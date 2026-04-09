西武池袋本店にて期間限定初出店！　カレーせんべい専門店「カレーのくち」

とよす株式会社

とよす株式会社（本社：大阪府池田市 社長：眞田 昌彦）は、阪神梅田本店に展開しているカレーせんべい専門店「カレーのくち」を、西武池袋本店 地下１階 デパチカ スイーツ＆ギフト イベントスペースにて、2026年4月15日(水)から4月25日(土)までの期間限定で販売いたします。

大阪発 カレーせんべい専門店「カレーのくち」

■ カレーのくちについて

「カレーのくち」は、“スパイスを極めた スパイスカレーせん”をコンセプトにしたカレーせんべい専門店です。2022年６月に阪神梅田本店にオープンし、スパイス＝辛い というイメージを払拭する「カレーのくち」ならではのカレーせんべいをお届けしてきました。

単なる辛さだけではなく、スパイスの持つ複雑な香りや風味の調和から生まれる独自の魅力をふんだんに生かした、エキゾチックで贅沢な味わいをお楽しみください。

■ 商品ラインナップ

【単品】

スパイスが織りなす、魅惑的な6種の味わい。

個性豊かなスパイスカレーの風味を味わえるラインナップです。

価格：各594円（税込）/33g（14枚）

・和風出汁を利かせた 大阪スパイスカレーせん

・15種類のスパイス カレーのくちカレーせん

・ブラックペッパーの刺激 スパイシーカレーせん

・クミンとひき肉の風味 キーマカレーせん

・爽やかなハーブの香り グリーンカレーせん

・甘い薫りのフェヌグリーク バターチキンカレーせん

左から、スパイシーカレーせん、バターチキンカレーせん、大阪スパイスカレーせん、キーマカレーせん、グリーンカレーせん、カレーのくちカレーせん

【期間限定】

・海老の旨味引き立つフェンネルの薫り 海老スパイスカレーせん

【期間限定】海老スパイスカレーせん

17種類のスパイスとハーブを絶妙に組み合わせ、香り豊かなカレーの味わいを引き立てた、春夏限定の味わい。

うるち米ともち米のブレンド生地がさっくりとした軽い食感を生み、練りこんだ海老がふんわりと香ります。

価格：756円/38g（約14枚）

【アソート】

〈カレーのくち アソート袋〉

カレーのくちレギュラーフレーバー6種が楽しめるお試しセット。

大阪スパイスカレーせん 5袋

カレーのくちカレーせん、キーマカレーせん、スパイシーカレーせん、グリーンカレーせん、バターチキンカレーせん 各3袋

価格：864円/48g（約20枚）

〈カレーのくち 3種アソート〉※各日限定50箱

大阪スパイスカレーせん、カレーのくちカレーせん、キーマカレーせん 各8袋

価格：1,080円（税込）/57g（約24枚）

〈カレーのくち 4種アソート〉

大阪スパイスカレーせん、カレーのくちカレーせん、キーマカレーせん、スパイシーカレーせん 各12袋

価格：2,160円（税込）/115g（約48枚）

■ 催事概要

販売期間：2026年4月15日（水）～4月25日（土）

発売場所：西武池袋本店 地下1階 デパチカ スイーツ＆ギフト イベントスペース