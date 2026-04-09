【枚方店OPEN記念】『餃子のかっちゃん』枚方上陸を祝して、近隣店舗も巻き込んだ「お祝い祭」を開催！4月18日・19日はドリンク99円＆食べ飲み放題2,200円！

株式会社double

株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）が展開する居酒屋 “肉汁製作所 餃子のかっちゃん” は、2026年4月17日（金）の「肉汁製作所 餃子のかっちゃん 枚方店」のグランドオープンを記念し、4月18日（土）・19日（日）の2日間限定で、近隣店舗（門真店・京橋店・高槻店・鶴橋店）と連動したお祝いキャンペーンを開催します。

■ 枚方オープンを近隣店舗も全力でお祝い！連動特大キャンペーン

圧倒的なコストパフォーマンスと活気あふれる店内で、若年層を中心に支持を集める「餃子のかっちゃん」。主役となる「枚方店」では現在オープン記念の「1円キャンペーン」で熱く盛り上がっています。

この枚方上陸の勢いそのままに、大阪の近隣店舗も一丸となってお祝いする大盤振る舞いの連動キャンペーンを実施します。2日間限定の特別価格で、各店舗から皆様へ感謝と活気をお届けします。

キャンペーン詳細

【開催日】 2026年4月18日（土）・19日（日）

【企画１.】対象ドリンクが何杯飲んでも「99円」！

ー対象店舗ー

門真店、京橋店

ー内容ー

対象のアルコールドリンクを1杯99円（税別）で提供します。

ー条件ー

お一人様につきお通し代＋フード2オーダー制 / メガジョッキ・瓶ドリンクは対象外となります。



【企画２.】圧倒的コスパ！「食べ飲み放題」が2,200円！

ー対象店舗ー

鶴橋店、高槻店

ー内容ー

かっちゃん自慢の餃子や逸品料理、ドリンクの食べ飲み放題を特別価格2,200円（税込）で提供します。

【店長のガチ推し】スタッフがこっそり教える絶品メニュー3選

今回は枚方店オープン特別企画として、毎日お店の味を知り尽くしている「かっちゃんスタッフ」たちが、仕事終わりのまかないでリアルに食べている推しメニューをこっそりご紹介します。お得なキャンペーンと一緒にぜひご注文ください。

1. 疲れが吹き飛ぶ王道！「かっちゃん自慢の焼き餃子」

「毎日焼いているのに、まかないでも結局これを食べてしまう」というスタッフが続出する看板メニュー。絶妙な焼き加減で、皮はパリッと中はジューシー。肉汁溢れる餃子を頬張り、仕事終わりの一杯で流し込むのが最高の贅沢です。

2. スタッフ人気No.1の味付けはコレ！「タルタル唐揚げ」

10種類の味付けから選べる名物の唐揚げの中でも、特に若いスタッフから絶大な支持を集めているのが『タルタル唐揚げ』。サクサクジューシーな唐揚げに、たっぷりかかったタルタルソースが絡み、一度食べるとヤミツキになる味わいです。

3. スープまで飲み干したくなる「イタリアン炊き餃子」

トマトスープ×チーズ×水餃子のコラボレーション。トマトで軽く炊いた餃子にほのかに香るバジルがアクセントになり、洋風の味わいが楽しめます。「残ったスープが美味しすぎて、バゲットが欲しくなる」とスタッフ間でも話題の一品です。

■ 枚方店＆キャンペーン実施店舗情報

【4/17 NEW OPEN 主役！】

肉汁製作所 餃子のかっちゃん 枚方店：大阪府枚方市新町1丁目2-10 枚方テイクスリー2階

餃子のかっちゃん 京橋店：大阪府大阪市都島区片町2-11-22

餃子のかっちゃん 門真古川橋店：大阪府門真市末広町40-5 アドラブール古川橋1階101号室

餃子のかっちゃん 高槻店：大阪府高槻市北園町14-15 森本第二ビル2階

餃子のかっちゃん 鶴橋店：大阪府大阪市天王寺区下味原町1-23

株式会社doubleは、今後も全国に「驚き」と「満足」をお届けする飲食・サービスを展開してまいります。昨今の不安定な社会情勢や物価高騰が続く中、外食が持つ「人を笑顔にする力」を信じ、コストパフォーマンスの限界に挑戦し続けることが私たちの使命です。単にお腹を満たすだけでなく、誰もが気軽に集い、心ゆくまで楽しめる「食のエンターテインメント」を全国各地の拠点から発信してまいります。私たちは地域社会に深く根差し、お客様一人ひとりに愛される店舗づくりを通じて、日本の食文化の活性化と、さらなる感動体験の創出に全力で取り組んでまいります。

◼︎会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/