学校法人麻生塾

災害時でも「学生の学びを止めない」

教育機関7法人が横断連携、転学支援ネットワーク始動

～地震・水害・感染症に対応、全国規模で学習継続と在留資格を守る～

地方創生・教育推進ネットワーク（以下、GLO）は、2026年4月3日、全国7つの学校法人による「災害時転学支援に関する相互協力協定」を締結いたしました。

本協定は、災害発生時において外国人留学生を含む学生の学習機会を途切れさせないことを目的とした、全国規模の教育連携です。

教育の国際化と地域創生を掲げるGLOが、社会的要請の高まりに応え、実効性ある支援体制を構築します。

■背景：頻発する災害と「学びの断絶」という課題

近年、日本では地震・豪雨災害・感染症拡大などにより、教育機関の運営停止や学生の学習中断が現実的なリスクとなっています。

特に外国人留学生においては、

・学習機会の喪失

・在留資格維持の困難

・生活基盤の崩壊

といった複合的な課題が顕在化しています。

こうした状況を踏まえ、GLOは「教育機関の枠を超えた全国的セーフティネットの構築」に踏み出しました。

■協定のポイント

１. 全国横断での「即時転学」受入れ体制

被災により通学継続が困難となった学生を、他地域の加盟校が迅速に受け入れ。

北海道から九州までの広域ネットワークにより、地理的リスクを分散します。

２. 履修・成績データの共有による「学びの断絶ゼロ」

単位・成績・履修履歴を加盟校間で共有し、

転学後もシームレスに学習継続が可能な仕組みを整備。

３. 外国人留学生の在留資格を守る支援

災害時に課題となる在留資格の維持・変更について、

加盟校が連携し、手続き支援・情報提供を実施。

■GLO加盟法人（全国7法人）

学校法人吉田学園（北海道）

学校法人龍澤学館（岩手県）

学校法人有坂中央学園（群馬県）

学校法人静岡理工科大学グループ（静岡県）

学校法人YIC学院（京都府・山口県）

学校法人河原学園（愛媛県）

学校法人麻生塾（福岡県）

■GLOのビジョン：教育×産業×地域で「人材循環」を創出

GLOは2018年の発足以来、

「教育の国際化を通じて産業人材を育成し、地域経済の持続的成長と共生社会を実現する」

ことをミッションに掲げています。

GLOの取り組みは、外国人留学生の受入れ・定着支援にとどまらず、

日本人学生に対してもグローバル環境での学びや異文化協働の機会を提供する「双方向型の国際教育モデル」である点が特徴です。

「留学前」→「留学」→「就労」に加え、

日本人学生と留学生が共に学び、共に地域・企業で活躍するプロセスを一体化した教育システムを構築し、多様な人材が地域に循環・定着する仕組みづくりを推進しています。

これにより、

・日本人学生には国際競争力と実践力の向上

・外国人留学生には地域社会への円滑な定着

・企業には多様な人材の安定的確保

を同時に実現することを目指しています。

■今回の協定による社会的インパクト

災害時でも“教育を止めない”全国モデルの提示

留学生受入れにおける日本の信頼性向上

地域を越えた教育機関の新しい連携モデルの確立

本取り組みは、単なる教育支援にとどまらず、

日本の国際人材戦略および地域創生政策にも寄与するものです。

■今後の活動

日本人学生と外国人留学生が共に育ち、地域で活躍する「人材循環モデル」へ転換していきます。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939 年設立。福岡県内にて 12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は72,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている。