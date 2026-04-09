SMBC Aviation Capitalが参画する米国航空機リース会社Air Lease Corporationの買収完了について

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループCEO：中島 達）、株式会社三井住友銀行（頭取CEO：福留 朗裕）、および三井住友ファイナンス＆リース株式会社（代表取締役 社長：今枝 哲郎）は、2025年9月2日付のニュースリリースにて、傘下の航空機リース会社SMBC Aviation Capital Limited（CEO：Peter Barrett、以下「SMBC Aviation Capital」）が、米国の大手航空機リース会社Air Lease Corporationの買収（以下「本買収」）に参画することを公表しておりましたが、関係当局からの許認可取得等の各種前提条件を充足したことをもって、手続きを完了いたしましたので、お知らせいたします。

SMBC Aviation Capitalは、本買収への参画により、航空機リース業界におけるリーダーの一社としての地位をさらに強固なものとしました。今後も、従来以上に幅広い航空会社や国内外の航空機投資家に対し、航空機リースおよびスケールメリットを生かした投資機会を提供し、航空機リース事業の持続的成長と資産・資本効率の向上を図ってまいります。

【買収後の新会社の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84204/table/179_1_9b3c338db553d8828012bf860514964d.jpg?v=202604091051 ]

以 上