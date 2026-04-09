【成長産業のリーダー層限定／先着500名募集】ベンチャーキャピタル「ON＆BOARD」長野・軽井沢発 スタートアップキャンプ「SWISH! Startup Camp 2026」開催。参加者募集開始！

ON&BOARD株式会社

ON&BOARD株式会社（所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役：下平将人、中山航介 以下「当社」）は、長野県・軽井沢を舞台としたスタートアップキャンプの第2回となる「SWISH! Startup Camp 2026」を、2026年9月26日(土)～27日(日）に開催、募集を開始いたしましたのでお知らせいたします。

チケット購入 :https://eventory.cc/event/onboardvc/tickets

公式サイト： https://swish.onboardvc.com/(https://swish.onboardvc.com/)

■「SWISH! Startup Camp」開催の背景

人口減少、そして多くの社会課題。課題大国・日本が今、大きな転換点を迎えています。

一人当たりのGDPを増加させ、この国の未来を切り拓く鍵は、力強いスタートアップの勃興とその担い手たちの「団結」にあると私たちは信じています。

そして、生成AIが浸透する現代において、私たちが集う「場」の意味もまた、再定義されなければなりません。 専門的な知見の取得や基本的な壁打ちは、ChatGPTやClaude等を使えば簡単に行えます。だからこそ、カンファレンスは単なる知見の獲得の場から、起業家同士、リーダー同士、社内の経営陣同士が、お互いの志やストーリー、経営インサイトを本音で語り、学び合い、互いの距離を縮める『Closing Distance』の実践の場へと進化する必要があります。

この思想を体現するために生まれたのが、「SWISH! Startup Camp」です。

軽井沢は多くの先輩起業家が集い、成功者が後進に知見を還元する「Pay it Forward」の精神が根付く、スタートアップエコシステムにとっては特別な場所でもあります。

私たちはこの素晴らしい文化を、次世代へ受け継ぎ、10年、20年先も続くスタートアップ・エコシステムを築いていきたいと考えています。

■「SWISH! Startup Camp 2026」の概要

「SWISH! Startup Camp 2026」は、成長産業のリーダー（スタートアップ起業家、社内起業家、投資家等）が集い、大自然の中で実際に体を動かす「アクティブラーニング」と、焚き火を囲んだ「本音の対話（ダイアログ）」を通じて、自身の原点（Why）に立ち返るスタートアップカンファレンスです。

2025年10月に開催された第1回では、約200名を超える起業家・投資家が軽井沢に集結しました。参加者からは「都会の喧騒を離れ、利害関係を超えた深い繋がりができた。」「起業家としての視座が高まった」といった多くの反響をいただき、参加者の満足度は90%を超えました。そこで、このたび第2回の開催を決定いたしました。

第2回となる今回は、開催時期を、夏の終わりと心地よい秋の空気を感じられる、9月下旬に移し、定員を400名規模へと拡大。さらに、新たな挑戦を後押しするシード、アーリーステージに特化したスタートアップピッチイベント「SWISH! マウンテン 《Founders' Climb 2026》」を企画し、日本の天井・長野から、日本の成長産業の「高さ」を担う、スタートアップの創出を目指します。

「SWISH! Startup Camp 2025」の様子は、SWISH! HP(https://swish.onboardvc.com/) 掲載のイベントレポート・動画をご参照ください。

SWISH! Startup Camp 2025 1日目のイベントレポートはこちら(https://onboardvc.com/news/754/)

SWISH! Startup Camp 2025 2日目のイベントレポートはこちら(https://onboardvc.com/news/795/)

■「SWISH! Startup Camp 2026」が提供する6つの体験価値

1. 1日目：著名経営者、起業家、投資家、業界第一人者との対話を通じた経営者としての志や視座のアップデート

SWISH!では成長産業の第一線で活躍する起業家や投資家、各専門領域の第一人者をお呼びし、一方的な対談・講演ではなく、参加者の方もざっくばらんに質疑応答を行うことができる対話形式の講演会（ダイアログ）をご提供いたします。2026年のダイアログのテーマ・登壇者は、今後随時発表を予定しております。

＜昨年の登壇者一覧＞

- 杉江 陸（Medical Consulting Seal 代表取締役）- 程 近智（ベイヒルズ 代表取締役）- 間下 直晃（ブイキューブ代表取締役社長 グループCEO）- 角田 望 （LegalOn Technologies 代表取締役 執行役員・CEO）- 小笠原 匡隆 （LegalOn Technologies 取締役・共同創業者）- 小原 聖誉（Startpass Founder・CEO）- 野口 哲（ロボット投信創業者）- 山本 敏行（Chatwork創業者 / 日本エンジェル投資家協会 代表理事 / Power Angels CEO）- 白木 信一郎（あいざわアセットマネジメント代表取締役社長）- 細野 恭平（ドリームインキュベータ取締役 副社長）- 米倉 裕之（True Data 代表取締役社長）- 堅田 航平（五常・アンド・カンパニー取締役 執行役CFO）- 宮本 昌志（協和キリン 代表取締役会長CEO / 薬学博士）- 井上 裕基（Sushi AI 代表取締役 会長）- 矢部 寿明（東京大学エッジキャピタルパートナーズ アソシエイト）- 工藤 慎一（ecbo 代表取締役）2. 1日目：起業家仲間や社内の経営陣との「本音の対話」 や経営合宿としての活用

