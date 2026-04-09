『パワプロアドベンチャーズ』新シナリオ「タテレスキュアアカデミー」配信中！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『パワプロアドベンチャーズ』（以下、『パワアド』）で、新シナリオ「タテレスキュアアカデミー」の配信を開始しました。

新シナリオ「タテレスキュアアカデミー」は、危険と隣り合わせの現場で、救助活動に参加しながら、新ジョブ「重戦士」・「僧侶」と「魔法使い」の冒険者を育成することができます。

また、新シナリオ配信を記念して「ログインボーナス」や「ステップアップビンゴチャレンジ」も開催中！この機会に豪華報酬を受け取りましょう！

さらに、「パワフルコネクト」（以下、「パワコネ」）のオープンを記念して、「パワジュエル（無償）×500」がもらえる交換コードも公開中です。

「パワコネ」は、イベントキャラクターのデータ閲覧や評価、ゲームに関する最新情報の入手はもちろん、プレーヤー同士でのコミュニケーションの場としても使用いただける総合サポートサイトです。

新シナリオと共に、「パワコネ」も活用しながら、さらに『パワアド』をお楽しみください！

「タテレスキュアアカデミー」紹介PV公開中！

https://www.youtube.com/watch?v=1lkcAGahFZ8(https://www.youtube.com/watch?v=1lkcAGahFZ8)

新シナリオ「タテレスキュアアカデミー」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1lkcAGahFZ8 ]

★ストーリー

険しい山に囲まれた都市にある冒険者養成学校、タテレスキュアアカデミー。

この地方ではモンスターの襲撃や自然災害が頻発しており、災禍を防ぐために活動するシエルタ団が大活躍！

主人公もまたかつて命を救われた経験から、臨時団員となって誰かを守れる冒険者を目指すことに。

そして同じく臨時団員となった仲間たちと、厳しい現実に立ち向かっていく。

全ては、かけがえのない命のために！

★新ジョブ「重戦士」と「僧侶」が育成可能に！

「タテレスキュアアカデミー」では、新ジョブ「重戦士」と「僧侶」が追加。

高い防御力を誇り守りを得意とする「重戦士」と、傷を癒し味方を強化することを得意とする「僧侶」を育成して理想のパーティを編成しましょう！

★育成のポイント

アカデミーに届く依頼に仲間とともに挑戦！求められる基本能力は依頼ごとによって様々なので、依頼に適した仲間を選択し、成功や大成功を目指しましょう！

「タテレスキュアアカデミーデビューガチャ」開催中！

※画面は開発中のものです。

「タテレスキュアアカデミー」の特効イベントキャラクターをピックアップした「タテレスキュアアカデミーデビューガチャ」が開催中です。

この機会に注目イベントキャラクター「SRリタリー」や「SRトレアーティ」、「SRエシュナ」をゲットしましょう！

※期間、詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

「タテレスキュアアカデミー」配信記念キャンペーン実施中！

「SRリタリー」「SRトレアーティ」「SRエシュナ」

★タテレスキュアアカデミー配信記念ログインボーナス

期間限定ログインボーナスを受け取れます。期間中にログインして、パワジュエル3000個やレギュラーガチャチケットなど豪華報酬を手に入れましょう！

★ステップアップビンゴチャレンジ

「タテレスキュアアカデミー」配信記念「ステップアップビンゴチャレンジ」を開催中です。期間中にビンゴシートのお題をクリアし、ビンゴのラインを揃えて豪華報酬をゲットしましょう！

※キャンペーンの期間、詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

にじさんじ所属VTuber エクス・アルビオさんとニュイ・ソシエールさんが「重戦士」と「僧侶」の育成にチャレンジ！

にじさんじ所属VTuberのエクス・アルビオさんとニュイ・ソシエールさんが、「タテレスキュアアカデミー」で、新たに追加されたジョブ「重戦士」と「僧侶」を生配信で育成します。

エクス・アルビオさんは「重戦士」、ニュイ・ソシエールさんは「僧侶」の育成を行い、Sランク以上を目指します。

それぞれ目標を達成すると、『パワアド』を遊んでいるみなさまへ報酬をプレゼント！

さらに、2人が育成した冒険者をパーティに編成して強敵の討伐にも挑戦。討伐完了で追加報酬が受け取れます！

総合サポートサイト「パワフルコネクト」オープン記念 「パワジュエル（無償）×500」がもらえる交換コードを公開！

★「パワフルコネクト」とは

「パワフルコネクト」 （以下、「パワコネ」）は、『パワアド』をより楽しく、快適に遊んでいただくための総合サポートサイトです。

「パワコネ」でできること

・公式最新情報

・イベントキャラクターデータベース、評価機能

・投稿機能

・いいね、コメント機能

・ポイント制度/ゲーム内アイテム交換

・交換コードの入力

ぜひブックマークやホーム画面に追加して、日々の情報収集や交流にご活用ください！

パワフルコネクト：http://pawafuru-connect.konami.net/

「パワジュエル（無償）×500」が貰える交換コードを公開中！

詳細はこちらをご確認ださい。

https://pawafuru-connect.konami.net/post/details/290b1d0a8cf94564bf60a101d56dd114tcg7dntldny2d9

『パワプロアドベンチャーズ』とは？

30年以上にわたり親しまれてきた「パワフルプロ野球」シリーズから登場したモバイルゲーム。剣と魔法のファンタジー世界を舞台に、「サクセス」で個性豊かな仲間たちと切磋琢磨して成長し、強敵との「バトル」に挑みましょう！

公式HP：https://www.konami.com/pawa/adventures/

公式Xアカウント：@pawa_adventures(https://x.com/pawa_adventures)

パワフルコネクト（サポートサイト）：https://pawafuru-connect.konami.net/

公認Discord：https://discord.gg/z6vMwYkWBX

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50711/table/1391_1_8def3407e0f16cf619e3076ece1780b1.jpg?v=202604091051 ]