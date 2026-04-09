栃木県・益子町【4月29日～5月6日】宇都宮発の刺し子ブランド「TERAS」、第113回 益子春の陶器市に出店

株式会社TOMOS company

株式会社TOMOS company（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役：飯島 亮）が展開する刺し子ブランド「TERAS」は、2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）に栃木県益子町で開催される「第113回 益子春の陶器市」に出店します。

全国から多くの作り手と来場者が集まる益子陶器市は、日本を代表する工藝イベントのひとつです。TERASにとっても、工藝の文脈の中でモノづくりを届け、直接対話できる貴重な機会となります。

昨年の出店では多くの方々とご縁をいただき、実りある時間となりました。今年も開催前から多くのお問い合わせをいただいており、スタッフ一同、皆様にお会いできることを楽しみにしております。 新緑が美しい初夏の益子にて、お気に入りの器を探す道すがら、TERASが紡ぐ刺し子の手仕事に触れていただければ幸いです。

益子春の陶器市・TERAS出展情報

昨年のブース

会期：2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）

時間：9:00～17:00（最終日は16:00まで）

出店場所：城内坂入口より約100m（Lila様隣）

ご来場のお客様へ

城内坂の入り口から約100m、Lila様の隣にて出店しております。

益子陶器市の散策とあわせて、ぜひお立ち寄りください。

陶器市開催概要

名称：第113回 益子春の陶器市

会期：2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）

会場：栃木県芳賀郡益子町内各所

主催：益子町観光協会

展示・販売予定

【販売・展示予定】

BORO｜アイテム各種

SASHIKO｜Tシャツ

SASHIKO｜バッグ・小物各種

SASHIKO｜藍染Tシャツ

SASHIKO｜「Pepar」コラボシャツ

※商品はすべて一点もののため、数量限定・売り切れ次第終了となる可能性があります

TERASブランド：作り手のストーリー :https://prtimes.jp/story/detail/rYELwdhNmJr「与えられる福祉から、与えるクリエイティブへ」 TOMOSが社会との“きっかけ”をつくる理由

▪️TERASとは：SASHIKOとBOROを、いまの暮らしへ。

刺し子(SASHIKO)襤褸（BORO）

「TERAS」は、株式会社TOMOS company内の就労継続支援A型事業所として2017年に立ち上がった、SASHIKO（刺し子）／BORO（襤褸）を用いたMADE IN JAPANのブランドです。“手を抜かず手間をかける”ものづくりを大切に、オリジナル製品の制作・販売に加え、企業・ブランドとの共創やOEMにも取り組んでいます。2024年には原宿「ハラカド」に常設店を構え、伝統技術の文化と、その背景にあるストーリーを表現してきました。

2024年には原宿「ハラカド」に常設店を構え、伝統技術の文化と、その背景にあるストーリーを表現してきました。2026年からはシーズンレスで年中BOROジャケットを販売予定。原宿で通年BORO（襤褸）商品を扱うのはTERASハラカドのみです。

株式会社TOMOS company

株式会社TOMOS companyは、就労支援事業所の運営を基盤に、伝統工芸「SASHIKO・BORO」を軸にしたブランド「TERAS」を展開しています。地域発のクラフトを現代のライフスタイルに合わせて発信し、国内外のコラボレーションや販売を広げてきました。これにより、「福祉からブランドをつくる」モデルをいち早く実装してきました。

2026年末（予定）、宇都宮に業界初の【グループホーム併設・オープンファクトリー】を開業します。「与えられる福祉から、与えるクリエイティブ」へ。生産・販売・見学／体験が循環する“魅せる現場”で、TOMOSが描く「境目のない世界」を実装します。

事業内容：

就労継続支援A型・B型事業所を運営

障がいのある方々の就労支援と一般就労への橋渡し

SASHIKOや100年以上前の古布・BOROを活用したブランド「TERAS」の企画・制作・販売

福祉とデザイン、アート、ファッションを融合したプロジェクトを企画・運営

オープンファクトリーやグループホームを通じた地域交流・教育活動を推進

会社名：株式会社 TOMOS company

所在地：栃木県宇都宮市

代表者：代表取締役 飯島 亮



URL：https://tomoscompany.com/

設立：2015年7月

過去のプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/170753

総合お問い合わせ：info@tomoscompany.com

※取材、採用のお問い合わせもこちらへお願いいたします。







