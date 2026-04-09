【焼き菓子専門店〈ビスキュイテリエ ブルトンヌ〉】の母の日ギフト。チューリップモチーフが華やかなギフトや、フルーティなケーク、焼き菓子などを販売します
フランス・ブルターニュの美味しさをお届けする焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ(https://www.bretonne-bis.com/)」では、母の日に向けて感謝の気持ちを伝える「フローラル ギフト」や、フルーティな美味しさが楽しめるケーク、華やかなガトー・ナンテやガレット・ブルトンヌなどの限定商品を販売いたします。ギフト商品は4月22日(水)より販売開始となります。焼き立て商品は4月15日(水)より販売開始いたします。
【数量限定】チェリー × アプリコット。母の日にぴったりの華やかなケーク
チェリーとアプリコットのケーク
チェリーとアプリコットのケーク
刻んだアプリコット入りの風味豊かな生地に、甘酸っぱいチェリーのコンポートをとじ込めて焼き上げた数量・期間限定のケーク。香り高く、フルーティで華やかな美味しさは、紅茶との相性もぴったりです。母の日や大切な方への贈り物にもおすすめです。
【価格】\2,484 （本体価格\2,300）
【販売期間】4月22日(水)～5月10日(日)
※オンラインショップは 4月17日(金) 12：00頃～
【店頭限定】母の日におすすめの華やかな焼き立て商品
ガトー・ナンテ〈チェリーとアールグレイ〉
ガトー・ナンテ〈チェリーとアールグレイ〉
上品なベルガモットの香りが広がるアールグレイ生地に、甘酸っぱいチェリーを合わせた新作のガトー・ナンテ。キルシュ香るチェリーのコンポートやコンフィチュールの甘酸っぱい果実の味わいが華やかに広がります。
【価格】\486（本体価格\450）
【販売期間】4月15日(水)～5月12日(火)
※焼き立て商品のためオンラインショップでの販売はありません。
フランボワーズのガレット
フランボワーズのガレット
ブルトンヌのスペシャリテである発酵バターの豊かな風味が広がる“ガレット・ブルトンヌ”に、甘酸っぱいフランボワーズのコンフィチュールとアイシングを添えて仕上げました。紅茶と合わせてお楽しみいただきたい、華やかで贅沢な美味しさです。
【価格】\432（本体価格\400）
【販売期間】4月15日(水)～5月12日(火)
※焼き立て商品のためオンラインショップでの販売はありません。
チューリップのイラストが華やか♪ バターの風味豊かな焼き菓子のアソート
フローラル ギフト
フローラル ギフト
色とりどりのチューリップのイラストが華やかな期間限定パッケージに、香り高い紅茶を混ぜ込んだ生地にフルーティなオレンジのスライスをのせて焼き上げたフィナンシェ〈テ・オランジェ〉や、焦がしバターがコク深いフィナンシェなど、自慢の焼き菓子を詰め合わせたアソートギフト。5個入、8個 入、12個入をそれぞれご用意しておりますので、用途に合わせてお選びいただけます。
（※5個入はオンラインショップでの販売はございません）
【価格・内容】画像上より
5個入：\1,674（本体価格\1,550）
フィナンシェ〈テ・オランジェ〉1個、フィナンシェ 2個、マドレーヌ 2個
8個入：\2,646（本体価格\2,450）
ガレット・ブルトンヌ 2個、フィナンシェ〈テ・オランジェ〉2個、フィナンシェ 2個、マドレーヌ 2個
12個入：\3,564（本体価格\3,300）
ガレット・ブルトンヌ 2個、フィナンシェ〈テ・オランジェ〉2個、フィナンシェ 4個、マドレーヌ 4個
【販売期間】4月22日(水)～5月31日(日)
※オンラインショップは4月17日(金) 12：00頃～
甘く、華やかなオリジナルブレンド紅茶を焼き菓子とご一緒に
ブルトンヌ オリジナルブレンド紅茶〈No.03 Bouquet〉
ブルトンヌ オリジナルブレンド紅茶〈No.03 Bouquet〉
春の花のブーケのように、華やかな甘みと香りが広がるオリジナルブレンド紅茶。気品のある味わいが魅力の「キームン」に、甘酸っぱいベリーやミルキーなコクのあるバニラ、キャラメルの香りを合わせ、アクセントにローズの花びらを添えた、母の日にもぴったりの華やかな美味しさ。ブルトンヌの焼き菓子とのペアリングも抜群です。
【価格】6個入：\1,404 （本体価格\1,300）
【販売期間】なくなり次第終了
焼き菓子専門店〈ビスキュイテリエ ブルトンヌ〉は、2012年10月にオープンした、株式会社エーデルワイス（本社所在地：神戸市中央区／代表取締役社長：比屋根祥行）が展開する焼き菓子専門店です。フランス・ブルターニュで愛されてきたお菓子を中心に、素朴ながらも味わい深い焼き菓子をお届けしています。
【ブランドHP】https://www.bretonne-bis.com/
【公式オンラインショップ】https://shop.bretonne-bis.com/
【公式Instagram】https://www.instagram.com/biscuiterie_bretonne/