【マイファスHiro推薦！】令和ロマン・松井ケムリ初単著が発売前から話題に！　特典情報も公開

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月9日（木）に『ナマケモノの朝は、午後からはじまる。』（2026年4月23日発売予定）の購入者特典を発表いたしました。

●発売前から話題！ 松井ケムリの動物愛が本になりました

実は、動物園に自分でアポをとり飼育員体験をするほどの動物好きな松井ケムリさん。本書では、そんな動物愛あふれるケムリさん視点から、どこか不思議で愛らしい動物たちの生き方をユーモラスに紹介します。

予約告知で話題となり、ネット書店のランキングが急上昇。発売を記念して開催されるサイン本お渡し会は、受付開始後5分で完売。SNSでも「ケムリ先生がついに本を！」「表紙がかわいい」など多くの声が寄せられ、注目を集めています。

このたび、そんな本書の購入者しか手に入らない、特典の情報を公開いたします。

●スマホに入れて持ち歩ける！ 書店購入特典 特製カード（全3種）

▲書影

本書の発売を記念して、書店で購入された方限定で、特製カードをプレゼントいたします。カードの表には本書の制作にあたって撮影されたケムリさんの「撮りおろし写真」、裏には本書に登場する動物を図鑑形式で掲載。さらに、ケムリさんの「手描き動物イラスト」※が印刷されています。縦8.5cm×横5.4cmのスマホケースに入るサイズです。

※特典は無くなり次第、終了となります。

※イラストレーター・きゅう氏による本書の中面イラストをもとに、松井ケムリさんが描いたイラストです。

（1）紀伊國屋書店グループ（紀伊國屋書籍販売、旭屋書店含む）

裏面イラスト：マナティー

▼特典配布予定店舗はこちら

URL：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1775031507/(https://store.kinokuniya.co.jp/event/1775031507/)

（2）TSUTAYAほか対象店舗

裏面イラスト：ナマケモノ

▼特典配布予定店舗はこちら

URL：https://tsutaya.tsite.jp/store-list/202604/book-260409-1.html(https://tsutaya.tsite.jp/store-list/202604/book-260409-1.html)

（3）丸善ジュンク堂書店

裏面イラスト：カメ

▼オンライン予約はこちら

URL：https://www.maruzenjunkudo.co.jp/products/2260900000076(https://www.maruzenjunkudo.co.jp/products/2260900000076)

※特典ごとに絵柄は異なります。

※特典の種類は各法人1種類です。

※すべて一部店舗を除きます。

※特典は無くなり次第、終了となります。

※画像はイメージです。実際のデザインとは異なる場合があります。

●ネット書店限定ダウンロード特典 本書未公開写真

Amazon、楽天ブックスでご購入いただいた方には、それぞれ異なる本書未公開写真データをプレゼントいたします。

▼Amazon限定

https://www.amazon.co.jp/dp/4054070779/(https://www.amazon.co.jp/dp/4054070779/)

※2026年8月21日（金）23:59までに注文を確定したお客様が対象となります。

▼楽天ブックス限定

https://books.rakuten.co.jp/rb/18539970/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18539970/)

※2027年4月20日（火）11:59までに注文を確定したお客様が対象となります。

※Amazon、楽天ブックスともに、すでにご予約いただいた方は、予約しなおす必要はありません。

●MY FIRST STORY Hiroさんの推薦コメントを公開

本書の発売にあたり、令和ロマンと縁が深く、ケムリさんとも多くの共演実績のあるMY FIRST STORY Hiroさんより、推薦コメントをいただきました。

社会のルールではなく

自然のルールで生きている。

そんな彼らの幸せな生き方を、僕たちは学ぶ。

［著者プロフィール］

松井ケムリ（まつい・けむり）

1993年5月29日、神奈川県生まれ。吉本興業所属。

慶應義塾大学のお笑いサークル「お笑い道場O-keis」で出会った相方・高比良くるまと令和ロマンを結成。コンビではツッコミを担当。「M-1グランプリ」では2023・2024年に優勝し、大会史上初となる二連覇を達成。

芸人界随一の無類の動物好きとして知られ、生き物の生態への関心も深い。その深い愛情をにじませながら、テレビ・ラジオなどで活躍している。本書は、動物たちの生き方と自身の人生を重ね合わせて綴った、初の単著。

松井ケムリ 公式X（旧Twitter）：https://x.com/smoke_matsui

松井ケムリ 公式Instagram：https://www.instagram.com/smoke_matsui/

YouTube「official令和ロマン【公式】」：https://www.youtube.com/@official-reiwaroman

YouTube「僕らの別荘」：https://www.youtube.com/channel/UCL43u22Otj2GkpdYlRio1sA

［商品概要］

『ナマケモノの朝は、午後からはじまる。』

著：令和ロマン 松井ケムリ

定価：1,760円（税込）

発売予定日：2026年4月23日

判型：四六判／184ページ（予定）

電子版：同時配信予定

ISBN： 978-4-05-407077-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340707700(https://hon.gakken.jp/book/1340707700)

【本書のご予約・ご購入はコチラ】

Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4054070779(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4054070779)

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18539970/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18539970/)

＜電子版＞

Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNRFM3FX/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNRFM3FX/)

楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/dae4c539c14e39b39ce0cbe453c53fe4/(https://books.rakuten.co.jp/rk/dae4c539c14e39b39ce0cbe453c53fe4/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開