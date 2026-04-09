春のお出かけを彩る！機能的で快適なスヌーピーのランチアイテムシリーズをスケーターが新発売

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、「スヌーピー」をあしらった新しいランチアイテムシリーズの販売を開始いたします。

本シリーズは、鮮やかなギンガムチェック柄に蝶ネクタイでおめかしした「スヌーピー」が特徴のデザインです。

日常のお弁当作りや持ち運びにおける悩みを解決する機能性を備え、毎日のランチタイムをより豊かにする商品展開となっております。

■開発背景とストーリー

毎日のランチタイムは、忙しい日々の中での大切なリフレッシュの時間です。

しかし、お弁当箱からの汁漏れや、持ち運び時のカチャカチャとした音など、小さなストレスを感じる場面も少なくありません。

そこで、機能的な工夫でこれらの悩みを解決しつつ、視覚的にも明るい気持ちになれるランチアイテムを開発いたしました。

世界中で愛される「スヌーピー」のデザインと、ポップなカラーリングのギンガムチェック柄を採用することで、毎日のランチタイムに楽しさと快適さを提供します。

■商品特長

機能性とデザイン性を両立させた、こだわりの仕様となっております。 デザインには「SNOOPY FAMOUS BEAGLE」というメッセージが添えられており、蝶ネクタイをつけた「スヌーピー」の愛らしい姿が描かれています。

お弁当箱の持ち運び時の音鳴りを解消するコンビセットは、内部のシリコンクッションが箸とスプーンをしっかりホールドするため、移動時の不快なカチャカチャ音を防ぐことができます。

また、ランチボックスは4点ロック機構を採用しているため、密閉性が高く、汁漏れの不安を軽減して安心してお弁当を持ち運ぶことができます。

さらに、ペットボトルカバーはクッション性のあるウエット素材を使用しているため、結露による水滴でカバンの中が濡れるのを防ぐとともに、ボトルへの衝撃を和らげます。

帆布ランチトートバッグは、マチが広く設計されているため、お弁当箱と一緒にマイボトルなども安定して収納できる利便性を備えています。

■商品詳細

音の鳴らないコンビセット ハシ18cm SNOOPY（チェックロゴ）

価格：1,210円（税込）

サイズ：約188×47×18mm（箸・スプーン全長18cm）

品番：CCS3SA

POS：4973307669408

シリコンクッションがカチャカチャ音を抑えるため、静かに持ち運びが可能です。

食洗機に対応しているため、毎日のお手入れも簡単に行えます。

4点ロックランチボックス SNOOPY（チェックロゴ）

価格：1,980円（税込）

サイズ：約175×129×58mm（容量：650ml）

品番：YZFL7

POS：4973307669415

4箇所のロックでしっかり密閉できるため、汁漏れを防ぎます。

食洗機に対応しており、実用新案・意匠登録済みの確かな設計です。

ウエット素材ペットボトルカバー SNOOPY（チェックロゴ）

価格：1,210円（税込）

サイズ：約直径80×270mm

カラー：レッド、イエロー、ブルー

品番：WSPB8

POS：4973307669422（レッド）、4973307669439（イエロー）、4973307726774（ブルー）

水滴を吸収しやすくクッション性のあるウエット素材を使用しているため、カバンの中を濡らさずに持ち運べます。

3色の鮮やかなカラー展開からお好みのものをお選びいただけます。

帆布ランチトートバッグ SNOOPY（チェックロゴ）

価格：1,870円（税込）

サイズ：185×190×110mm

カラー：レッド、イエロー、ブルー

品番：YEB1N

POS：4973307726781（レッド）、4973307726798（イエロー）、4973307726804（ブルー） 丈夫な帆布素材を使用しており、マチが広いためお弁当箱を水平に保ったまま安定して持ち運べます。 「スヌーピー」のポップなデザインが、ランチタイムのお出かけを彩ります。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

■販売情報

スケーター公式オンラインショップや、全国の量販店、雑貨店などでお買い求めいただけます。

スケーター公式オンラインショップ

https://www.skater-onlineshop.com/

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」

https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」

https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 (C) 2026 Peanuts ）

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。

掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社)

〒630-8520 奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021