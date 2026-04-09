バタースイーツ専門店に夏の新作到着！ジューシーなパイナップルの代表作クッキー＆白桃感UPのホイップサンド【バターステイツ】

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」は、2026年4月15日(水)から『バターステイツクッキー ココナッツパインバター』『白桃バターホイップサンド』を「バターステイツ by銀のぶどう」各店で販売いたします。

https://www.butterstates.jp(https://www.butterstates.jp)

フレッシュ＆ジューシー！夏にぴったりのバタースイーツ登場

2021年グランドオープン以来 累計1,000万個販売を突破した東京発のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」。バターを極限までたっぷりと練りこんで焼き上げた代表作『バターステイツクッキー』をはじめ、様々なバタースイーツを手掛けています。そんな「バターステイツ by銀のぶどう」から、夏の新作が登場！昨年ご好評頂いた『白桃バターホイップサンド』も復活します。

気分はまるで南国。ココナッツ＆パイン香るバターリッチクッキー

代表作『バターステイツクッキー』の夏の新作は“ココナッツパインバター”です。やさしいココナッツと芳醇なパインの香りで、開けた瞬間からまるで南国気分。ひとくち頬張れば、パイナップルのジューシーな美味しさが広がります。ココナッツパウダーはあえて粗めにすることで、シャキッとした楽しい食感に。冷たいアイスティーと一緒に、トロピカルなひとときをお過ごしください。

【商品名】

バターステイツクッキー ココナッツパインバター

【価 格】

7個入パック 950円(本体価格880円)

バター含有率：30%

白桃パウダー約40%増量でさらにフルーティ。夏のデザートサンド

ミルキーでなめらかなくちどけの定番バターホイップショコラに、国産白桃の果汁感あふれる白桃ホイップショコラをぷっくり絞りました。今年は白桃パウダーが約40%増量で、さらにフルーティな仕上がりに。サクサクッと軽やかなバターサブレでサンドすれば、夏に食べたい爽やかデザートサンドのできあがり。白桃とバターがとろけあう、夏だけの美味しさをお楽しみください。

【商品名】

白桃バターホイップサンド

【価 格】

8個入 1,296円(本体価格1,200円)

店舗情報

2026年4月15日(水)～9月末ごろ

バターステイツ by銀のぶどう 西武池袋店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店、ぶどうの木＆鎌倉座 阿佐ヶ谷店

2026年4月22日(水)～9月末ごろ

バターステイツ by銀のぶどう 大丸東京店

※一部姉妹店でも販売する場合がございます。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

※表示の価格は参考小売価格です。

通販情報

▼2026年4月10日(金)10:00～受付開始

公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cbutter-s/(https://www.paqtomog.com/shop/c/cbutter-s/)



パクとモグスイーツショップ楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000293/(https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000293/)

パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5d0a5bfa1.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5d0a5bfa1.html)

▼2026年4月13日(月)10:00～受付開始

パクとモグ スイーツショップ Amazon店

https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=AUS7RA6M9JHV9(https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=AUS7RA6M9JHV9)



パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-sbt/(https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-sbt/)

※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。

BUTTER STATE's by銀のぶどうとは

公式HP

https://www.butterstates.jp/(https://www.butterstates.jp/)

公式Instagram

https://www.instagram.com/butterstates/(https://www.instagram.com/butterstates/)

バター合衆国「BUTTER STATE's」は、パティシエ達自慢の一品が集うバタースイーツブランドです。溢れるバターの美味しさをまるごと味わっていただきたくて独自の「バターなだれとろけ製法」も開拓し、ひたすら腕を振るいました。紋章に冠したバター色の王冠は、磨き上げた美味しさの証。食べごろのバタースイーツが豊富にできあがりました。どうぞたっぷりお楽しみください。