個人情報保護法改正案の閣議決定を受け、中小企業向け「AI活用×個人情報保護」実務ガイドラインを策定

株式会社プレラナ

株式会社プレラナ（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：市川知樹、以下「プレラナ」）は、2026年4月7日に閣議決定された個人情報保護法改正案を受け、中小企業が生成AIを安全に業務活用するための「AI活用×個人情報保護 実務ガイドライン」を策定しました。課徴金制度の新設や委託先規律の強化など、中小企業にも直接影響する改正内容を踏まえ、Google Workspace、ChatGPT Team / Enterprise等のセキュアな法人向けAIプランの導入支援と、個人情報の匿名化処理技術を組み合わせた独自の研修プログラムを全国の企業・士業事務所に提供してまいります。

■ 個人情報保護法改正案が閣議決定 ― 中小企業への影響とは

2026年4月7日（火）、個人情報保護法の改正案が閣議決定されました。本改正案は「3年ごと見直し」に基づくもので、AI時代の個人データ利活用と保護の両立を目指す内容です。

改正案の主要ポイント（中小企業に関連する内容）は以下の4つです。

【課徴金制度の新設】1,000人超の個人データに係る違反で、不正利益相当額を徴収。大量の顧客・従業員データを扱う企業は要注意。

【委託先規律の強化】委託を受けた事業者自身の義務を見直し。AIサービス利用時の管理責任が厳格化。

【統計特例の新設】AI開発目的の統計処理で本人同意不要に。ただしAI開発事業者向けの緩和であり、一般企業のAI利用は対象外。

【子どもの保護強化】16歳未満は法定代理人への同意取得を明文化。未成年者の個人情報を扱う企業は対応必須。

重要な点として、「統計特例」はAI開発事業者向けの規制緩和であり、一般の中小企業がChatGPT等に顧客データを入力する行為は引き続き規制の対象です。むしろ委託先規律の強化により、「匿名化してから入力する」ことの重要性がますます高まっています。

■ 中小企業のAI活用における最大の課題：「何を入力していいか分からない」

プレラナが全国の中小企業・士業事務所を対象に実施したAI研修の事前アンケートにおいて、AI活用に対する最大の不安は「個人情報や機密情報をAIに入力してよいのか判断できない」という声でした。

この不安が解消されないまま放置されると、以下のリスクが生じます。

・AI活用の停滞：安全な使い方が分からず、AIの導入・活用が進まない

・シャドーAI：会社のルールがないまま、従業員が個人アカウントで無断利用

・法令違反リスク：適切な環境整備なしにAIへ個人情報を入力し、改正法に抵触

■ プレラナの解決策：「3層防御」による安全なAI活用モデル

プレラナは、中小企業が法令を遵守しながら安全にAIを業務活用するための「3層防御モデル」を提唱し、研修・コンサルティングで提供しています。

【第1層：セキュアな法人プランの選定】ChatGPT Team/Enterprise、Gemini Business、Claude Team等、学習不使用が保証された法人向けプランを導入。

【第2層：DPA（データ処理契約）の締結】AIサービス事業者との間で「委託」としての法的整理を完了し、第三者提供の例外として運用。個人情報保護法第27条5項1号に基づき、本人同意なしでの業務利用が法的に担保されます。

【第3層：匿名化処理技術の習得】環境整備が完了するまでの間も、データの匿名化処理により安全にAI活用をスタート。氏名のID化、住所の都道府県への丸め、マイナンバー等のセンシティブ情報の完全削除の3ステップで、誰でも即日実践可能です。

■ 法人向けAI環境構築の導入実績

プレラナは、中小企業・士業事務所向けに以下のセキュアなAI環境構築の導入支援実績を有しています。

・Google Workspace（Gemini Business統合）：既存メール・カレンダーとシームレスにAI活用

・ChatGPT Team / Enterprise：高度な文書作成・データ分析が安全に可能

・Claude Team：長文処理・コード生成に強み

・NotebookLM：社内マニュアル・法令集をAIで検索・要約

いずれのサービスも、データが学習に使用されない法人向けプランを選定し、DPA（データ処理契約）の締結まで支援しています。

■ 研修事例：匿名化処理技術による「今日からできる」安全なAI活用

法人プランの契約やDPA締結には時間がかかりますが、プレラナの研修では「匿名化処理」により環境整備完了前から安全にAI活用をスタートできる実践的な手法を提供しています。

匿名化処理の3ステップ：

1. 識別子の削除・ID化：氏名をA001, A002等のIDに変換

2. 準識別子の丸め：住所を都道府県のみに、生年月日を「30代前半」等の年代に変換

3. センシティブ情報の完全削除：マイナンバー、病歴等の要配慮個人情報は完全に除去

この匿名化処理を施したデータであれば、個人情報保護法上の「個人情報」に該当しなくなるため、どのプラン・どのAIサービスでも安全に入力・分析が

可能です。研修ではExcel VBAマクロやGoogle Apps Scriptを使った匿名化の自動化ツールも提供し、日常業務への即時適用を支援しています。

■ 今後の展開

プレラナは、個人情報保護法改正案の国会審議の動向を注視しつつ、以下の取り組みを推進してまいります。

・改正法の成立後、施行に向けた対応ガイドラインのアップデート版を随時公開

・社労士事務所・税理士事務所等の士業向け特化型AI研修の全国展開

・中小企業向けAI利用ポリシーひな型の無料提供

・Google Workspace / ChatGPT Team / Claude Team等の法人プラン導入パッケージの拡充

■ 参考情報

・個人情報保護委員会「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し」

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/3nengotominaoshi/

・個人情報保護法改正案 閣議決定（2026年4月7日・日本経済新聞）

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA065240W6A400C2000000/

・AI事業者ガイドライン 第1.2版（2026年3月31日 総務省・経済産業省）

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ai_network/02ryutsu20_04000019.html

・人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（2025年9月1日施行）

https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_act/ai_act.html

・個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起」（2023年6月2日）

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert/

■ 会社概要

会社名：株式会社プレラナ（Prerana Inc.）

所在地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪北館 JAMBASE 6階 JAM-DESK

代表者：代表取締役 市川 知樹

事業内容：AI導入コンサルティング / AIリスキリング研修 / AI業務自動化支援

URL：https://prerana.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社プレラナ

担当：市川 知樹（いちかわ ともき）

TEL：070-9122-8018

Email：t.ichikawa@prerana.co.jp