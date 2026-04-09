【母の日ギフトにも】基準値超えの糖度15度！とろける甘さの極熟『不知火（しらぬい）』春季限定で熊本から産地直送

株式会社TeN

株式会社TeN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：廣瀬由典）が運営する食のオンラインショップ「イミコトマルシェ」(https://imikoto-marche.jp/)は、熊本県葦北郡津奈木町の「未来来農園（みらくる）」より、一般的なデコポン（不知火）の基準糖度を大きく上回る“糖度15度”を実現した『不知火（しらぬい）』を、春季限定で販売開始いたしました。自分へのご褒美から母の日などのギフトにも最適の逸品です。

■圧倒的な甘さと「とろける余韻」―春にしか味わえない“極熟”の不知火とは

不知火は「清見オレンジ」と「中野3号ポンカン」という２つの品種から誕生した柑橘です。「デコポン」の正式名称は不知火ですが、その違いは商標登録の有無です。

一般的に不知火（デコポン）は基準糖度13度以上とされていますが、今回発売した『不知火』は、それを凌駕する「糖度15度」。 口に入れた瞬間に広がる圧倒的な濃厚さと、角のないまろやかな酸味、そしてとろけるような甘い余韻が特徴です。なぜこれほどの甘さとコクが生まれるのか、そこには津奈木ならではの「自然の環境」と独特の「熟成プロセス」という2つの大きな秘密があります。

■津奈木の不知火「3つのこだわり」

１. 12月収穫から「4ヶ月」の長期熟成。酸味を分解し、甘みだけを残す

極熟の不知火は、12月に収穫した後すぐに出荷せず、1ヶ月間風に当てて乾かす「乾燥予措（かんそうよそ）」を行います。

その後、4月まで貯蔵室で深く眠らせることで、柑橘特有の角のある酸味が分解されます。この時間と手間をかけた熟成プロセスが、黄金バランスのうま味を生み出します。

２. ハウスではなく「露地栽培」。冬の寒さがデンプンを糖に変える

効率的なハウス栽培が多い中、十分な栄養を実に届けるためにあえて自然環境下の「露地栽培」にこだわりました。

秋から冬にかけての厳しい「寒さ」にさらされることで、植物は凍結を防ぐために蓄えていたデンプンを糖に分解し、強い甘みを引き出します。

また、夜間の気温が低いため果実の呼吸によるエネルギー消費が抑えられ、糖分がしっかりと実に残ります。

３. 微生物と海の恵みが醸す「生きた土」のミネラル

微生物が時間をかけて栄養を分解した「ぼかし肥料」をベースに、カルシウム、マンガン、鉄分、魚カスなどの有機資材を贅沢に配合。

複雑なミネラル分を土に持たせるオリジナルの土作りを長年研究・改良しており、年々果実のコクと甘みが増しています。

～『不知火』を余すことなく楽しむ～ 至福のアレンジレシピ

果実を生で楽しんだ後は、濃厚な甘みを活かしたアレンジスイーツもおすすめ。ご家庭で簡単に作れる贅沢スイーツレシピをご紹介します。

皮の器からの香りを楽しむ不知火のぷるるん生ゼリー

材料 （2個分）

・不知火：3個

・砂糖：大さじ1

・ゼラチン：4g

・水大さじ1水 (調整用)適量

作り方

１. 不知火の上部をカットし、中身をスプーンで丁寧にくり抜きます。

２．くり抜いた果肉を絞り、果汁を作ります（薄皮ごとミキサーに３. かけて裏ごしするとより濃厚に）。

４．果汁に少量の砂糖（お好みで）とふやかしたゼラチンを加え、火にかけて溶かします。

５．不知火の皮の器に注ぎ入れ、冷蔵庫で冷やし固めれば完成。

断面の美しさ不知火の贅沢ロールケーキ

材料

・不知火：1個

・グラニュー糖：20g

・スポンジ生地（手作りor市販）

・生クリーム：150ml

・グラニュー糖：20g

作り方

１. 薄皮を剥いた不知火を適度なサイズにカットしておきます。

２．ボウルにクリームとグラニュー糖を入れ、ハンドミキサーで泡立て、8分立てにします。

３．スポンジ生地に、甘さ控えめの生クリームを塗ります。

４．スポンジの芯の部分に不知火を一列に贅沢に並べます。

５．生地を端から一気に巻き上げ、冷蔵庫で30分ほど馴染ませてからカットします。

▼商品について

■ パッケージとギフト利用について

本商品は、未来来農園オリジナルのデザインボックス（段ボール）でお届けいたします。産地直送ならではの温かみと、農園のこだわりが詰まったパッケージとなっており、ご自宅用としてはもちろん、気取らない「母の日の贈り物」や、親しい方へのカジュアルギフトとしても安心してご利用いただけます。

※産地からの直送を優先しているため、個別のギフト包装紙やメッセージカードの同梱は行っておりません。あらかじめご了承ください。

● 【未来来農園】津奈木の不知火（5kg）

● 【未来来農園】津奈木の不知火（10kg）

商品詳細と購入はこちら :https://imikoto-marche.jp/link.php?code=0i6IpdLL商品詳細と購入はこちら :https://imikoto-marche.jp/link.php?code=mIAR7T8X

生産者コメント

[未来来農園／林田直也さん]

熊本県津奈木町は、不知火海を望む相橘の名産地。

急傾斜地の陽当たりと水はけ、そして潮風が運ぶミネラルが、不知火の甘みを極限まで引き出します。

この自然環境こそが、路地栽培ならではの濃厚なコクを生み出す鍵。

今年は栽培方法（土作りと木作り）を見直し、味に奥行きが出たことで当農園の不知火はさらに進化しました。この自信の不知火が、たくさんの人に届きますように。

「イミコトマルシェ」は、「イミがあるコト」をテーマに、生産者のこだわりや商品が持つ意味などを伝え、食を通じた「美味しい体験」を提供しているオンラインショップです。自社ブランドとしてグルテンフリーの雑穀をメインとした「kokuu」シリーズなどの商品を取り扱っています。

公式サイト： https://imikoto-marche.jp/

【会社概要】 株式会社TeN

代表者：代表取締役CEO 廣瀬由典

設立年月日：2020年1月8日

本社所在地：東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル7階

事業内容：Web（マーケティング・広告・制作）事業

通販事業、SaaS事業、AI事業・訓練提供事業

美容サロン事業

URL https://www.andco.group/

株式会社TeNは、Webマーケティングを中心に、自社プロダクトやサービスを生み出し、そこで培った経験や技術を用いて「新しい誰かと新しい何か」を創造し続ける会社です。

自社の事業拡大や時代の流れに合わせ、商品やサービスを持つ「メーカー」として、またそれらに伴い販促物を制作する「プロダクション」としてあらゆるプロダクトを作り続けており、LP表示速度改善ツール「LandingHub」(https://imikoto-marche.jp/)、こだわりの食のオンラインショップ「イミコトマルシェ」(https://imikoto-marche.jp/)、コーヒーの自宅焙煎機ブランド「weroast HOME ROASTER」(https://weroast.co.jp/)などを運営しております。

幅広い経験とテクノロジーを活かし、常に時代に即した新しいソリューションを提供しています。