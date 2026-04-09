ゴルフショップ「二木ゴルフ」運営の株式会社二木ゴルフ、OMO強化に向け「口コミコム」でローカルインベントリマーケティング実施へ

株式会社mov

株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区）が提供する店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」が、ゴルフショップ「二木ゴルフ」を運営する株式会社二木ゴルフ（代表取締役社長：二木一成、本社：東京都板橋区）において、OMO強化および実店舗・自社ECサイトへの集客強化を目的としたローカルインベントリマーケティング施策として採用されたことをお知らせいたします。

今後は「口コミコム」を活用して店舗情報・在庫情報の露出最大化に取り組むことで、実店舗への来店促進とECサイトへの誘導を強化し、オンラインとオフラインを横断した購買体験の向上と集客の最大化を目指します。

「ローカルインベントリマーケティング」とは

「ローカルインベントリマーケティング」は、movが小売業界向けに提唱する新しいマーケティング手法です。ユーザーが商品を検索した際に、その商品を扱う近隣店舗の在庫情報や店舗情報、さらにはECサイトへの購入導線をGoogleなどの検索プラットフォームに表示させます。これにより、実店舗への来店を促進するとともに、自社ECサイトへの購入導線も確立することで、オンラインとオフラインの双方でユーザーにスムーズな購買体験を提供します。

「口コミコム」導入企業様

会社名：株式会社二木ゴルフ

代表者：代表取締役社長 二木一成

所在地：〒174-0053 東京都板橋区清水町66-3

設立：1979年

事業内容：ゴルフ用品の販売

HP：https://www.nikigolf.co.jp/

導入後、口コミコムに期待すること

口コミコムの導入により、以下の効果が期待されています。

・Googleサービスに店舗在庫を連携し、購入動線を強化

一点物の中古ゴルフクラブなどを扱っているため、Googleサービス上に在庫情報を表示することで、商品の露出および店舗・ECサイトでの購入動線の強化を目指す。

・多言語対応によるインバウンド集客の強化

店舗情報や投稿の多言語対応および訪日外国人の口コミ分析を強化し、インバウンド集客の強化を目指す。

・Googleマップでの露出を強化

ゴルフショップをマップアプリで検索する人に見つけてもらいやすいよう、Googleビジネスプロフィールの運用を強化し、露出の最大化を目指す。

担当者様のコメント

実店舗への集客および、多言語対応によるインバウンド集客の強化という点に魅力を感じてサービスの導入を決定いたしました。

お客様がご来店の前に在庫を把握できることで、より便利なお買い物体験をお届けできると確信しております。

常連のお客様はもちろんのこと、初めて弊社の店舗をご利用いただくお客様にも、安心してお越しいただけるきっかけとなればと願っております。

今後も当社は「口コミコム」を通じて、さまざまな企業に貢献してまいります。

口コミコムに問い合わせる :https://kutikomi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=nikigolf

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む32サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

【会社概要】

「口コミコム」運営企業

会社名 ：株式会社mov

所在地 ：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者 ：渡邊 誠

設立 ：2015年9月

URL ： http://mov.am/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当 ：新原

メールアドレス ：pr@mov.am

電話 ：070-9343-8235