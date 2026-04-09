勤怠管理システムの導入や運用・定着を簡単に。１千社以上のサポートから労務管理者向けノウハウを配信【製造・介護現場のDX支援】：ICタイムリコーダー

株式会社オープントーン

株式会社オープントーン（本社：東京都千代田区）は、クラウド型勤怠管理システムの管理者に向けて、導入時や運用中のポイントを先回りして解説するニュースレターの定期配信を、2026年4月より開始しました。特に、IT担当者が不在になりがちな中小の製造業や介護現場にフォーカスし、実務に役立つ情報を提供していきます。

ICタイムリコーダーがこれまで10年以上にわたり、1,000社以上・数万人の利用者を支援してきたノウハウをもとに、つまずきやすいポイントや便利な活用方法を分かりやすく届けます。

製造・介護現場の悩みとDX格差

2026年4月より勤怠管理のニュースレターを提供開始

製造業や介護業界では人手不足が深刻化する中、勤怠管理のDX化は急務となっています。しかし現場では、「設定が難しい」「PCの入替時にどう対応すればよいかわからない」といった小さなつまずきが原因で、導入や運用が停滞するケースも多く、こうした課題がいわゆる“DX格差”を生んでいます。

今回のニュースレターは、こうした現場の「運用不安」を解消しDX格差を解消することを目的としています。オープントーンがこれまで10年以上にわたり、1,000社以上・数万人の利用者を支援してきたノウハウをもとに、実際の運用で躓きやすいポイントや便利な活用方法を分かりやすく届けます。

特徴：ITに不慣れな現場での運用定着

勤怠管理の「あるあるトラブル」やシステムの「便利な使い方」を網羅

配信内容のイメージ（4月配信内容より一部抜粋）

年間1000件以上発生するICタイムリコーダーへのユーザー問合せ情報を整理し「ICカードが反応しない場合の対処」「年度替わりの有給設定」など、発生しやすいトラブルをピックアップ。労務管理者宛にニュースレターとして共有することで、管理者の工数を大幅に削減します。

実際の運用で耳にした「現場の言葉」

専門用語はできるだけ使わずに、ITに不慣れな方でも理解できるような内容をお届けします。また、マニュアルやヘルプ情報とあわせて解説。システムの細かい使い方も同時に学べます。

ご利用状況／ご検討状況に合わせて配信

企業ごとの業種や利用状況に応じた内容で配信を行うほか、導入を検討中の企業や過去に問い合わせのあった企業にも最適な情報提供を予定しています。

今後の配信スケジュール

1か月に1回を目安に順次配信を予定。

- 4月： 初回「ICカードが反応しない時のチェックポイント」- 5月： 年度替わりに多い「有給・休暇設定の落とし穴」- 6月： 連休明けの勤怠トラブル集

※ 配信内容は仮のものです。状況により変更がある場合がございます。

今後の展望

当社は「シンプルで誰もが使える」勤怠管理システムを提供し続けるとともに、情報面からも中小企業のバックオフィス業務効率化を推進。現在の継続利用率90％を更に高めてまいります。

■ クラウド型勤怠管理システム「ICタイムリコーダー」について

「ICタイムリコーダー」は、初めての勤怠管理のDI・DXを進める中小企業を中心に導入が広がるクラウド型勤怠管理システムです。月額200円（1人あたり）という低価格ながら、勤怠管理に必要な機能と電話をメインとした運用支援サポートを提供しています。

製品サイト：https://web.ic-tr.jp/

- 多彩な打刻手段： ICカードのほか、スマホ（位置情報）、QRコード、顔認証、虹彩認証等、現場環境に合わせた選択が可能です。- 複雑な管理も自動化： 有給休暇の自動付与、残業申請のワークフロー、給与ソフト連携など、バックオフィスの業務効率を大幅に向上させます。- 柔軟な契約形態： 1ヶ月単位の完全従量制のため、季節イベントやコールセンターなど、短期間・大人数の現場でも無駄なくご利用いただけます。■ 本件に関するお問い合わせ先

デモ画面の実演や貴社の運用に合わせた個別相談も承り中。お気軽にお問い合わせ下さい。

お問合せ： https://web.ic-tr.jp/top/contact

E-mail： workinghours-sales@opentone.co.jp

TEL： 03-4530-6222（受付時間：平日10:00～18:00）

FAX： 03-6368-4458

■ 運営会社情報

株式会社オープントーンは、「まだないものを、まだ届かないところへ」を合言葉に「Enterprise Solution」を提供するトータルプロバイダーです。

会社名：株式会社オープントーン

所在地：東京都千代田区神田須田町2-5-2 須田町佐志田ビル6F

代表者：代表取締役社長 佐藤 大輔

事業内容：勤怠管理システムや各種サービスの開発・提供、AI、ビッグデータ、IoT等、IT技術を用いた研究開発

U R L：https://www.opentone.co.jp/