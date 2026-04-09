ジャズ評論界の俊英・高木信哉プロデュース第5弾「ねりぶんJAZZ 宮本貴奈プレミアム・コンサート（特別ゲスト：八神純子）」を練馬文化センターにて開催（2026年6月13日）

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公益財団法人練馬区文化振興協会

2026年6月13日（土）に練馬文化センター・大ホールにて、「ねりぶんJAZZ 宮本貴奈プレミアム・コンサート（特別ゲスト：八神純子）」を開催いたします。


【Webページ】https://www.neribun.or.jp/event/detail_n.cgi?id=202512211766294505(https://www.neribun.or.jp/event/detail_n.cgi?id=202512211766294505)　








日本が世界に誇るピアニスト・作曲家の宮本貴奈を中心にトップミュージシャンが集結！


今、最も聴くべきミュージシャンを紹介する大人気シリーズ “ねりぶんJAZZ” （ジャズ・コンサート・シリーズ）。23年目を迎えた今回は、日本が世界に誇るピアニスト・作曲家の宮本貴奈をリーダーに迎えた６名のスペシャルバンドが登場します。


メンバーは「みずいろの雨」「パープルタウン」など大ヒット曲を持つ国民的歌手、八神純子、ファースト・コール・ミュージシャンの呼び声が高いギタリスト竹中俊二、若き天才ドラマーとして国内外で活躍する川口千里、ニュージャージー州出身の実力派ベーシスト、パット・グリン、アルト・サックスとタップダンスの二刀流、鈴木真明地です。超一流の実力と実績を持つプレイヤーたちが、本公演のためだけに集結します。


“ねりぶんJAZZ” のステージでしか味わえない、豪華メンバーによる一日限りのスペシャル・セッションを、ぜひ会場でお楽しみください。




公演概要


公演名　　　：ねりぶんJAZZ 宮本貴奈 プレミアム・コンサート（特別ゲスト：八神純子）


出演　　　　：宮本貴奈 (ピアノ・ヴォーカル)、八神純子(ゲスト・ヴォーカル) ほか


プロデュース：高木信哉（ねりぶんJAZZ3代目プロデューサー・ジャズ評論家）


日時　　　　：2026年6月13日（土）15:00開演


会場　　　　：練馬文化センター 大ホール（東京都練馬区練馬1-17-37）


アクセス　　：西武池袋線・西武有楽町線・都営地下鉄大江戸線「練馬駅」中央北口より徒歩1分


料金　　　　：S席 5,000円 A席 4,000円（全席指定・税込）


曲目　　　　：宮本貴奈／Rainbow、八神純子／みずいろの雨、ナット・キング・コール／ルート66　ほか


好評発売中！



練馬文化センタープレイガイド


予約電話：03-3948-9000


WEB　 ：https://www.neribun.or.jp/nerima.html (要利用登録【無料】)


窓口　　：練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール(10:00～20:00)


主催・問合せ：練馬文化センター（公益財団法人練馬区文化振興協会）03-3993-3311




出演者


宮本貴奈（ピアノ・ヴォーカル）



宮本貴奈 (c)Toshiya Suzuki

八神純子（ゲスト・ヴォーカル）



〈ゲスト〉八神純子

竹中俊二（ギター）



竹中俊二

パット・グリン（ベース）



パット・グリン

川口千里（ドラム）



川口千里

鈴木真明地（アルトサックス・タップダンス）



鈴木真明地


お問合せ先


練馬文化センター(公益財団法人練馬区文化振興協会)


TEL ：03-3993-3311


MAIL：info-neri@neribun.or.jp