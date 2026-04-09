【岐阜県初出店】三重県四日市発・霜降り生タン塩とA5和牛カルビ699円が名物のいつでも生ビール199円の大衆焼肉店「焼肉ホルモンモツのよいち 可児店」が2026年４月25日(土)にグランドオープン！

■「焼肉ホルモン モツのよいち」とは

株式会社Ａｃｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

三重県を中心に展開し、連日行列の絶えない人気焼肉店「焼肉ホルモン モツのよいち」が、2026年4月25日(土)、ついに岐阜県へと初上陸いたします。可児市の新たな食の拠点として、最高品質の「商標登録 霜降り生タン」や「黒毛和牛A5カルビ」を、日常使いできる圧倒的な低価格でご提供いたします。

■ モツのよいちの「三つのこだわり」

● 創業100年の老舗米屋監修「釜炊きごはん」との感動体験

焼肉の最高のパートナーは「米」であると考えます。北海道の契約農家から直送される焼肉専用米「よいち米」を、注文ごとに専用の釜で炊き上げます。お米の甘みと肉の脂が溶け合う「お米と焼肉の感動体験」をぜひご賞味ください。

●名物「商標登録 霜降り生タン」と「黒毛和牛A5カルビ」

一度も冷凍せず提供する「商標登録 霜降り生タン塩（899円）」は、驚くほどの柔らかさと旨味が特徴です。また、「黒毛和牛A5カルビ（699円）」など、高級店クオリティの肉を大衆価格で提供することに徹底してこだわっています。

■いつでも「生ビール・ハイボール・レモンサワー」が199円（税込218円）！

「美味しい焼肉を、お財布を気にせず楽しんでいただきたい」という想いから、生ビールを含む主要ドリンクを終日199円で提供。お一人様からご家族連れまで、いつでも気軽に乾杯できる環境を整えています。

■ 【総額300万円】オープン記念！キャッシュバックキャンペーン概要

岐阜初出店を記念し、可児店限定で「半額キャッシュバック」キャンペーンを実施いたします。

・特典内容： 5月中にご来店のお客様へ、6月・7月で利用可能な**「お食事代金の半額分」の金券**をキャッシュバック！

・配布期間： 2026年4月25日(土) ～ 5月31日(日) ※なくなり次第終了

・金券利用期間： 2026年6月1日(月) ～ 7月31日(金)

・対象： 全グループ

■店舗詳細

店名： 焼肉ホルモン モツのよいち 可児店

オープン日： 2026年4月25日(土)

所在地： 〒509-0203 岐阜県可児市下恵土5704-1

電話番号： 0574-66-3838

営業時間：

平日 17:00～23:00 (L.O. 22:15)

土日祝 11:30～23:00 (L.O. 22:15)

駐車場： 30台完備

■ 本社会社概要

社名：株式会社 Act Community

資本金：1,000万円

創業：2014年1月／設立：2016年3月

本社所在地：愛知県名古屋市中区栄3‑13‑6 オードヴィー栄 2階

本店所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4‑23‑10

代表取締役：柳瀬 雅斗

事業内容：馬肉専門タテガミ、昼限定うなぎ屋、焼肉「肉のよいち」、精肉卸、FC事業ブランドサイト：https://xxxxx.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

焼肉ホルモン モツのよいち可児店

代表:小嶋 龍

〒509-0203

岐阜県可児市下恵土５７０４－１

080-5122-6885