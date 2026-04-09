【ISM CloudOne】ログ収集に特化した「クライアント操作ログオプション Plus（単体版）」をリリース

クオリティソフト株式会社ISM Cloudone

PC・スマートデバイス等のIT資産管理・セキュリティ対策ソリューションを提供するクオリティソフト株式会社（本社：和歌山県白浜町、代表取締役CEO：浦 聖治、以下クオリティソフト）は、クラウド型IT資産管理「ISM CloudOne」において、操作ログ収集・可視化に特化した「クライアント操作ログオプション Plus（単体版）」をリリースしたことをお知らせいたします。

本サービスは、経済産業省が2026年度末に運用開始を予定している「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」を見据え、取引条件として重要視されるログ管理体制の構築を、既存環境を活かしたまま迅速に支援します。

■背景：サプライチェーン全体で求められるセキュリティ水準の可視化

現在、サイバー攻撃の脅威は中堅・中小企業を含むサプライチェーン全体に広がっており、企業には自社の対策状況を客観的に示すことが強く求められています。こうした中、経済産業省は2026年度末より「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の運用開始を予定しています。

本制度では、企業の対策状況が「★」などの格付けで可視化される見込みであり、この評価結果が今後の取引継続や新規入札の条件となる可能性も極めて高いと考えられています。評価項目において、インシデント発生時の原因究明や被害範囲の特定を行うための「操作ログ」の取得・保存は、高い評価（★）を獲得し、信頼性を証明するために必要不可欠な要素となります。

一方で、市場には「デバイス管理（IT資産管理）は既に他社ツール等で実施しているが、ログ収集機能だけをピンポイントで追加したい」「まずは証跡管理からスモールスタートしたい」というニーズが確実に存在しています。クオリティソフトは、こうした企業のニーズに応え、必要な機能だけを無駄なく導入できる「クライアント操作ログオプション Plus（単体版）」の提供を開始いたしました。

■「クライアント操作ログオプション Plus（単体版）」の主な特長

「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」への対応準備を支援

同制度において、インシデント発生時の原因究明や被害範囲の特定を行うための「操作ログ管理」は、高い評価（★）を獲得するために欠かせない要件の一つです。本オプションは、制度のガイドラインに沿ったログ収集体制の構築を強力にサポートし、将来的な取引条件となり得る高いセキュリティ水準の証明に寄与します。

インシデント発生時の確実な証跡管理

万が一のウイルス感染や内部不正の疑いが発生した際、操作ログは「いつ・誰が・何をしたか」を客観的に証明する不可欠な証跡となります。オフィス内での不正抑止から、テレワーク環境での安全確認まで幅広く対応します。

取得可能な操作ログ操作の流れがわかる管理画面

既存の管理体制を活かし、コストを最適化

「デバイス管理は導入済みだが、ログ機能が不足している」「特定の部署だけでログを取りたい」といった場合でも、既存システムをリプレースすることなく導入可能です。必要な機能に絞ることで、コストと導入工数を最小限に抑えられます。

クラウドだから、場所を選ばずログを収集・追跡

インターネット経由でログを収集するため、社内LANに繋がっていない端末や移動中のPC操作もリアルタイムで可視化。ハイブリッドワーク環境における一元的なガバナンス強化を実現します。

ISM CloudOne クライアント操作ログオプション Plus（単体版）紹介資料の

ダウンロードはこちら：

https://ismcloudone.com/download/form/11/

サービス詳細は下記Webサイトをご覧ください。

https://ismcloudone.com/log-plus/

■今後の展望

クオリティソフトは、企業の規模やIT環境の変化に柔軟に対応できるよう、今後も「ISM CloudOne」の機能拡充と柔軟な提供形態の模索を続けてまいります。AI技術の活用や高度なログ分析機能との連携も視野に入れ、企業の健全なIT活用とガバナンス強化に貢献してまいります。

■会社概要・製品情報

【クオリティソフト株式会社について】 クオリティソフト株式会社は、IT資産管理ツール「QNDシリーズ」や「ISM CloudOne」を中心に、ドローン事業の展開やAIやクラウド基盤の活用にも取り組むITソリューション企業です。長年にわたり培ってきたノウハウを活かし、企業の端末運用管理やセキュリティ対策を支援しています。今後はAI技術の活用を通じて、企業が抱えるさまざまな課題の解決にも貢献してまいります。

会社HP：https://www.qualitysoft.com/

【ISM CloudOneについて】 導入実績90,000社以上、55ヶ国以上で導入されているクラウド型IT資産管理ツールです。PCのハードウェア・ソフトウェア管理に加え、自動脆弱性診断、ログ収集、外部デバイス制御など、多彩なセキュリティ機能を備え、誰でも迷わず使えるインターフェースにより、使いやすさと運用担当者の負荷軽減を両立しています。

製品サイト：https://ismcloudone.com/

※「ISM CloudOne」は、クオリティソフト株式会社の登録商標です。

■本リリースについての問い合わせ先

クオリティソフト株式会社 マーケティングチーム担当

Email：mk@qualitysoft.com