『パワプロアドベンチャーズ』新シナリオ「タテレスキュアアカデミー」配信中！
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『パワプロアドベンチャーズ』（以下、『パワアド』）で、新シナリオ「タテレスキュアアカデミー」の配信を開始しました。
新シナリオ「タテレスキュアアカデミー」は、危険と隣り合わせの現場で、救助活動に参加しながら、新ジョブ「重戦士」・「僧侶」と「魔法使い」の冒険者を育成することができます。
また、新シナリオ配信を記念して「ログインボーナス」や「ステップアップビンゴチャレンジ」も開催中！この機会に豪華報酬を受け取りましょう！
さらに、「パワフルコネクト」（以下、「パワコネ」）のオープンを記念して、「パワジュエル（無償）×500」がもらえる交換コードも公開中です。
「パワコネ」は、イベントキャラクターのデータ閲覧や評価、ゲームに関する最新情報の入手はもちろん、プレーヤー同士でのコミュニケーションの場としても使用いただける総合サポートサイトです。
新シナリオと共に、「パワコネ」も活用しながら、さらに『パワアド』をお楽しみください！
「タテレスキュアアカデミー」紹介PV公開中！
https://www.youtube.com/watch?v=1lkcAGahFZ8(https://www.youtube.com/watch?v=1lkcAGahFZ8)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1lkcAGahFZ8 ]
新シナリオ「タテレスキュアアカデミー」
★ストーリー
険しい山に囲まれた都市にある冒険者養成学校、タテレスキュアアカデミー。
この地方ではモンスターの襲撃や自然災害が頻発しており、災禍を防ぐために活動するシエルタ団が大活躍！
主人公もまたかつて命を救われた経験から、臨時団員となって誰かを守れる冒険者を目指すことに。
そして同じく臨時団員となった仲間たちと、厳しい現実に立ち向かっていく。
全ては、かけがえのない命のために！
★新ジョブ「重戦士」と「僧侶」が育成可能に！
「タテレスキュアアカデミー」では、新ジョブ「重戦士」と「僧侶」が追加。
高い防御力を誇り守りを得意とする「重戦士」と、傷を癒し味方を強化することを得意とする「僧侶」を育成して理想のパーティを編成しましょう！
★育成のポイント
アカデミーに届く依頼に仲間とともに挑戦！求められる基本能力は依頼ごとによって様々なので、依頼に適した仲間を選択し、成功や大成功を目指しましょう！
※画面は開発中のものです。
「タテレスキュアアカデミーデビューガチャ」開催中！
「タテレスキュアアカデミー」の特効イベントキャラクターをピックアップした「タテレスキュアアカデミーデビューガチャ」が開催中です。
この機会に注目イベントキャラクター「SRリタリー」や「SRトレアーティ」、「SRエシュナ」をゲットしましょう！
※期間、詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
「SRリタリー」
「SRトレアーティ」
「SRエシュナ」
「タテレスキュアアカデミー」配信記念キャンペーン実施中！
★タテレスキュアアカデミー配信記念ログインボーナス
期間限定ログインボーナスを受け取れます。期間中にログインして、パワジュエル3000個やレギュラーガチャチケットなど豪華報酬を手に入れましょう！
★ステップアップビンゴチャレンジ
「タテレスキュアアカデミー」配信記念「ステップアップビンゴチャレンジ」を開催中です。期間中にビンゴシートのお題をクリアし、ビンゴのラインを揃えて豪華報酬をゲットしましょう！
※キャンペーンの期間、詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
にじさんじ所属VTuber エクス・アルビオさんとニュイ・ソシエールさんが「重戦士」と「僧侶」の育成にチャレンジ！
にじさんじ所属VTuberのエクス・アルビオさんとニュイ・ソシエールさんが、「タテレスキュアアカデミー」で、新たに追加されたジョブ「重戦士」と「僧侶」を生配信で育成します。
エクス・アルビオさんは「重戦士」、ニュイ・ソシエールさんは「僧侶」の育成を行い、Sランク以上を目指します。
それぞれ目標を達成すると、『パワアド』を遊んでいるみなさまへ報酬をプレゼント！
さらに、2人が育成した冒険者をパーティに編成して強敵の討伐にも挑戦。討伐完了で追加報酬が受け取れます！
総合サポートサイト「パワフルコネクト」オープン記念 「パワジュエル（無償）×500」がもらえる交換コードを公開！
★「パワフルコネクト」とは
「パワフルコネクト」 （以下、「パワコネ」）は、『パワアド』をより楽しく、快適に遊んでいただくための総合サポートサイトです。
「パワコネ」でできること
・公式最新情報
・イベントキャラクターデータベース、評価機能
・投稿機能
・いいね、コメント機能
・ポイント制度/ゲーム内アイテム交換
・交換コードの入力
ぜひブックマークやホーム画面に追加して、日々の情報収集や交流にご活用ください！
パワフルコネクト：http://pawafuru-connect.konami.net/
「パワジュエル（無償）×500」が貰える交換コードを公開中！
詳細はこちらをご確認ださい。
https://pawafuru-connect.konami.net/post/details/290b1d0a8cf94564bf60a101d56dd114tcg7dntldny2d9
『パワプロアドベンチャーズ』とは？
30年以上にわたり親しまれてきた「パワフルプロ野球」シリーズから登場したモバイルゲーム。剣と魔法のファンタジー世界を舞台に、「サクセス」で個性豊かな仲間たちと切磋琢磨して成長し、強敵との「バトル」に挑みましょう！
公式HP：https://www.konami.com/pawa/adventures/
公式Xアカウント：@pawa_adventures(https://x.com/pawa_adventures)
パワフルコネクト（サポートサイト）：https://pawafuru-connect.konami.net/
公認Discord：https://discord.gg/z6vMwYkWBX
[表: https://prtimes.jp/data/corp/50711/table/1391_1_8def3407e0f16cf619e3076ece1780b1.jpg?v=202604091051 ]