栃木県・益子町【4月29日～5月6日】宇都宮発の刺し子ブランド「TERAS」、第113回 益子春の陶器市に出店
株式会社TOMOS company（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役：飯島 亮）が展開する刺し子ブランド「TERAS」は、2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）に栃木県益子町で開催される「第113回 益子春の陶器市」に出店します。
全国から多くの作り手と来場者が集まる益子陶器市は、日本を代表する工藝イベントのひとつです。TERASにとっても、工藝の文脈の中でモノづくりを届け、直接対話できる貴重な機会となります。
昨年の出店では多くの方々とご縁をいただき、実りある時間となりました。今年も開催前から多くのお問い合わせをいただいており、スタッフ一同、皆様にお会いできることを楽しみにしております。 新緑が美しい初夏の益子にて、お気に入りの器を探す道すがら、TERASが紡ぐ刺し子の手仕事に触れていただければ幸いです。
益子春の陶器市・TERAS出展情報
昨年のブース
会期：2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）
時間：9:00～17:00（最終日は16:00まで）
出店場所：城内坂入口より約100m（Lila様隣）
ご来場のお客様へ
城内坂の入り口から約100m、Lila様の隣にて出店しております。
益子陶器市の散策とあわせて、ぜひお立ち寄りください。
陶器市開催概要
名称：第113回 益子春の陶器市
会期：2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）
会場：栃木県芳賀郡益子町内各所
主催：益子町観光協会
展示・販売予定
【販売・展示予定】
BORO｜アイテム各種
SASHIKO｜Tシャツ
SASHIKO｜バッグ・小物各種
SASHIKO｜藍染Tシャツ
SASHIKO｜「Pepar」コラボシャツ
※商品はすべて一点もののため、数量限定・売り切れ次第終了となる可能性があります
TERASブランド：作り手のストーリー :
https://prtimes.jp/story/detail/rYELwdhNmJr
「与えられる福祉から、与えるクリエイティブへ」 TOMOSが社会との“きっかけ”をつくる理由
▪️TERASとは：SASHIKOとBOROを、いまの暮らしへ。
刺し子(SASHIKO)
襤褸（BORO）
「TERAS」は、株式会社TOMOS company内の就労継続支援A型事業所として2017年に立ち上がった、SASHIKO（刺し子）／BORO（襤褸）を用いたMADE IN JAPANのブランドです。“手を抜かず手間をかける”ものづくりを大切に、オリジナル製品の制作・販売に加え、企業・ブランドとの共創やOEMにも取り組んでいます。2024年には原宿「ハラカド」に常設店を構え、伝統技術の文化と、その背景にあるストーリーを表現してきました。
2024年には原宿「ハラカド」に常設店を構え、伝統技術の文化と、その背景にあるストーリーを表現してきました。2026年からはシーズンレスで年中BOROジャケットを販売予定。原宿で通年BORO（襤褸）商品を扱うのはTERASハラカドのみです。
株式会社TOMOS company
株式会社TOMOS companyは、就労支援事業所の運営を基盤に、伝統工芸「SASHIKO・BORO」を軸にしたブランド「TERAS」を展開しています。地域発のクラフトを現代のライフスタイルに合わせて発信し、国内外のコラボレーションや販売を広げてきました。これにより、「福祉からブランドをつくる」モデルをいち早く実装してきました。
2026年末（予定）、宇都宮に業界初の【グループホーム併設・オープンファクトリー】を開業します。「与えられる福祉から、与えるクリエイティブ」へ。生産・販売・見学／体験が循環する“魅せる現場”で、TOMOSが描く「境目のない世界」を実装します。
事業内容：
就労継続支援A型・B型事業所を運営
障がいのある方々の就労支援と一般就労への橋渡し
SASHIKOや100年以上前の古布・BOROを活用したブランド「TERAS」の企画・制作・販売
福祉とデザイン、アート、ファッションを融合したプロジェクトを企画・運営
オープンファクトリーやグループホームを通じた地域交流・教育活動を推進
会社名：株式会社 TOMOS company
所在地：栃木県宇都宮市
代表者：代表取締役 飯島 亮
URL：https://tomoscompany.com/
設立：2015年7月
過去のプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/170753
総合お問い合わせ：info@tomoscompany.com
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