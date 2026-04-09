【アンテノール】幸せほおばるクリームパーティー！アンテノール自慢のクリームを思う存分楽しめるスイーツが期間限定で登場！

株式会社 エーデルワイス

神戸生まれのパティスリー「アンテノール(https://www.antenor.jp)」では4月18日(土)より、アンテノール自慢のクリームを思う存分楽しめる「クリームパーティー」を全国のケーキ取扱い店舗にて開催いたします。クリームを心ゆくまで楽しめるショートケーキや、クリームとフロマージュのミルク感を楽しむタルト、とろっとしたクリームとなめらかなプリンの口どけを楽しむスイーツなど、多彩なクリームの美味しさをお楽しみください！

～アンテノールのクリームへのこだわり～

北海道産生クリームを2種類ブレンドしたミルクのコク豊かなクリーム

お客様からも大変ご好評いただいている、アンテノールのクリーム。美味しさの秘密は乳脂肪分の異なる2種類の北海道産生クリームを絶妙な配合でブレンドしていることにあります。濃厚なミルク感がありながら、後口はすっきりと感じられる何口でも食べたくなるクリームに仕上げています。

御養卵（ごようらん）とジャージー牛乳の豊かなコクを生かしたカスタードクリーム

卵のコク豊かな栃木県産の御養卵を使い、濃厚なジャージー牛乳をあわせ、丁寧に炊きあげたカスタードクリーム。優しい甘さの中に広がるコクと豊かな風味、なめらかな口どけをお楽しみいただけます。

～クリームパーティー ラインナップ～

※店舗により取扱い商品が異なる場合がございます。

クリームほおばる ショートケーキ

〈NEW〉クリームほおばる ショートケーキ

北海道産生クリームをブレンドしたアンテノール自慢のクリームと、コク豊かな御養卵のカスタードを思う存分楽しめるクリーム好きにはたまらないショートケーキです。

■価格：\778（本体価格\720）

■販売期間：2026年4月18日(土)～5月31日(日)

クリームほおばる フロマージュタルト

〈NEW〉クリームほおばる フロマージュタルト

クリームチーズの風味豊かなフロマージュムースに、北海道産生クリームをブレンドしたミルク感豊かなクリームを絞り上げた爽やかなタルト。

■価格：\735（本体価格\680）

■販売期間：2026年4月18日(土)～5月31日(日)

クリームほおばる なめらかプリン

〈NEW〉クリームほおばる なめらかプリン

豊かな風味とコクの御養卵とジャージー牛乳を使ったプリンに、とろっとしたクリームをかけて。なめらかに溶け合うプリンとクリームの美味しさをお楽しみください。

■価格：\486（本体価格\450）

■販売期間：2026年4月18日(土)～5月31日(日)

レモンのタルト

〈定番人気商品〉レモンのタルト

キュンと甘酸っぱいレモンのクリームを香ばしいアーモンドタルトにのせて。クリームを花のようにしぼり、レモンピールを飾りました。

お客様にもスタッフにもファンが多いレモンのタルトをぜひこの機会にお試しください。

■価格：\648（本体価格\600）

■販売期間：通年

「アンテノール」とは、1978年に神戸で「日本一の洋菓子をつくりたい」という1人の菓子職人の思いから 誕生した株式会社エーデルワイスが展開する洋菓子ブランドです。全国の百貨店を中心に38店舗を展開し、店内厨房で仕上げるケーキや、こだわりの焼菓子をお届けしています。

【ホームページ】 https://www.antenor.jp

【公式オンラインショップ】 https://shop.antenor.jp

【公式インスタグラム】 https://www.instagram.com/antenor_1978/