ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」2026年 母の日ギフトを販売いたします。
ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール(https://www.wittamer.jp)」は、4月15日(水)より風味豊かな洋菓子やショコラを詰め合わせた母の日ギフトを販売いたします。公式オンラインショップや店頭からの発送も承っておりますので、離れて暮らすお母さんへの贈り物にもぜひご利用ください。
母の日を華やかに演出
フランス語で母の日を表す『ラ フェット デ メール』はバラのオーナメントが華やかなとっておきのギフト。
1段目は、ヴィタメールを代表するショコラのお重。人気の定番ショコラ “ヴィタメール” をはじめ、いちごやグレープフルーツの味わいが爽やかな春の限定ショコラなど、多彩な味わいのガナッシュを包み込んだ艶やかなショコラを詰め合わせました。
2段目は、ヴィタメール1番人気の焼き菓子 “マカダミア・ショコラ” のお重。サクサクのサブレにナッツをのせ、チョコレートでコーティングしました。まろやかなチョコレートとナッツのハーモニーをお楽しみいただけます。
ラ フェット デ メール
ラ フェット デ メール
■価格：17個入 \5,940（本体価格\5,500）
■内容
1段目：シュバル / クール・フレーズ / アールグレイ / ジェルム / ヴィタメール / トリュフ・レ / プランタニエ / ラムレザン / パンプルムース × 各1個
2段目：マカダミア・ショコラ（ミルク）×8個
■販売期間：4月15日(水)～5月10日(日)
風味豊かな洋菓子に日頃の感謝の気持ちを込めて
バラやガーベラの花を描いたエレガントなギフトボックスの『フルーレット・エッセンシャル』。
人気のマドレーヌやサブレをはじめ、バターのコクが広がるフィナンシェやサクサクのガレットなどバラエティー豊かに詰め合わせました。8個入と16個入、2つのサイズをご用意しました。
華やかなパッケージのフルーレット・エッセンシャルは、母の日はもちろん誕生日などお祝いにも人気の商品です。大切な方への贈り物に。
フルーレット・エッセンシャル（S）
フルーレット・エッセンシャル（S）
■価格：8個入 \1,998（本体価格\1,850）
■内容 ロイヤル・マドレーヌ（ショコラ）/ フィナンシェ / ハイデザント ×各2個 / ロイヤル・マドレーヌ（バニラ）/ フィナンシェ・オ・ショコラ ×各1個
■販売期間：4月15日(水)～5月10日(日)
フルーレット・エッセンシャル（M）
フルーレット・エッセンシャル（M）
■価格：16個入 \3,348（本体価格\3,100）
■内容 ロイヤル・マドレーヌ（バニラ / ショコラ）/ フィナンシェ / ガレット / サブレ・ショコラ（ミルク / ノワゼット）/ ハイデザント × 各2個 / フィナンシェ・オ・ショコラ / ダックワーズ・ショコラ × 各1個
■販売期間：4月15日(水)～5月10日(日)
※店舗により発売日や商品のお取扱い状況が異なる場合がございます。
■「ヴィタメール」とは、1910年ベルギーの首都ブリュッセルで創業した、ベルギー王室御用達の老舗チョコレートブランドです。1990年日本出店。関東・関西の百貨店を中心に22店舗を展開し、ショコラ、ケーキ、贈答用の焼菓子など、ベルギー伝統の味を販売しています。
（HP）https://www.wittamer.jp
（Instagram）＠wittamer_japan (https://www.instagram.com/wittamer_japan/)