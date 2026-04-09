【焼き菓子専門店〈ビスキュイテリエ ブルトンヌ〉】の母の日ギフト。チューリップモチーフが華やかなギフトや、フルーティなケーク、焼き菓子などを販売します

株式会社 エーデルワイス

フランス・ブルターニュの美味しさをお届けする焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ(https://www.bretonne-bis.com/)」では、母の日に向けて感謝の気持ちを伝える「フローラル ギフト」や、フルーティな美味しさが楽しめるケーク、華やかなガトー・ナンテやガレット・ブルトンヌなどの限定商品を販売いたします。ギフト商品は4月22日(水)より販売開始となります。焼き立て商品は4月15日(水)より販売開始いたします。

【数量限定】チェリー × アプリコット。母の日にぴったりの華やかなケーク

チェリーとアプリコットのケーク

チェリーとアプリコットのケーク

刻んだアプリコット入りの風味豊かな生地に、甘酸っぱいチェリーのコンポートをとじ込めて焼き上げた数量・期間限定のケーク。香り高く、フルーティで華やかな美味しさは、紅茶との相性もぴったりです。母の日や大切な方への贈り物にもおすすめです。

【価格】\2,484 （本体価格\2,300）

【販売期間】4月22日(水)～5月10日(日)

※オンラインショップは 4月17日(金) 12：00頃～

【店頭限定】母の日におすすめの華やかな焼き立て商品

ガトー・ナンテ〈チェリーとアールグレイ〉

ガトー・ナンテ〈チェリーとアールグレイ〉

上品なベルガモットの香りが広がるアールグレイ生地に、甘酸っぱいチェリーを合わせた新作のガトー・ナンテ。キルシュ香るチェリーのコンポートやコンフィチュールの甘酸っぱい果実の味わいが華やかに広がります。

【価格】\486（本体価格\450）

【販売期間】4月15日(水)～5月12日(火)

※焼き立て商品のためオンラインショップでの販売はありません。

フランボワーズのガレット

フランボワーズのガレット

ブルトンヌのスペシャリテである発酵バターの豊かな風味が広がる“ガレット・ブルトンヌ”に、甘酸っぱいフランボワーズのコンフィチュールとアイシングを添えて仕上げました。紅茶と合わせてお楽しみいただきたい、華やかで贅沢な美味しさです。

【価格】\432（本体価格\400）

【販売期間】4月15日(水)～5月12日(火)

※焼き立て商品のためオンラインショップでの販売はありません。

チューリップのイラストが華やか♪ バターの風味豊かな焼き菓子のアソート

フローラル ギフト

フローラル ギフト

色とりどりのチューリップのイラストが華やかな期間限定パッケージに、香り高い紅茶を混ぜ込んだ生地にフルーティなオレンジのスライスをのせて焼き上げたフィナンシェ〈テ・オランジェ〉や、焦がしバターがコク深いフィナンシェなど、自慢の焼き菓子を詰め合わせたアソートギフト。5個入、8個 入、12個入をそれぞれご用意しておりますので、用途に合わせてお選びいただけます。

（※5個入はオンラインショップでの販売はございません）

【価格・内容】画像上より

5個入：\1,674（本体価格\1,550）

フィナンシェ〈テ・オランジェ〉1個、フィナンシェ 2個、マドレーヌ 2個

8個入：\2,646（本体価格\2,450）

ガレット・ブルトンヌ 2個、フィナンシェ〈テ・オランジェ〉2個、フィナンシェ 2個、マドレーヌ 2個

12個入：\3,564（本体価格\3,300）

ガレット・ブルトンヌ 2個、フィナンシェ〈テ・オランジェ〉2個、フィナンシェ 4個、マドレーヌ 4個

【販売期間】4月22日(水)～5月31日(日)

※オンラインショップは4月17日(金) 12：00頃～

甘く、華やかなオリジナルブレンド紅茶を焼き菓子とご一緒に

ブルトンヌ オリジナルブレンド紅茶〈No.03 Bouquet〉

ブルトンヌ オリジナルブレンド紅茶〈No.03 Bouquet〉

春の花のブーケのように、華やかな甘みと香りが広がるオリジナルブレンド紅茶。気品のある味わいが魅力の「キームン」に、甘酸っぱいベリーやミルキーなコクのあるバニラ、キャラメルの香りを合わせ、アクセントにローズの花びらを添えた、母の日にもぴったりの華やかな美味しさ。ブルトンヌの焼き菓子とのペアリングも抜群です。

【価格】6個入：\1,404 （本体価格\1,300）

【販売期間】なくなり次第終了

焼き菓子専門店〈ビスキュイテリエ ブルトンヌ〉は、2012年10月にオープンした、株式会社エーデルワイス（本社所在地：神戸市中央区／代表取締役社長：比屋根祥行）が展開する焼き菓子専門店です。フランス・ブルターニュで愛されてきたお菓子を中心に、素朴ながらも味わい深い焼き菓子をお届けしています。

【ブランドHP】https://www.bretonne-bis.com/

【公式オンラインショップ】https://shop.bretonne-bis.com/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/biscuiterie_bretonne/