ジャズ評論界の俊英・高木信哉プロデュース第5弾「ねりぶんJAZZ 宮本貴奈プレミアム・コンサート（特別ゲスト：八神純子）」を練馬文化センターにて開催（2026年6月13日）

公益財団法人練馬区文化振興協会

2026年6月13日（土）に練馬文化センター・大ホールにて、「ねりぶんJAZZ 宮本貴奈プレミアム・コンサート（特別ゲスト：八神純子）」を開催いたします。

【Webページ】https://www.neribun.or.jp/event/detail_n.cgi?id=202512211766294505(https://www.neribun.or.jp/event/detail_n.cgi?id=202512211766294505)

日本が世界に誇るピアニスト・作曲家の宮本貴奈を中心にトップミュージシャンが集結！

今、最も聴くべきミュージシャンを紹介する大人気シリーズ “ねりぶんJAZZ” （ジャズ・コンサート・シリーズ）。23年目を迎えた今回は、日本が世界に誇るピアニスト・作曲家の宮本貴奈をリーダーに迎えた６名のスペシャルバンドが登場します。

メンバーは「みずいろの雨」「パープルタウン」など大ヒット曲を持つ国民的歌手、八神純子、ファースト・コール・ミュージシャンの呼び声が高いギタリスト竹中俊二、若き天才ドラマーとして国内外で活躍する川口千里、ニュージャージー州出身の実力派ベーシスト、パット・グリン、アルト・サックスとタップダンスの二刀流、鈴木真明地です。超一流の実力と実績を持つプレイヤーたちが、本公演のためだけに集結します。

“ねりぶんJAZZ” のステージでしか味わえない、豪華メンバーによる一日限りのスペシャル・セッションを、ぜひ会場でお楽しみください。

公演概要

公演名 ：ねりぶんJAZZ 宮本貴奈 プレミアム・コンサート（特別ゲスト：八神純子）

出演 ：宮本貴奈 (ピアノ・ヴォーカル)、八神純子(ゲスト・ヴォーカル) ほか

プロデュース：高木信哉（ねりぶんJAZZ3代目プロデューサー・ジャズ評論家）

日時 ：2026年6月13日（土）15:00開演

会場 ：練馬文化センター 大ホール（東京都練馬区練馬1-17-37）

アクセス ：西武池袋線・西武有楽町線・都営地下鉄大江戸線「練馬駅」中央北口より徒歩1分

料金 ：S席 5,000円 A席 4,000円（全席指定・税込）

曲目 ：宮本貴奈／Rainbow、八神純子／みずいろの雨、ナット・キング・コール／ルート66 ほか

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練馬文化センタープレイガイド

予約電話：03-3948-9000

WEB ：https://www.neribun.or.jp/nerima.html (要利用登録【無料】)

窓口 ：練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール(10:00～20:00)

主催・問合せ：練馬文化センター（公益財団法人練馬区文化振興協会）03-3993-3311

出演者

宮本貴奈（ピアノ・ヴォーカル）

宮本貴奈 (c)Toshiya Suzuki

八神純子（ゲスト・ヴォーカル）

〈ゲスト〉八神純子

竹中俊二（ギター）

竹中俊二

パット・グリン（ベース）

パット・グリン

川口千里（ドラム）

川口千里

鈴木真明地（アルトサックス・タップダンス）

鈴木真明地

お問合せ先

練馬文化センター(公益財団法人練馬区文化振興協会)

TEL ：03-3993-3311

MAIL：info-neri@neribun.or.jp