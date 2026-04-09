ChatGPTだけはもう古い！?AIエージェント導入で丸投げできた業務ランキング

株式会社AIスキル

ChatGPTなどの生成AIを導入したものの、「指示文を考えるのに時間がかかる」「結局自分でやった方が早い」という悩みを抱えていませんか？

こうした「指示待ちAI」の課題を解決する次世代のツールとして、最近では「AIエージェント」の利用が増えています。

AIエージェントとは、人間が毎回チャットで細かく指示を出すのではなく、「この目的を達成して」と依頼するだけで、自ら手順を考え、複数のアプリ（スプレッドシートやSlackなど）を操作してタスクを実行してくれる「自律型AI」のことです。

ビジネスシーンでのAI活用は単なる「相談相手」から、手元の定型業務をそのまま「丸投げ」できる存在へと進化しています。

累計セミナー予約者数10万人以上の「最新AI活用セミナー」を提供するAIスキルアカデミー(https://lp.ai-skill.jp/4366?argument=Ilcf9DnB&dmai=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=public&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=prtimes)（運営：株式会社AIスキル）は、AIエージェントを既に導入しているビジネスパーソン56名を対象に、「AIエージェントに丸投げできた業務」に関する実態調査を実施しました。

明日からAIに任せるべきタスクの選定と、具体的なツール連携の手順に、本調査のデータをお役立てください。

■ 調査サマリー

■ 調査回答者の属性

- 【AIエージェント導入後】8割以上が週に数時間かかっていた雑務を「ほぼゼロ」に- 最も得意とするのは、ニュース収集やタスク抽出などの「定型的な情報処理」- メールなどの対人関係が関わるタスクは、引き続き人間が担当・チェックすべき- 雑務を手放したことで「企画・デザイン・人材育成」など新たなコア業務が可能に

本調査では、AIエージェントを試験的に導入しているビジネスパーソン56名から回答を得ました。

回答者の雇用形態は「正社員」が約半数（48.2%）を占め、次いで「個人事業主・フリーランス（28.6%）」となっています。

年齢層は30代（46.4%）を中心に20代～40代の働き盛りの世代が9割以上を占め、職種もエンジニア（25.0%）や営業・販売（25.0%）など多岐にわたります。

個人のライフハックにとどまらず、企業の第一線で活躍するビジネスパーソンが、組織の生産性向上という課題に対して「AIエージェント」にどう向き合っているかを調査しました。

■ AIエージェントに「丸投げ」できた業務ランキングTOP5

まずは、AIエージェントをどのような業務に利用できるのかをみていきましょう。

実際にAIエージェントに任せて、人間の手が不要になった業務のトップ5は以下の通りです。

- 1位：業界ニュースの収集と要約メール配信（41.1%）- 2位：競合他社の価格やWebデータの定期収集とリスト化（39.3%）- 3位：議事録からのタスク抽出と担当者へのリマインド設定（37.5%）- 4位：顧客からの定型問い合わせに対する回答文の下書き（35.7%）- 5位：SNSの口コミ収集と感情分析（ポジネガ判定）（30.4%）

【利用者のリアルな声（時間と心理的負担の軽減）】

・「以前は複数サイトを確認してスプレッドシートに手入力していましたが、巡回・取得・整理まで自動化できました。見落としや入力ミスの不安も減り、心理的にかなり楽になりました」

・「文字起こしデータを渡すだけでタスクと担当者を整理してくれるため、会議後の事務処理が大きく減りました」

ランキングや利用者の声からもわかる通り、Webデータの巡回や議事録からの情報抽出といった「定型的な収集・整理作業」こそがAIエージェントの最も得意とする領域です。

手作業による入力ミスや確認漏れを防ぎつつ、日々の煩雑な事務処理そのものをなくせる点が最大のメリットと言えるでしょう。

■ AIエージェント導入後87%が「週1～5時間の雑務」をほぼゼロに削減

業務を丸投げした結果、作業時間はどれほど削減されたのでしょうか。

調査によると、AI導入前は対象の業務に対して「週に1～5時間」を費やしていた層が全体の約77%を占めていました。

しかし、AIエージェント導入後は、全体の約87%がその作業を「週1時間未満（または完全自動化でほぼ0時間）」にまで圧縮することに成功しています。

多くのビジネスパーソンが、毎週数時間かかっていた面倒なルーチンワークを劇的に減らしていることがわかります。

■ 明日から真似できる！おすすめツールとAIエージェント「自動化レシピ」

AIエージェントは、特定の独立したツール名ではなく、「頭脳（生成AI）」と「手足（外部連携ツール）」を組み合わせて、自律的に業務を実行する仕組みを指します。

本調査では、AIエージェントを動かす「頭脳」として「ChatGPT（73.2%）」、高度な文章生成に定評のある「Claude（26.8%）」、Google系アプリとの連携に強い「Gemini（23.2%）」、そして自律的なコーディングに特化した次世代エージェントツール「Claude Code（7.1%）」が支持を集めています。

業務でAIを活用している人々は、これらのAIを単なる「相談相手」として使うのではなく、複数のアプリと連携させ、実務を完遂させる「実行役（エージェント）」として運用しています。

