【4/22開催】営業の属人化を打破し、組織の成約力を最大化する。インゲージ・LegalOn Technologies・immedio3社共催ウェビナー

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、2026年4月22日（水）、株式会社immedio、株式会社LegalOn Technologiesと共同で、営業生産性の向上と属人化解消をテーマにした無料ウェビナーを開催いたします。

https://ingage.jp/relation/event/260422/

（※1）トライアル利用を含みます。

◆開催背景

BtoB営業の現場では、商談創出や案件管理、ナレッジ共有などの業務が高度化しています。一方で、「商談は増えているのに受注率が安定しない」「成果が特定の個人に依存してしまう」といった、営業プロセスのブラックボックス化に悩む企業が少なくありません。特にリソースの限られたSMB（中小・中堅企業）規模の組織において、個人のスキルに頼らず、組織全体でナレッジを活用できる“構造”を整えることは、持続的な成長に向けた最優先課題となっています。

◆登壇内容

本ウェビナーでは、営業の生産性改善に強みを持つ3社（immedio、LegalOn Technologies、インゲージ）が登壇します。商談創出、案件管理、そして顧客対応の情報を一気通貫で捉え、どのように属人化から脱却し、営業価値を高めるべきか、具体的な実践ヒントをお届けします。最新のAIエージェント活用やツール導入後の「現場での遂行」を成功させるための設計手法など、即効性の高いノウハウを公開いたします。

株式会社immedio マーケティングマネージャー 小牧 秀太郎氏

決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio」とは？

株式会社LegalOn Technologies 執行役員・DealOn 事業責任者 吉田 晋氏

脱・属人化！誰でも売れる組織づくりの最短ルート

株式会社インゲージ 事業推進部 イベントマーケター 佐竹彩華

ブラックボックス化する顧客対応を営業資産へ。

◆ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/287_1_f3dc93fb713497d89d212ca3682d6730.jpg?v=202604091051 ]

＜注意事項＞

・主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りさせていただきます。

・講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

・2名以上でご参加される場合、定員管理のため、お一人ずつお申込みください。

・匿名でのお申込み、同業種・個人のお客様からのご参加はお断りさせていただく可能性がございます。

・定員に達しますとお申込みを締め切ります。

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp