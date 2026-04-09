【トマム】生産量日本一を誇る北海道の夏の味覚、とうきびを心ゆくまで楽しむ 「ファームdeとうきびフェス」初開催

星野リゾート

とうきびで装飾されたファームエリア

北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」は、2026年7月1日～8月31日の期間、生産量日本一（＊1）を誇る北海道の夏の味覚、とうきび（＊2）を心ゆくまで楽しむ「ファームdeとうきびフェス」を開催します。本イベントの会場は、広大なファームエリアの入り口にある「牧場ラウンジ」。白や黄色などとうきびを想起する色合いで彩られた開放的な空間で、北海道の夏の味覚とファーム星野（＊3）の乳製品を堪能できるイベントです。

＊1 農林水産省ウェブサイト(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/sakumotu/sakkyou_kome/siryo/r5_siryo/index.html#:~:text=%E5%8D%A0%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82-,3.,%E4%B8%87t%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82)

＊2 北海道で親しまれている「とうもろこし」の呼び名

＊3 「旅×農業」をコンセプトに、当リゾートで展開している農業プロジェクト

背景

当リゾートが位置する北海道は、とうきびの生産量が全国第1位。北海道のとうきびは、昼夜の大きな寒暖差という気象条件のもとで育つことで、糖分をしっかりと蓄え、糖度が高くなるという特徴があります。（＊４）夏に旬を迎えるとうきびと「ファーム星野」の乳製品を組み合わせたメニューを、さわやかな日差しと青々とした草原が広がるファームエリアで楽しんでほしいという想いから、本イベントの開催に至りました。

＊４JAるもい(https://www.ja-rumoi.jp/products/26/)より

「ファームdeとうきびフェス」の特徴

特徴１ とうきびで装飾された空間

とうきびで装飾されたフォトスポット

ファームエリアの入口付近に位置し、牧草ソファや牧草ロールが点在する牧場ラウンジ、そこが本イベントの会場です。とうきびを想起させる黄色と白を基調としたクッションやイスが置かれ、空間全体が「とうきびカラー」で彩られます。また、とうきびで装飾されたフォトスポットも登場。ここでは、牧草ロールにのぼって上からファームエリアを見渡したり、雄大な景色を背景に、写真を撮ったりすることができます。

特徴２ とうきびをさまざまな食べ方で味わい、ファーム星野の恵みを堪能

とうきびメニュー

ファームエリアに設置された焚き火台では、とうきびを自分好みに焼いて味わう体験を提供します。焼きあがったとうきびに、バターを添えることで、とうきび本来の甘味とバターのコクが口いっぱいに広がる、とても贅沢な味わいです。また、夏の屋外でとうきびを味わうのにぴったりな、３種類のクラフトビールを提供します。その中でも「MILK HOP」は、IPA（インディア・ペールエール）とトマム牛乳を合わせた、まろやかな口当たりとベリーのような酸味が特徴です。さらに、ファーム星野の乳製品生産過程で出る脱脂乳を原料とする「モ～ッたいないアイス」には、夏限定のとうきび味が登場。とうきびの芳醇な香りが広がり、さっぱりとした後味が暑い夏に最適です。

「ファームdeとうきびフェス」概要

期間：2026年7月1日～8月31日

時間：13:00～18:00（焚き火は16:00～18:00）

料金：入場無料

焚き火とうきび 500円（税込）

とうきび食べ比べセット（焼きとうきび・茹でとうきび）500円（税込）

モ～ッたいないアイス とうきび味 430円（税込）

クラフトビール各種 900円（税込）

場所：星野リゾート トマム ファームエリア

対象：宿泊者、日帰り

備考：農産物の生育状況や仕入れ状況、また天候により、開催時期や提供内容が変更になる場合があります

【参考情報】ファーム星野とは

ファームエリアの放牧シーン

ファーム星野は、「旅×農業」をコンセプトに農産物の生産活動に取り組み、そこから生まれる美しい景観や、おいしい食への追求を目指す星野リゾートの農業プロジェクトです。当リゾートが位置するエリアは、開発される以前に約700頭の牛が飼育され、酪農が営まれていました。当プロジェクトでは、その頃の美しい原風景を取り戻すことを目指し、リゾートから出る資源を堆肥として土に還すなど、自然のサイクルに寄り添った活動に取り組んでいます。牛たちがのんびりと草を食み、そこからおいしい恵みが生まれる。そんな農業の営みが作り出す景色の中で、北海道らしい風景を楽しみ、味わうといった、この土地ならではの体験を提供したいと考えています。

詳細：ファーム星野概要(https://www.snowtomamu.jp/farm-hoshino/)

参考：https://youtu.be/6geeVfGZG2o(https://www.youtube.com/watch?v=6geeVfGZG2o)

星野リゾート トマム

星野リゾート トマム 夏の全景

北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾートです。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つ

のホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめます。リゾナーレトマム

は、全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あ

ふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な雪と氷の街「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートです。

所在地 ：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話 ：0167-58-1111（代表電話）

客室数 ：735室（トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室）

チェックイン ：15:00～／チェックアウト：～11:00

料金 ：トマム ザ・タワー1泊12,900円～、リゾナーレトマム1泊26,100円～

アクセス ：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分

（乗り換えあり・トマム駅より無料送迎バスあり・予約不要）

URL ：https://www.snowtomamu.jp(https://www.snowtomamu.jp/summer/)

リゾナーレとは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。

コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在は、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。さらに2027年には、「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

リゾナーレブランドは国内外8施設を展開[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H5DeHXuDO2Y ]