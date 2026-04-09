【イベントレポート】投資詐欺対策を取り入れた資産形成支援セミナーを開催

株式会社FPコンサルティング

株式会社FPコンサルティング(本社：大阪府大阪市、代表取締役：千田由希、以下FPコンサルティング)は、2026年3月23日(月)に、BIPROGY労働組合さまにて、「"投資詐欺"対策セミナー ～知らないと損する!?投資の基本と詐欺の見抜き方～」を開催いたしましたことをお知らせいたします。FPコンサルティングは、今後も労働組合さまとの連携等を通じて、金融トラブルといった社会課題の解決に寄与するとともに、実践的なセミナーを展開し、安心して資産形成に取り組める環境づくりに貢献してまいります。

本セミナーは、資産形成の基礎から投資詐欺対策までを体系的に学び、組合員さまの金融リテラシー向上と、金融トラブルを見極める力の向上を図ることを目的に実施いたしました。あわせて、社会課題への関心を高めるとともに、その解決に向けた一人ひとりの気づきを促し、ご家族や身の回りの方々を

守るための知識習得にもつなげることを目指しています。

まず、長寿化やインフレの影響を踏まえ、自助努力による資産形成の必要性について説明しました。

続いて、株式・債券・投資信託といった代表的な投資対象の特徴や、リスクとリターンの考え方、

「長期・積立・分散」の重要性など、資産形成の基本を解説しました。

さらに後半では、近年被害が拡大している投資詐欺の現状や手口について取り上げ、投資詐欺体験チャットを活用した疑似体験を通じて、具体的な注意点への理解を促しました。本セミナーの締めくくりとしては、「投資で大事なのは、儲かる話を探すことではなく、怪しい話を避けること」というメッセージを提示し、自分と大切な人を詐欺から守るためのチェックリストを紹介しました。

参加者の気づきと金融リテラシーの変化

当日は対面とオンラインのハイブリッド形式で実施しました。

参加者の皆さまからは、本セミナーを通じた気づきや学びに関するさまざまな声が寄せられました。

【参加者から寄せられた感想（一部抜粋）】

・詐欺のトレンドにも気を付けて慌てず対処できるようにしたいです。

・ 詐欺のシミュレーションは内容が具体的で、やり取りも分かりやすく有益でした。投資に限らず、SNSを活用した詐欺が日常的に発生していることを改めて認識しました。

・ ポンジスキーム詐欺の手口を知ることができたので良かったです。

これらの声にも表れているように、本セミナーでは、投資に対する向き合い方や判断の基準を見直す

きっかけが提供されました。特に、利益を追求する視点だけでなく、リスクを回避する視点の重要性に気づくことで、資産形成に対するより主体的で冷静な判断につながることが期待されます。

FPコンサルティング提携講師

Dynamic Creation合同会社 代表河原 后里（かわはら みさと）

青山学院大学卒業後、外資系生命保険会社にて教育部門に従事。ベンチャー企業の人事・総務も経験。独立直後に貯金残高2万円という窮地を経験し、その際に行ったヒッチハイクなどの原体験から、単なる資産形成ではない「人生の豊かさ」に直結するお金との向き合い方を探求する。現在は、知識としてのマネーリテラシーだけでなく、心理学的アプローチを交えた「お金との付き合い方」も自社でのマネースクールにて伝えている。そのほか、企業研修やセミナー講師として登壇。お金とココロについて発信するSNS(https://lit.link/misatalk2020)の総フォロワー数は約5万人を突破。

BIPROGY労働組合

BIPROGY労働組合は、BIPROGY株式会社およびユニアデックス株式会社の従業員で構成される労働組合です。「いきいきと働き、いきいきと暮らす」を基本理念に掲げ、労働条件や福利厚生の維持・向上に加え、一人ひとりが安心して働き続けられる職場環境づくりや、組合員同士のつながりを大切にした活動を行っています。

組合員の声に寄り添いながら、働きがいや生活の質の向上につながる取り組みを通じて、BIPROGYグループの健全な発展に貢献することを目指しています。

■組合概要

団体名 ：BIPROGY労働組合

所在地 ：東京都江東区豊洲１丁目１番１号

株式会社FPコンサルティング

株式会社FPコンサルティングは、証券仲介業や保険代理店業などとは違い、金融商品の販売はいたしません。完全に中立・公正なアドバイスが提供できる独立系FP法人として、お客様一人一人に寄り添ったご提案やサポートをします。官公庁・大手企業にて顧問・セミナー・個別相談・各種コンサルティングに取り組んできた、実務経験が豊富な独立系FP法人であり、その活動は新聞・テレビなどメディアにも多数取り上げられています。

また、当社は、2024年7月にウェルビーイング宣言を掲げました。今後も、企業活動を通じて、社会課題の解決に取組み、皆さま一人一人と向き合い、ウェルビーイング実現に向けて伴走してまいります。

■会社概要

社名 ：株式会社FPコンサルティング

所在地 ：大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第三ビル11階16号

代表者 ：代表取締役 千田 由希

設立 ：2002年1月8日

事業内容：１．ファイナンシャルプランニング

２．リタイアメントプランニング

３．FPセミナー・FP研修の実施

４．個人ＦＰ顧問・法人ＦＰ顧問

５．各種コンサルティング（生命保険・資産運用・不動産・相続・投資教育コンサルティング）

HP ：https://fp-con.co.jp