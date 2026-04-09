【4/15(水)開催】集客コスト高騰を利益に変える「面談設定率」向上の秘訣とは？INST×ブレイン・ラボが共催セミナーを開催
［お申し込みはこちら］ :
https://pages.matchingood.co.jp/260415.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_cp_260409
人材材紹介向けシステム「CAREER PLUS」（サービスサイト：https://careerplus-info.com/(https://careerplus-info.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_cp_260409)）を提供する株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中江典博）は、SMS配信・クラウド電話サービスを展開し歩留まり改善を支援する株式会社INST（本社：千葉県千葉市、代表取締役：石野幸助）と共同で、2026年4月15日（水）14時より、人材紹介会社の経営層・マネージャー層を対象とした無料ウェビナーを開催いたします。
■開催の背景：高騰する集客コストと「電話に出ない」求職者問題
現在、人材紹介市場における集客コストは、3～4年前と比較して1.3～1.5倍にまで高騰しています。多額の広告費をかけて集客した候補者を成約まで導けなければ、利益が残らないどころか経営リスクに直結する時代となりました。
一方で、SNSやチャットツールの普及による求職者の「電話離れ」は深刻化しており、「高いコストをかけて集客ができても面談に繋がらない」という成約以前の課題を多くの紹介会社が抱えています。
本セミナーでは、月間1万件の追客データを持つ株式会社INSTと、1,800社以上の導入実績を誇る株式会社ブレイン・ラボが登壇。最新のモバイル事情を踏まえた「面談設定率を最大化する即レス術」と、大手紹介会社も実践する「打診・グリップ・マッチングの3大歩留まり壁を突破する戦術」を公開します。
■本セミナーの見どころ
・電話がつながらない時代の面談設定術
└ 月間1万件の追客データから判明した夜間・休日の応募を無人で予約に繋げる自動化手法を解説
・成約率を最大化する歩留まり改革
└決定率をアナログ管理比で最大20倍まで向上させる、システムを活用したマネジメント術を公開
・決まる候補者の最速見極め
└応募の瞬間の熱量を逃さず、優先順位を明確にしてエース社員の負担を減らしつつ成約数を伸ばす仕組みとは
詳細を見る :
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■こんな方におすすめ- コンサルタント10名以上の組織拡大中で、マネジメントに課題を感じている経営者・マネージャー
- 集客コストの上昇に悩み、1件の応募を確実に成約へ繋げたいと考えている方
- 夜間・休日の応募対応や、属人化した選考プロセスの仕組み化を検討中の方
■開催概要
タイトル：求人応募から面談設定率を上げ、「決まる候補者」を最速で見極める方法
日時： 2026年4月15日（水）14:00～15:00
形式： オンライン開催（Zoom予定）
参加費： 無料
対象： コンサルタントを拡大させる過程でマネジメントに課題を感じている人材紹介会社の経営者、事業責任者、マネージャー層の方
詳細・お申し込み： https://pages.matchingood.co.jp/260415.html(https://pages.matchingood.co.jp/260415.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_cp_260409)
■株式会社INST 会社概要
［社名］ 株式会社INST
［本社所在地］ 千葉県千葉市中央区富士見2-7-9 富士見ビル6F
［設立年月日］ 2015年3月
［代表者］ 代表取締役 石野 幸助
［事業内容］ SMS配信サービスやクラウド電話サービス等のSaaS開発・提供
［URL］ https://www.inst-inc.com/
■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要
［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）
［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F
［設立年月日］ 2002年11月
［代表者］ 代表取締役社長 中江典博
［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート
人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売
［URL］ https://www.brainlab.co.jp(https://www.brainlab.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=cp_pr_260409)
［プロダクトURL］ https://careerplus-info.com/(https://careerplus-info.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=cp_pr_260409)
［お問い合わせ先］ 03-6778-4326