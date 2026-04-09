JOURNAL STANDARD relume、セレオ八王子に新店舗をオープン同週にアミュプラザ博多店をリニューアル。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が展開するJOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム）は、新店舗をオープンいたします。

店内は、モルタルとウッドを基調としたrelumeらしい空間に、什器をバランスよく配置。居心地の良い空間の中でショッピングを楽しめる環境を整えています。また、リニューアルオープンとなる博多店では、すべてを刷新するのではなく、アップサイクル可能な什器や内装を活かしながら受け継ぐことで、これまでの店舗の魅力を残しつつ、新たな空間へとアップデートしています。新店舗は、JR八王子駅直結の駅ビル「セレオ八王子」に出店。また同週には、ブランド立ち上がり当初より展開するアミュプラザ博多店をリニューアルオープン。既存店舗のアップデートを通じて、JOURNAL STANDARD relumeのさらなる進化を体現します。

オープンを記念し、新店舗およびリニューアル店舗の両店にて、限定施策を実施いたします。

EARLY RELEASE ITEMS

BIRKENSTOCK、Levi’s(R) 2nd、Levi’s(R) 501などの人気モデルを先行販売。

EXCLUSIVE ITEMS

rawlings(R)×relume 限定カラーT-shirt、AUTHEN、BUNAIのグッズ展開など、両店舗限定アイテムもラインナップいたします。

RESTOCK SELECTION

今シーズン展開し好評のうちに完売した別注アイテムを中心に、特別に再入荷を実施。

Dickies、Levi’s(R)、BARACUTA、REMI RELIEF、NEW ERA(R)、BROOKS BROTHERS、Dickiesなど、人気ブランドのアイテムを再展開いたします。

また、税込11,000円以上お買い上げのお客様を対象に、メンズ・レディース共通デザインのエコトートバッグを数量限定でプレゼントいたします。オープン初日には、両店舗よりInstagramライブを配信予定。ここでしか見られない限定アイテムや店頭の様子を、いち早くお届けします。ぜひこの機会にご来店ください。

■JOURNAL STANDARD relume セレオ八王子店 ※2026年4月22日OPEN

東京都八王子市旭町1-1 セレオ八王子北館 2F/42-686-3272

■JOURNAL STANDARD relume 博多店 ※4月25日OPEN

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 アミュプラザ博多 6F/092-235-3338

EARLY RELEASE ITEMS

BIRKENSTOCK「Zürich」別注モデル ナローフットベッド

BIRKENSTOCK「Zürich」別注モデル

インライン未展開の“CONCRETE GRAY”をアッパーに採用したrelumeエクスクルーシブモデル。無機質ながら奥行きのあるカラーが、スタイリングに静かな存在感をプラス。ナローソール仕様により、サンダルながらも洗練された大人の足元を演出します。

PRICE：\22,000（税込）/Size：25cm, 26cm, 26.5cm, 27cm, 28cm/Color：グレー

※通常販売4/29 JOURNAL STANDARD relume各店/オンラインストア

EXCLUSIVE ITEMS

Rawlings(R) × JOURNAL STANDARD relume

“XPG3” Glove Art T-shirt

名作グラブ「XPG3」をベースに、ハンドサインで“LOVE”を表現したグラフィックTシャツ。“BASEBALL THINGS”＝野球への想いをユーモラスにデザイン。

オンライン先行で即完した人気モデルに、エクスクルーシブカラーが登場。

M / L｜\7,150（税込）

bunai

八王子店・博多店のオープンにあわせ、カンタ生地を使用したバッグとポーチをセレクト。

インドやバングラデシュに伝わる刺し子布「カンタ」は、古布を重ね、一針一針縫い合わせた一点物のテキスタイル。すべて異なる表情を持ち、手仕事ならではの温もりが感じられます。

ポーチ：\6600(税込)／バック：\4950(税込)

AUTHEN ※博多店限定

「TIMELESS, WASTELESS, BORDERLESS」をコンセプトに掲げ、服を通して社会と未来に貢献するブランド。日本の職人技術に裏打ちされた高品質と、時代を超えて愛されるデザインを融合し、環境に配慮した素材や製法を採用。定番アイテムに加え、古着を活用したアップサイクリングプロダクトやサービスを展開し、あらゆる人に寄り添うものづくりを行っています。本コレクションは、博多店舗限定での入荷となります。

RESTOCK SELECTION

Levi’s(R) | JOURNAL STANDARD relume／RIGID DENIM COLLECTION（全3型）

TYPEITYPEIITYPEIII

名作をベースに再構築したリジットデニム。14.75oz生地に、フロントはイエロー／他はオレンジステッチを採用し、経年変化も楽しめる仕様。

TYPEI：大戦モデル由来／5ボタン・Tバック仕様（2XL～）

TYPEII：別注ベースにアップデート／袖リベット追加・Tバック仕様（2XL～）

TYPEIII：現代的に再構築した定番モデル

TYPEI・II：\23,100（税込）TYPEIII：\20,900（税込）

BROOKS BROTHERS Exclusive Model

アイコン「アドバンテージチノ」のツータックをベースに、現代的シルエットへアップデート。relume別注の人気モデルがリストック。M / L / XL｜\20,900（税込）

Levi’s(R)「EXTRA BAGGY」

国内販路限定モデル

W30-34 / L30Saxe Blue\9,900（税込）

Dickies × JOURNAL STANDARD relume

名作ワークをベースに再構築した「Pintuck Wide Slacks」。

オリジナルのDカンを備え、無骨さと洗練を両立した一本。\15400(税込)

NEW ERA(R) | JOURNAL STANDARD relume エクスクルーシブモデル。

定番モデル「9TWENTY(TM)」をベースに、ヴィンテージ加工を施したrelume限定のスペシャルカラーで展開。\6600(税込)

BARACUTA for JOURNAL STANDARD relume G4 DRIVING JKT

英国老舗「BARACUTA」初の別注モデル。名作「G4」をベースに、裾スピンドルと綿麻素材で現代的にアップデート。

\35200(税込)

REMI RELIEF “RAT FINK” for JOURNAL STANDARD relume

アンダーグラウンドカルチャーの象徴「RAT FINK」と、加工技術に定評のある「REMI RELIEF」による、relume限定のスペシャルTシャツ。\14300(税込)

Brand info

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】

‘‘ just feeling ’’

Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように豊富なラインナップを取り揃えております。

HP： https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/

Instagram： https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube： https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

ノベルティ

税込11,000円以上お買い上げのお客様を対象に、メンズ・レディース共通デザインのエコトートバッグを数量限定でプレゼントいたします。

※水色が八王子限定、オレンジが博多限定カラー

※数に限りがございますご了承くださいませ

Instagram Live

4月22日（水）に八王子店、4月25日（土）に博多店より、JOURNAL STANDARD relume OFFICIAL Instagramアカウントにてライブ配信を予定。ここでしか見られない限定アイテムや店頭の様子を、いち早くお届けします。

※配信時間などの詳細は、Instagramにてあらためてご案内いたします。

配信アカウント：https://www.instagram.com/js_relume/

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/