Paso、Kazumi Takigawa、閃ら5組が集結。Pop-upイベント「Cultivate a Lifestyle ′CaL′」第3弾をKarimoku Commons Tokyoで開催

株式会社パソPaso (ジュエリー) / Kazumi Takigawa (作家) / 閃 (クリエイティブチーム) / 組器 (WAKA WAKA × カリモク家具)

ジュエリーブランド Paso（パソ）は、2024年よりスタートしたPop-upイベント「Cultivate a Lifestyle 'CaL' 」の第三弾を、2026年4月25日（土) ~ 27日（月）の3日間、Karimoku Commons Tokyo（東京都・西麻布）にて開催します。

' CaL' (カル) は、空間・時間・スタイル・暮らしに寄り添うものづくりの表現者たちによるコミュニティ型コンテンツです。

「Artifacts（アーティファクト）＝用と表現のあいだ」をキーワードに、機能や用途を超え、生活の中でひとつの表現として立ち現れるライフスタイルプロダクトを紹介します。

会場はKarimoku Commons Tokyo。生活の場でもあるLiving roomを想起させるカリモク家具のshowroomや、ギャラリー、オフィス機能を持ったハイブリッドな空間で新たなライフスタイル、アーティファクトとしてのプロダクトの可能性を提案します。

また、4月26日（日）にはPasoのデザイナー川畑亜由美とKazumi Takigawaの瀧川かずみ、クリエイティブチーム閃によるトークセッションを開催。

ブランドの背景や思想に直接触れていただける、貴重な機会となります。

■ Paso (パソ)

本展ではジュエリーブランドPaso(https://www.instagram.com/paso.jewelry/)の定番商品に加え、工業用チューブから着想を得た新たなシリーズ「space(余白)」を発表します。

柔らかく屈折したジュエリーディテールは「曲げる」という最小単位の操作により生まれ、しなやかに動く曲線により余白のある美しさを演出します。

工業的な無機質さを装飾品として再構築した新たな表現をご覧いただけます。

Profile : Paso (パソ) / ジュエリーブランド

Instagram @paso.jewelry(https://www.instagram.com/paso.jewelry/)

彫金家・デザイナー川畑亜由美が2015年に立ちあげたジュエリーブランド。

少人数の職人による自社制作体制のもとクラフトメイドの質感ながらもソリッドで洗練されたデザインを特徴とし、スタンダードかつニュートラルなジュエリーを展開。 日常に自然と溶け込み、それぞれのライフスタイルに寄り添うジュエリーを提案している。

■Kazumi Takigawa (カズミ タキガワ)

Kazumi Takigawa(https://www.instagram.com/kazumi_takigawa/)によるWaxed Cotton Canvas Bagや、ホームコレクションと題したピローシリーズを展開。

また今回はイラストレーター林青那(https://www.instagram.com/aonahayashi/)氏とのコラボレーションによるピロー作品も初お披露目します。

Wine BagBrick Pillow

Profile : Kazumi Takigawa (カズミ タキガワ) / 作家

Instagram @kazumi_takigawa(https://www.instagram.com/kazumi_takigawa/)

1986年生まれ。多摩美術大学にて彫刻を学ぶ。

彫刻制作の過程で蝋引き鞄が生まれる。2012年より鞄の制作を開始。

現在は国内外で展示会を中心に活動を行う。

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林 青那 （はやしあおな）/ 画家・イラストレーター

Instagram @aonahayashi(https://www.instagram.com/aonahayashi/)

東京都在住

桑沢デザイン研究所卒業

2014 HB FILE COMPETITION vol.24 大賞（鈴木成一賞）

■Paso (パソ) × BUILDING BLOCK(ビルディング ブロック) / コラボレーションアイテム

ジュエリーブランド Paso（パソ） と、LAを拠点に多角的なデザインプロジェクトを展開するBUILDING BLOCK (ビルディング ブロック)(https://www.instagram.com/buildingblock/) が、初となるコラボレーションアイテムを今回のイベントに合わせてローンチします。

本コレクションでは、両ブランドに共通する“かたちの美しさ”と“日常に寄り添う機能性”を軸に、Key Chainというプロダクトと、身につける人に寄り添うジュエリーの境界を表現した2型を発表します。

Profile : BUILDING BLOCK (ビルディング ブロック)

Instagram @buildingblock(https://www.instagram.com/buildingblock/)

ロサンゼルスを拠点に活動するデザインスタジオ。

Kimberly Wu (キンバリー・ウー)、Nancy Wu (ナンシー・ウー)の姉妹によるユニット。

■閃 (セン) / クリエイティブチーム

今回新たに、福井県を拠点とするクリエイティブチーム 閃 (sen) (https://www.instagram.com/sen_fukui/)をゲストとして迎え、地域の伝統工芸を現代的に再解釈したインテリアプロダクトの展示販売を行います。

Profile : 閃 (セン) / クリエイティブチーム

Instagram @sen_fukui(https://www.instagram.com/sen_fukui/)

福井県越前市を拠点に活動する同世代クリエイター４人によるクリエイティブチーム。それぞれの異なる専門性を交差させながら、地域ならではの素材や文化に現地で触れ、それぞれが手を動かすことを通して新たな価値や解釈の創出を目指す。

■ 「組器」SET VASE by WAKA WAKA × カリモク家具

さらに、ロサンゼルスのデザインスタジオ WAKA WAKA (ワカ ワカ)(https://www.instagram.com/wakawakainc/)がデザインを手がけ、カリモク家具(https://www.instagram.com/karimoku_official/?hl=ja)が製作を担う一輪挿しシリーズ 「組器 SET VASE」 が新たなラインナップに加わります。

家具メーカーの技術とデザイナーの視点が結びつくことで生まれる、新しい工芸の可能性を表現しています。

■Karimoku Commons Tokyo (カリモク コモンズ トウキョウ)

Photo Credit: Shunsuke Kato, Wakana Toge (NOTA&design/NOTA_SHOP)

会場となる Karimoku Commons Tokyo(東京都港区 西麻布) は、ショースペース、オフィス、ギャラリーの機能を併せ持つカリモク家具の活動拠点です。家具とプロダクト、そして人の営みが交差するこの空間において、本展は日常に寄り添いながらも機能や用途を超え、生活の中でひとつの表現として立ち現れるライフスタイルプロダクトを紹介します。

【 開催概要 】

Karimoku Commons Tokyo

【 'CaL' 3 days Pop-up Event at Karimoku Commons Tokyo 】

‘Cultivate a Lifestyle III’ -ライフスタイルを育む -

【開催日時】

2026年 4 月 25日 ( 土 ) 11:00 - 17:30

2026年 4 月 26日 ( 日 ) 11:00 - 19:00

(トークセッション 26日(日) 15:00 - )

2026年 4 月 27日 ( 月 ) 11:00 - 19:00

【場所】Karimoku Commons Tokyo

東京都港区西麻布2丁目22-5 MAP(https://maps.app.goo.gl/rA2Aes3Zbr9d8sRu5)

【 PROFILE 】

'CaL' (カル)

Instagram @cultivate_a_lifestyle(https://www.instagram.com/cultivate_a_lifestyle/)

2024年よりスタートした、空間・時間・スタイル・暮らしに寄り添うものづくりの表現者たちによるコミュニティ型コンテンツ。

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社パソ

paso.jewelry.sales@gmail.com