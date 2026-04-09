居心地よく、成果の出る会議をつくる実践プログラム「会議ドック」を開講

株式会社共創アカデミーお申込みはこちら :https://c-c-a.net/2026/04/07/release/

「あり方×スキル×関係性」を核とした組織開発・人材育成の専門企業である、株式会社共創アカデミーは、2026年5月28日より、会議をよりよく改善する実践プログラム「会議ドック」の提供を開始します。「なんとなく終わる会議」「進行が苦手でつらい」-そんな現場の声に応える、全6回・隔週オンライン形式の実践プログラムです。それに伴って、まずは30分のオンライン説明会（4月21日・5月12日）を開催いたします。

開発の背景 --「会議の学び方」を誰も教わっていない

生成AIの活用により、情報収集や分析の効率は格段に上がりました。その一方で、「人が集まって話し合う」という会議の場は、依然として多くの組織で課題になっています。AIが得意なことをAIに任せられる時代だからこそ、人が集まることの意味が問われています。その場が居心地よく、成果が出るものであるかどうか--それが、組織の力を左右する時代になっています。

日本のビジネスパーソンは年間約394時間を会議に費やしており、そのうち約3割が「無駄だった」と感じているという調査結果があります（株式会社stak「無駄な会議の実態調査」2025年）。また、会議で本音を話せていると感じている人は2割未満にとどまるというデータも報告されています（パーソル総合研究所「職場の対話に関する定量調査」2024年）。

しかしその一方で、会議の進め方を体系的に学ぶ機会は、学校でも職場でもほとんどありません。多くの人が「自分が参加してきた会議を真似るしかない」という状況の中で、不毛な会議が再生産され続けています。

共創アカデミーは、組織開発・ファシリテーション支援の実績をもとに、「一つの会議から、組織を変える」をコンセプトに掲げたプログラムとして「会議ドック」を開発しました。

「会議ドック」とは

「会議ドック」は、自分が関わる会議を客観的に診断し、居心地よく成果の出る会議「カイギ」へと変えていく、全6回の実践プログラムです。

「ドック」には2つの意味を込めています。ひとつは人間ドックのように「点検・診断する」という意味。もうひとつは、船が停泊するドックのように「立ち止まり、メンテナンスする」という意味です。走り続ける日常の中で、一度会議のあり方を丁寧に見直し、より良い状態へと整えていく場として設計しました。

「カイギ」とは、居心地よく、結果の出る会議のこと。いまの「会議」が、6回を経て、意味のある「カイギ」に変わる-その変容のプロセスを、受講者一人ひとりが自分の実際の会議を題材に体験します。

プログラムの3つの特徴

１. 今の会議への違和感から始める

テクニックより前に、「自分の会議で何が起きているか」を言葉にするところから出発します。第1回は、安心して話せる場でお互いの違和感を聴き合うことから始まります。

２. 自分の会議を題材にした実践設計

架空のケースではなく、参加者それぞれが実際に関わる会議をテーマに学びます。「聴き方」「言葉の使い方」「場の空気のつくり方」「自分のあり方」という観点から、自分の会議に合った気づきと解決策を持ち帰ります。

３. 隔週・全6回で定着を支える

1回60分・隔週開催（全約3か月）のサイクルで、学んだことを実際の会議で試し、次回に持ち寄ります。インプットとアウトプットを繰り返しながら、着実な変化をつくります。最後には、自分だけの「処方箋」＝アクションシートを手にして卒業します。

開催概要

カリキュラム概要（全6回）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56076/table/6_1_323bc58ffdd777feee19c0cc9ddb03a7.jpg?v=202604091051 ]

第1回：今の会議を診断する

第2回：聴くことから始める

第3回：言葉で空気を変える

第4回：自分のあり方を見つける

第5回：関係性を育てる

第6回：自分の処方箋を持ち帰る

申込について

詳細ページ（https://c-c-a.net/2026/04/07/release/）をご覧いただき、お申し込みください。お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に詳細をお送りします。

オンライン説明会のご案内

「会議ドック」の内容・雰囲気・進め方を30分でお伝えする無料ウェビナーを開催します。まずはお気軽にご参加ください。

第1回

2026年4月21日（火）8:00～8:30

第2回

2026年5月12日（火）8:00～8:30

形式

オンライン（Zoom Webinar）・参加無料

申込

以下よりお申し込みください。

https://cca2604.peatix.com

説明会のお申込みはこちら :https://cca2604.peatix.com

【会社概要】

名称：株式会社共創アカデミー

代表取締役：中島 崇学

所在地：東京都渋谷区代々木1-25-5

設立：2019年12月17日

事業内容：組織・人事コンサルティング、企業研修・セミナー事業、

HP：http://c-c-a.net