ここからは、回答者が実際に「脳」と「手足」を繋いで運用している、効果の高い具体的な手順（レシピ）を公開します。

- 【ニュース要約】Make × ChatGPT × SlackRSSで業界サイトの更新を監視し、「Make」を使って新しい記事のURLを取得。テキストを「ChatGPT」に送って要約させ、整理された内容を「Slack」の専用チャンネルへ自動投稿する。- 【競合価格チェック】Make × Claude × Googleスプレッドシート毎朝決まった時間に「Make」で競合サイトをスクレイピング。HTMLテキストを「Claude API」に送り、前日との価格変更のみを抽出。「Googleスプレッドシート」の履歴に残しつつ、重要な変動のみ「Slack」に通知する。- 【議事録タスク抽出】GAS × Gemini × GmailGoogle Meetの議事録ドキュメントが共有されると、「Google Apps Script (GAS)」が起動。「Gemini」に担当者と期限を抽出させ、担当者宛ての通知メール下書きを「Gmail」で自動作成する。- 【開発業務の自律化】Claude Code × VScode中核AIに「Claude Code」を採用（回答者の7.1%が利用）。要件をインプットするだけで、既存のコードを参考に実装から動作確認、静的解析までを自律的に行わせる。

このように、既存の業務ツールとAIを連携させ「情報の取得から出力まで」を一気通貫で設定することが、雑務を手放す最大の鍵です。

一度この仕組みを構築してしまえば、最終的な確認や判断を行うだけで済むため、日々の作業時間が劇的に削減されます。

■ AIエージェントに丸投げできない業務も。導入者が直面した失敗した事例

業務の丸投げは非常に便利ですが、もちろん失敗のリスクもあります。

調査によると、AIに業務を任せた際に二度手間になってしまった原因のトップは、「指示が足りず、思い通りの出力結果にならない」（39.3%）と、「AIの嘘（ハルシネーション）による確認作業の発生」（32.1%）でした。

こうした失敗から、「結局、自分が書き直した」という声が最も多かったのが「顧客への直接のメール返信」です。

相手の感情や文脈への配慮が不可欠な対人業務では、「AIは下書きまで、最終確認と送信は人間」という線引きが必要となります。

【利用者のリアルな声（人間に戻した業務）】

・「定型文のような冷たさが出てしまったり、文脈の微細なニュアンスを読み違えて誤解を招くリスクがありました。AIは『下書き』までとし、最終的なチェックと送信は必ず人間が行う運用に戻しました」

・「顧客からの個別相談メールへの返信です。相手の感情に配慮する必要がある場面では内容をかなり修正する必要があり、結局自分で書いた方が早いケースも多かったため、現在は下書き補助としてのみ使っています」

■ 【AIエージェント導入後】浮いた時間で注力できた業務

AIエージェントを活用するビジネスパーソンは、浮いた時間をそれぞれの専門性が問われるコア業務に充てています。

アンケートの回答から、雑務から解放されたことで新たに注力できるようになった業務は、大きく以下の5つに分類されました。

- 新規事業やプロモーション施策の「企画立案・戦略設計」- 顧客との関係構築や新規開拓などの「対人コミュニケーション」- 記事執筆やアプリ設計、デザインなどの「クリエイティブ制作」- 集まった数値をもとにした「データ分析・業務フローの改善」- 新入社員の研修やチームメンバーの「マネジメント・育成」

AIエージェントに「作業」を丸投げすることで、より付加価値の高い業務に集中できるようになることがわかります。

■ まとめ：AIエージェントで「作業」を手放し、本来のコア業務に集中する

AIエージェントの進化により、私たちは面倒な情報収集やデータ整理といった「定型業務」を丸投げできるようになりました。複数のツールを連携させることで、週に数時間かかっていた雑務をほぼゼロに削減することも十分に可能です。

一方で、相手の感情を汲み取る顧客対応などは、引き続き人間が担うべき領域として残すバランス感覚も欠かせません。

AIエージェントに日々の「作業」を任せ、人間は企画立案や対人コミュニケーションといった「本来の価値を生み出すコア業務」に時間を割く。これこそが、これからのビジネスパーソンに求められる最も賢いAI活用の形と言えるでしょう。

AIスキルアカデミーの詳細はこちら :https://lp.ai-skill.jp/4366?argument=Ilcf9DnB&dmai=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=public&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=prtimes

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引用元：AIスキルアカデミー(https://lp.ai-skill.jp/4366?argument=Ilcf9DnB&dmai=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=public&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=prtimes)

■調査概要

調査概要：「AIエージェントの活用実態と『業務の丸投げ』による生産性向上に関する調査」

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年3月5日～2026年3月18日

有効回答数：AIエージェントを業務に導入しているビジネスパーソン 56名

■AIスキルアカデミーについて

AIスキルアカデミーは、「学ばない人が確実に取り残される時代」において、全てのビジネスパーソンがAIを武器にできるよう、実践的なスキル習得を支援します。10万人以上が受講したAIスキルアカデミーの「ゼロから始めるChatGPT活用セミナー」では、わずか2.5時間で明日から仕事で使えるAI活用スキルを一気に習得することが可能です。

■会社概要

会社名：株式会社AIスキル

事業内容：生成AI活用に関する研修、セミナーの企画・運営

■リリースに関するお問い合わせ

株式会社AIスキル

担当：太田

メールアドレス：info@ai-skill.jp