本イベントの1日目は雨天のリスクを取ってあえて野外のキャンプ場で実施いたします。キャンプ場ならではですが、野外での交流スペース、BBQ、焚火を通じた交流会等を実施します。キャンプがお好きな方は、キャンプ場にお泊りいただくことも可能です。起業家仲間や社内の経営チームでご参加いただき、経営合宿としてもぜひご活用ください。主催者として当日雨が降らないことを強く祈っています。

なぜスタートアップを始めたのか？を言語化したカードが山小屋に貼られている様子焚火交流会の様子3. 2日目：森の中での「アクティブラーニング」を通じた、リーダーシップや非連続思考の養成

2日目の午前中は、サイドイベントとして、森の中でのアクティブラーニングを提供します。リーダー同士がその場でチームを作り、「そもそも、なぜこのルールが必要なのか？」「全く違うやり方はないか？」という本質的な問い（＝「初期条件を疑う」）を立てたり、従来の延長線上にはない革新的なアイデアやビジネスモデル（＝「非連続思考」）を生み出す訓練を体を使って行います。

4. 2日目：サイドイベントやスタートアップ展示会の提供。次世代のテクノロジーとリーダーが交差する機会の提供

2日目の舞台は軽井沢プリンスホテルや軽井沢駅周辺となります。

本展示会では、スタートアップに加え、地域に根ざした事業会社にもご出展いただき、地域発のイノベーション創出を目指します。単なるブース展示にとどまらず、事業連携・協業を前提としたマッチングの場として設計しており、事業会社とスタートアップが互いの強みを掛け合わせ、具体的な事業提携・協業へとつながる「出会い」を創出します。 地方銀行や地場産業をはじめとする地域のプレイヤーとスタートアップが直接対話することで、都市部だけでは生まれない、地域の課題やアセットに根差した新たな事業機会の発見を後押しします。

今後、様々な特色のあるサイドイベントや展示会の企画を検討しておりますので、ご期待ください。

5. 2日目：シードアーリーステージのピッチ：新たな挑戦を後押しするシード、アーリーステージに特化した日本最高峰を目指すスタートアップピッチイベント「SWISH! マウンテン 《Founders' Climb 2026》」を企画

日本の天井・長野から、日本の成長産業の「高さ」を担う、スタートアップの創出を目指します。本イベントへの参加を通じて、創業期のスタートアップの最新トレンドや事業インサイトの取得が可能です。起業家向けの募集は随時公開予定です。

「SWISH! マウンテン」へのエントリーは「Luma」にて受け付けております。

「SWISH! マウンテン」エントリー :https://luma.com/tmbes89x6. 参加者同士のオンラインでのSNS・マッチング機能の提供

イベント開始前から参加者のみのクローズドなSNS機能を提供します。本機能を活用して、リーダー同士でイベント開始前からご交流いただくことが可能です。

■開催概要

■参加・応募について

- イベント名：SWISH! Startup Camp 2026- 開催日時：2026年9月26日（土）～ 9月27日（日）- 会場：- - 1日目：ライジングフィールド軽井沢(https://www.rising-field.com/)- - 2日目：軽井沢プリンスホテル(https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-area/mice/access.html)- 対象者：スタートアップ起業家、社内起業家、投資家、事業会社（事業開発/CVC）、アカデミア、行政機関等のリーダー限定（当日、名刺で確認をさせていただきます。）- 定員：先着500名- 申込方法：詳細は下段をご確認ください。- 主催：ON&BOARD株式会社- 共催：- - 株式会社ライジング・フィールド(https://www.rising-field.com/)- - - 軽井沢を拠点に、アクティブラーニング（体験学習）を通じて組織や個人の本来の力を引き出すプロフェッショナル集団です。大自然という非日常空間での直接体験を通し、チームビルディングやリーダーシップ開発などの企業向け研修を多数手掛けています。- - 軽井沢プリンスホテル(https://www.princehotels.co.jp/)- - - 軽井沢駅前に広がる、豊かな自然に抱かれた国内屈指のリゾートホテルです。日常の喧騒から離れた非日常の空間で、参加者同士の深い対話やリゾートワーケーションに最適な環境を提供し、新たなビジネスの創造と心身のリフレッシュを後押しします。- スポンサー（現時点。随時募集を行っています。）- - 株式会社(https://bank.82group.jp/about/company/profile.html)八十二長野銀行(https://bank.82group.jp/about/company/profile.html)- - 八十二インベストメント(https://www.82hic.co.jp/about/)株式会社(https://www.82hic.co.jp/about/)- - 株式会社(https://www.bk.mufg.jp/kigyou/profile.html)三菱UFJ銀行(https://www.bk.mufg.jp/kigyou/profile.html)- - 三菱UFJ信託銀行(https://www.tr.mufg.jp/ir/about/)株式会社(https://www.tr.mufg.jp/ir/about/)- - 株式会社(https://ippooffice.co.jp/about/)IPPO(https://ippooffice.co.jp/about/)- - 株式会社(https://startupclass.co.jp/corporate/)スタートアップクラス(https://startupclass.co.jp/corporate/)- - 株式会社(https://puri-prince.co.jp/about)PuriPrince(https://puri-prince.co.jp/about)- 後援体制：長野県, 軽井沢町, IJIE(https://ijie.jp/), 軽井沢観光協会, 軽井沢ロータリークラブ, 港区立産業振興センター- その他：- - アクティビティ： 詳細は参加確定者の皆様へ別途ご案内いたします。- - コンテンツ詳細： オープニングセッション、ダイアログ等の詳細は、公式サイト(https://swish.onboardvc.com/)およびfacebook(https://www.facebook.com/ONBOARDVC/), X(https://x.com/on_board_vc)にて順次発表してまいります。

