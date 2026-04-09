WiMAXは「どこで契約するか」で変わる！主要な申込先を１枚に整理した、カオスマップ2026年4月版を公開

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

株式会社EXIDEA（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真）が運営するWiMAX・ポケット型WiFi・ホームルーター専門の比較メディア「WiMAX比較.com」は、WiMAX関連サービスのカオスマップ2026年4月版を公開いたしました。

本カオスマップでは、現在のWiMAX市場を「公式販売店」「提携Web販売店」「家電量販店」の3カテゴリに整理したうえで、主要なサービスと申込構造を可視化しています。

これにより、ユーザーは「どのWiMAXブランドを選ぶか」だけでなく、「どこから申し込めるのか」「同じWiMAXでもどのような販売構造になっているのか」まで一目で把握できるようになります。

※本カオスマップを紹介・引用・転載される際は、出典元として「WiMAX比較.com」の名前を明記してください。Webサイトで使用する場合は、合わせて下記リンクの設置をお願いいたします。

URL：https://xn--wimax-lu8k074r.com

※掲載内容は弊社独自の調査と基準により作成されたものであり、網羅性および完全な正確性を保証するものではありません。問題がある場合や次回更新時の掲載をご希望の場合は、下記までご連絡ください。

連絡先：contact@exidea.co.jp

■カオスマップ作成の背景

WiMAXは、持ち運びできるモバイルルーターとして知られてきた一方で、近年は自宅で使う工事不要回線としても比較される機会が増えています。UQ WiMAX公式サイトではオンラインショップと販売店舗の両方が案内されており、製品・端末ページでもモバイルルーターとホームルーターの両方が掲載されています。

一方で、WiMAX市場は単純に「サービス名を比較すればよい」わけではありません。WiMAXは、多くの窓口で同じ回線系統・同系統の通信端末が案内されている一方で、申込先によって料金、割引特典、サポート、契約条件が異なります。

そのため、WiMAXを比較する際は「どこで契約するか」が重要になります。

たとえば、申込先には以下のような違いがあります。

- 公式サイトから申し込む- 提携するWeb販売ブランドから申し込む- 家電量販店で申し込む

また、ユーザーから見ると、WiMAX市場は公式ブランド、提携Web販売ブランド、家電量販店の窓口が入り組んで見えやすく、「そもそもどこから申し込めるのか分かりにくい」という課題があります。

そこでWiMAX比較.comでは、WiMAXを検討している方が市場全体を俯瞰できるよう、主要サービスと申込構造を整理した「WiMAX関連サービスのカオスマップ2026年4月版」を作成しました。

■WiMAXとは

WiMAXとは、モバイルルーターやホームルーターで利用できる高速インターネットサービスのひとつです。工事不要で導入しやすく、自宅でも外出先でも使いやすい点が大きな特徴です。UQ WiMAX公式では、WiMAXをモバイルネットとして案内しつつ、モバイルルーターとホームルーターの両方の端末カテゴリを設けています。

導入の手軽さが強みであり、自宅の固定回線代わりに使いたい方、外出先でもインターネットを使いたい方、工事不要で通信環境を整えたい方にとって、有力な選択肢のひとつです。

一方で、サービスごとに料金、端末、特典、申込窓口の構造は異なるため、比較時には「どのブランドを選ぶか」と「どの窓口から申し込むか」を分けて考えることが重要です。

■「WiMAX関連サービスのカオスマップ2026年4月版」の概要

今回のカオスマップでは、WiMAX市場を以下の3カテゴリに分類しました。

- 公式販売店- 提携Web販売店- 家電量販店

これら3カテゴリは、2026年4月時点におけるWiMAXの主要な販売構造です。UQ公式の「主なWiMAX提供会社」では、WiMAXの申込先として au と UQ の公式窓口が掲載される一方、別枠で「家電量販店のWiMAX」と「Web申し込み／その他WiMAX」が案内されています。

この整理により、ユーザーは「どのWiMAXブランドを選ぶか」に加えて、「どのような申込経路があるのか」まで含めて比較できるようになります。

■各カテゴリの整理

◾︎ 公式販売店

公式販売店は、UQ WiMAXとauを中心とした公式ブランドです。UQ公式の「主なWiMAX提供会社」では、au公式ホームページとUQ WiMAX公式ホームページへの申込導線が掲載されており、WiMAX市場の基点となる公式窓口として位置づけられています。

◾︎ 提携Web販売店

提携Web販売店は、Web主体で契約するWiMAXブランドです。UQ公式の「Web申し込み／その他WiMAX」には、GMOとくとくBB WiMAX、BIGLOBE WiMAX、Broad WiMAX、カシモWiMAX、J:COM、hi-hoなどのブランドが掲載されており、WiMAX市場ではWeb経由の比較・申込が大きな役割を持っています。

◾︎ 家電量販店

家電量販店は、対面で相談しながら申し込めるWiMAXの接点です。UQ公式の「家電量販店のWiMAX」には、YAMADA air Mobile WiMAX、BICWiMAX、ヨドバシ、エディオンネット、KT-WiMAX などが掲載されており、店頭起点でWiMAXを検討するユーザーにとって重要な窓口となっています。

■WiMAX比較.comについて

WiMAX比較.comは、WiMAX・ホームルーター・ポケット型WiFiに関する比較情報を発信する専門比較メディアです。料金、速度、端末、キャンペーン、契約窓口などの違いを整理し、ユーザーが自分に合った通信サービスを選べるよう支援しています。直近のWiMAX比較ページでも、UQ WiMAXと他社WiMAXプロバイダの違いを比較対象として掲載しています。

今回ご紹介したWiMAXの詳細な比較については、下記ページで紹介しています。

「WiMAX比較.com」へ :https://xn--wimax-lu8k074r.com

WiMAX比較.comでは今後も、通信サービスの比較検討に役立つコンテンツを継続的に発信してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社EXIDEA

URL：https://exidea.co.jp

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階

代表者：小川 卓真

設立：2013年5月

資本金：1,500万円

従業員数：89名（連結）※2025年4月末現在

事業内容：Webメディア運営、BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング