【竣工のお知らせ】大理石調デザインが彩る新築戸建2棟が祖師谷1丁目に誕生！

株式会社マーキュリー

不動産の買取・不動産開発を手掛ける株式会社マーキュリー（本社：東京都港区、取締役：安藤孝広）は、このたび世田谷区祖師谷1丁目にて建設を進めておりました新築戸建て2棟が竣工いたしましたことをお知らせいたします。

本物件は、大理石調素材を取り入れた高級感あふれる空間設計と、日々の暮らしをより快適にする充実の水回り設備を兼ね備えた邸宅です。都市の利便性と落ち着いた住環境を両立する祖師谷エリアに、新たな住まいの価値を提案いたします。

最寄り駅は小田急小田原線「祖師ヶ谷大蔵」駅。新宿や下北沢など都心主要エリアへスムーズにアクセスできる利便性を持ちながら、駅前には活気あふれる「祖師谷商店街」をはじめ、スーパーや飲食店、カフェなど生活利便施設が充実しています。また、緑豊かな砧公園も身近にあり、日々の散策や子育てにも適した穏やかな住環境が広がっています。

手前：A棟、奥：B棟

・本物件の特徴

【上質な素材が彩る、格調高い邸宅デザイン】

本物件では、玄関ホールやリビングなどの主要空間に大理石調タイルを採用し、上質で洗練された空間に仕上げました。重厚感とモダンな美しさが調和し、住まい全体に統一感と気品をもたらしています。とりわけ玄関ホールは、邸宅の“顔”としての存在感を意識し、訪れる方を優雅に迎え入れる設えとなっています。

室内に施した大理石調素材は光を柔らかく反射し、空間に奥行きと広がりを創出します。大理石風タイルは、静けさと品格を感じさせる色調が特徴で、空間に深みと調和を与えます。日常のひとときをより豊かに彩る、落ち着きのある雰囲気に仕上がっています。

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【先進機能を備えたバスルーム】

本物件の浴室は、肩や腰をほぐす多彩な入浴機能を備え、やわらかな湯流が身体を包み込み、一日の疲れを心地よく癒します。オーバーヘッドシャワーも設置しており、全身をやさしく温めるのはもちろん、打たせ湯のような刺激でリフレッシュすることも可能です。シンプルながらも機能性に優れた設計により、毎日のバスタイムを、まるでホテルのような上質なリラクゼーション空間としてお楽しみいただけます。

A棟B棟

【各フロアに洗面台を設置】

本物件では、各フロアに洗面台を設置することで、朝の忙しい時間帯でもスムーズに身支度が行えます。家族それぞれの生活リズムに合わせた設計により、無理なく自然に動ける快適な生活動線を実現。日々の暮らしをよりストレスなく、心地よく過ごせる住まいとなっています。

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【ルーフバルコニーに水栓を完備】

ルーフバルコニーには独立水栓を設置し、屋外空間の利便性を高めました。ガーデニングやアウトドアリビング、ホームパーティーなど、多彩な使い方が可能な設計により、単なる屋外スペースにとどまらず、住まいの付加価値を向上させています。開放感あふれる設えと実用性を兼ね備えた仕様が、邸宅としての完成度をさらに高めています。

A棟B棟

デザイン性と機能性を兼ね備えた本物件は、家族それぞれのライフスタイルを豊かに彩る住まいとなっています。上質な素材と細部にまでこだわった設計により、日々の暮らしに快適さと心地よさをもたらすとともに、住まう方の人生の時間をより豊かにする、末永く愛される住空間として完成しました。

内見をご希望の方は下記の営業担当者までお問い合わせください。

・物件概要

物件所在地：東京都世田谷区祖師谷1-27-7

権 利：所有権

交 通： 小田急小田原線「祖師ケ谷大蔵」駅 徒歩7分

敷 地 面 積：A棟 147.54平方メートル 、B棟 176.27平方メートル

延べ床面積：A棟 199.94平方メートル 、B棟 177.36平方メートル

構 造：木造2階建て

築 年 月：2025年12月竣工

本物件に関するお問い合わせ先

営 業 担 当：深水

・マーキュリーについて

マーキュリーは、豊富な不動産の知識と経験を基に、不動産オーナー様が抱えるお悩み・お困りごとを解決いたします。

不動産に関するお悩み・お困りごとは多種多様で、人それぞれ異なります。

ご不安や問題点を的確に把握し、事案ごとに応じた最善な企画をご提案いたします。

不動産に関わる全ての人が納得でき、結果に満足できるよう、問題解決を目指し続けることが、

我々の存在意義であり、使命だと考えております。

商号：株式会社マーキュリー

本社：〒105-0004 東京都港区新橋6-22-4 MERCURY SHINBASHI

設立：2004年12月

代表者：代表取締役 宮地 博明

資本金：3000万円

事業内容：権利調整事業 不動産開発事業 借地権・底地権買取り事業 マンション建て替え事業

公式サイト：https://mercury-realestate.co.jp/



【提供サービス】

・借地権や底地に特化したサービス「借地権相談所」（ https://shakuchiken.net/ ）

・再建築不可物件に特化したサービス「再建築不可.net」（ https://saikenchiku-fuka.net/）

各HPにて不動産に関するお役立ちコラムも公開中です。

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