SWISH! Startup Camp 2026への参加はこちらのサイト(https://eventory.cc/event/onboardvc/tickets)より受け付けております。

「SWISH! マウンテン」へのエントリーは、「Luma(https://luma.com/tmbes89x)」にて受け付けております。本年度の宿泊プランは、キャンプ場での没入型体験から、プリンスホテルでの快適な宿泊まで、複数のプランを先着順でご用意しております。ご関心あればお早めにお申し込みください。

■SWISH! Startup Camp 2026 参加方法

本イベントへの参加は、定員に達し次第受付終了となる先着順となります。

■スポンサー・パートナー募集

- 参加資格：成長産業に関わるリーダーの皆様- - スタートアップ起業家、社内起業家、投資家、事業会社（事業開発/CVC）、アカデミア、行政機関等のリーダー層限定となります。- 定員： 最大 500名- - 価格：2万円（＋税。4/23まで早割引適用中）／宿泊費は別途- - - 2日分の全イベントへの参加- - - - 1日目：オープニング、ダイアログ、BBQ・交流会- - - - 2日目：サイドイベント、アクティブラーニング、ランチ交流会、ピッチイベント、展示会- - - オンラインでの事前マッチング、SNS機能の活用が可能です- 宿泊方法：各自ご予約いただきます。SWISH!ならではの体験をいただく観点で苦手でなければキャンプ場での宿泊をおすすめしておりますが、キャンプ施設での宿泊が苦手な方向けに、2日目の会場となる軽井沢プリンスホテルでの宿泊を4/23までの間、特別料金でご提供しております。- - ライジングフィールド軽井沢での宿泊予約：ライジングフィールドHP(https://www.rising-field.com/)- - 軽井沢プリンスホテル：4/23までの期間限定で先着約100名様限定で割安な特別プランをご予約いただけます。こちらからご予約ください。- - - 軽井沢プリンスホテル宿泊申込フォーム(https://forms.gle/mSLwGKv1JdW6y7XR9https://forms.gle/mSLwGKv1JdW6y7XR9)- - 上記に限らず、軽井沢には素晴らしい宿がたくさんあります。9月下旬はまだまだオンシーズンですのでお早めにご予約ください。チケット購入 :https://eventory.cc/event/onboardvc/tickets

第2回開催にあたり、本イベントの趣旨に賛同し、スタートアップ・エコシステムを共に盛り上げていただけるスポンサー企業様、パートナー企業様を募集しております。

こちら(https://onboardvc.com/contact/)からお問い合わせください。

■ON&BOARDについて

シード・アーリー期を中心に出資するベンチャーキャピタル。Unlock Talent Across the world（世界の声を聴く）をミッションに、AIエージェント、医療機器、ロボティクス、デュアルユースから核融合に至るまで幅広い領域においてリード出資、社会実装を目指す。

戦略コンサルタント、商社、AIエンジニア、研究者、弁護士、大型M＆A経験者等の幅広い専門家・アドバイザーが在籍し、スタートアップの創業期に寄り添う。

起業の今を知り今動くためのメディア「ON＆BOARD TIMES(https://onboardvc.com/media/)」、創業支援プログラム「Out Of BOUNDS(https://onboardvc.com/studio/)」を通じてゼロイチのカンパニークリエーションの実施、長野発スタートアップカンファレンス「SWISH! Startup Camp(https://swish.onboardvc.com/#about)」等を提供し、スタートアップエコシステムの拡大に取り組んでおります。

代表取締役：下平 将人、中山 航介

所在地：〒105-6415 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

HP：https://onboardvc.com/

facebook：https://www.facebook.com/ONBOARDVC/

X：https://x.com/on_board_vc

【本件に関するお問い合わせ先】

ON&BOARD株式会社 広報担当

Email：info@on-board-vc.com