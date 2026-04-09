街に溶け込む広告へ三和エステート、ラッピングバスを新デザインで運行開始

三和ホールディングス株式会社

不動産資産管理会社の三和エステート株式会社（本社：福岡市博多区博多駅南1丁目、代表取締役社長：田代 雅博）は、このたび当社のラッピングバスを新デザインへ刷新し、2026年4月より運行を開始いたしました。本ラッピングバスは、「博多駅～天神～桜坂～小笹」エリアを中心に運行しており、日常の移動の中で多くの方の目に触れる広告媒体として展開しております。

今回のデザインは、当社ロゴのブルーグラデーションを軸に構成。

街の景観に自然に溶け込みながらも、印象に残るビジュアルを目指しました。

見る人にやわらかな印象を与えつつ、企業としての信頼感や誠実さを表現しています。



三和エステートでは、不動産事業を通じた価値提供に加え、地域に根ざした情報発信やコミュニケーションの創出にも積極的に取り組んでいます。本ラッピングバスもその一環として、福岡の街に溶け込みながら企業の存在価値を発信してまいります。

今後も当社は、地域とのつながりを大切にしながら、さまざまな形で情報発信を行ってまいります。

運行概要

■行先番号：56・57

■路線名：小笹・小笹団地

＜主な運行経路＞

56：博多駅～呉服町～天神(明治通)～赤坂門～動物園～小笹～桧原営業所・柏原営業所

57：博多駅～呉服町～天神(明治通)～赤坂門～桜坂～小笹～桧原営業所・柏原営業所

三和エステートについて

私たちが考える幸せの増やし方は、お悩みのひとつひとつ、それを形成している状況、そしてお客様の未来を見据え「最適な時期」に「最適な判断」からなる「最適な方法」とその未来に繋がる「資産の最適化」。そして収益不動産が生み出す「資産の最大化」です。専門のスタッフがプロフェッショナルにご対応させていただき、一過性の損得ではなく末長く続く幸福を、お客様と一緒に追求できる良きパートナーとなれますよう努力してまいります。



会社名：三和エステート株式会社

本社所在地：福岡市博多区博多駅南１-６-９ 三和ビル３F

代表者：田代 雅博

創業：１９９３年

事業内容：賃貸管理事業、売買仲介事業、資産コンサルティング事業、不動産再生事業、賃貸仲介事業、相続サポート事業、投資アパート事業、住宅事業

URL：https://www.sanwa-estate.com/