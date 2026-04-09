AI会議アシスタントアプリ「WrapBuddy」をApp Storeにて提供開始

Fin Partners株式会社

Fin Partners株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：塩野隼也）は、ファシリテーター向けAI会議アシスタントアプリ「WrapBuddy（ラップバディ）」をApp Store（iOS）にて提供開始しました。

開発の背景

ビジネスの現場では、会議のファシリテーターが議論をリードしながら同時に議事録・ToDo管理を行うという多重負担が常態化しています。

また、ZoomやTeamsなどのオンライン会議では録音機能の利用が制限される場面も多く、情報の記録・共有に課題を抱えるビジネスパーソンが少なくありません。

こうした課題を解決するため、Fin Partners株式会社は「会議に集中できる環境をすべてのファシリテーターに」をコンセプトに、WrapBuddyを開発しました。

WrapBuddyの特徴

音声録音ゼロで安心・安全

音声データのデバイス外への送信・保存は一切行いません。発話はリアルタイムでテキスト化され、音声データは即時破棄。テキストデータのみをAI解析に使用するため、安心してご利用いただけます。

リアルタイム発話認識・ToDo自動抽出

iPhoneのマイクでファシリテーターの発話をリアルタイムに認識。発話内容からToDoを自動抽出し、担当者・期限も同時に記録します。

ラップアップの自動生成

会議終了直前に、決定事項・保留事項・ToDoリスト・次回アジェンダを含むラップアップをAIが自動生成。会議後のまとめ作業を大幅に効率化します。

製品概要

公式アプリのダウンロードはこちら

Fin Partnersについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180036/table/2_1_318adbfa58ccff0e6de10ddfd33ab26d.jpg?v=202604090551 ]App Store（iOS）

Fin Partners株式会社は、プロジェクトマネジメントのプロフェッショナルファームです。

数多くの企業変革を推進してきた経験をもとに、現場のビジネスパーソンが直面する課題を解決するプロダクト開発にも注力しています。

WrapBuddyは、その第一弾として生まれたAIプロダクトです。

本リリースに関するお問い合わせ先

このリリースの内容に関するお問い合わせは、お問い合わせフォーム（ https://fin-partners.com/contact/ ）にお願いいたします。