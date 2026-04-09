【ViOマルシェ出展 GARAGE 代官山】筑後産クロレラを使用したプラントベース商品を多数展開！　当日は試飲・試食も

クロレラ工業株式会社KAKERU MIDORI（7包）

クロレラ工業株式会社（本社：福岡県筑後市、代表取締役社長：板波 英一郎）は、4月24日(金)・25(土)にGARAGE 代官山にて開催されるViOマルシェ vol.10に出展し、筑後産クロレラを使用した商品の販売、クロレラウォーターの試飲やクロレラベジカレーの試食の提供を実施いたします。

ViOマルシェとは

ViOマルシェは、ViO厳選のオーガニック・無添加商品が一堂に会し、“楽しみながら・体験しながら”オーガニック・無添加商品に触れることができる体験型イベントです。今回は、食や美容、健康への感度の高い方々が集うエリア・代官山にて開催され、実際に商品を試しながら、その価値やこだわりを深く理解できる場としてお楽しみいただけます。

会場内ではセミナーやトークショーも予定されており、知識と体験の両面から理解を深めることができます。

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80219/table/47_1_e32616a6ccdef4c489f7704f0560e0e4.jpg?v=202604091051 ]

商品の販売の他、来場者の皆さまに実際に味わっていただけるよう、クロレラウォーターの試飲、クロレラベジカレーの試食をご提供予定です。

クロレラを知っている方も、まだ知らない方も、その場で筑後産クロレラの味を体験いただけます。

お近くにいらした際にはぜひこの機会にお立ちよりくださいませ。

販売商品のご紹介

■KAKERU MIDORI（7包・20包）

筑後産クロレラを使用したパウダー製品です。栄養補給としてお料理にかけたり、混ぜたりしてお召し上がりいただけます。2026年1月に新たに登場した7包タイプは、味を試したい方や、まず1週間の使用感をお試ししたい方におすすめです。

7包 1,404円（税込）

20包 3,456円（税込）

▼KAKERU MIDORIについて

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000080219.html

■クロレラセオリー（300粒/300粒×3袋）

筑後産クロレラを粒状（1粒 200mg）にしたものです。添加物などは一切使用していません。アルミパック包装し、携帯性を持たせました。

300粒 3,456円（税込）

300粒×3袋 8,964円（税込）

■クロレラベジカレー

「株式会社命の食事」監修のもとクロレラ工業が開発した、100%植物性のレトルトカレーです。野菜と果物の濃厚な旨味に加え、筑後産クロレラを使用することで植物性では補えないビタミンB12も補給できる、美味しさと栄養にこだわった食品です。

1箱 972円（税込）

▼クロレラベジカレーについて

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000080219.html

■mochotto with CHLORELLA プラントベースラーメン醤油

スープにmochotto with CHLORELLA 万能だしを贅沢に使用した、100％植物性のプラントベースラーメンです。麺にはクロレラエキスを使用することで、弾力や伸長性に優れ、しなやかでつるつるとした食感に仕上げました。

1箱（3食入り） 1,831円（税込）

▼mochotto with CHLORELLA プラントベースラーメン醤油について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000080219.html

■mochotto with CHLORELLA ドレッシングシリーズ

クロレラを使用し素材本来の美味しさを引き出しながら、緑黄色野菜の栄養が摂れる、濃厚な味わいのドレッシングシリーズです。ラインナップはにんじんドレッシング、トマトドレッシング、バジルソースの3商品。

トマトドレッシング 745円（税込）

にんじんドレッシング 745円（税込）

バジルソース 1,069円（税込）

▼mochotto with CHLORELLA ドレッシングシリーズについて

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000080219.html

■野菜のごほうび こどもシリーズ

家族みんなで一緒に美味しく食べられるようアレルギーに配慮し、植物性食材ベースの厳選した原材料でおいしさを追求した子ども向けレトルト食品です。筑後産クロレラを使用することで優しい味わいながらもうま味とコクを表現し、栄養面にも妥協せず安心して選べる商品です。

こども麻婆豆腐の素 432円（税込）

こどもカレー 432円（税込）

▼野菜のごほうび こどもシリーズについて

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000080219.html

■防災用Ｖエイドパン 筑後産クロレラ

卵や乳製品などを使用せず、パーム油やトランス脂肪酸も不使用の世界初となるヴィーガン対応防災パンです。非常時でも、卵や乳製品などのアレルギーでお困りの方にも安心してお召し上がりいただけます。生地に筑後産クロレラを配合しています。

1個 580円（税込）

▼防災用Ｖエイドパン 筑後産クロレラについて

https://www.chlorella.co.jp/business/additive/case4/

tasumoは“からだがよろこぶ”をテーマに、「藻（クロレラ）を足す」といった新しい食の提案を行い、心もからだも健康的に満たされる商品をご提案します。

ECサイト『tasumo』

HP：https://tasumo.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/_tasumo/

クロレラ工業株式会社

世界初のクロレラパイオニアメーカーとして1964年に創業。福岡県筑後市の九州筑後工場で、単細胞緑藻クロレラの培養から製品化までを一貫生産する。健康食品、サプリメント、加工食品、農業資材、水産資材と多岐に渡るクロレラ商品ラインナップを有する。近年は健康経営にも注力し、健康経営優良法人を2018年より連続取得。2023年にはFSSC 22000認証を取得。社是は「人類に健康と幸福（しあわせ）を」（https://www.chlorella.co.jp/）