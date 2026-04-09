【個別の会が検証】集団塾×個別指導の併用で効果が出るパターンとは？

はじめに：関西中学受験における「併用」という選択肢の再定義

大阪上本町・天王寺の個別塾「個別の会」

関西の中学受験では、集団塾と個別指導の「併用」は従来、集団塾で学びつつ弱点補強を個別で行う補助的手段と捉えられてきました。

しかし近年は、志望校対策の個別最適化や学習進度の調整を目的に、両者を役割分担させる学習戦略として再評価されています。

集団塾で入試全体の水準や競争環境に触れつつ、個別指導で理解の深化や志望校別対策を行うことで、より柔軟で効果的な受験準備が可能になります。

一部調査では、合格者のうち半数以上が個別指導や家庭教師を利用していたという結果も報告されています。

公開されているデータからも、合格者の中には個別指導や家庭教師を併用していた層が一定数存在することが示唆されています。

関西中学受験の現状：統計データから見る併用率の急増

中学受験では、集団塾に通いながら個別指導や家庭教師を併用する学習形態が広がっている。

調査では、合格者の約57％が個別指導等を利用し、近年では、複数の学習スタイルを組み合わせる“併用型学習”を取り入れる家庭が増えている傾向が見られます。

実際、集団塾に加えて個別指導や家庭教師を併用する家庭も一定数存在しています。

合格者の通塾形態と個別指導利用率[表1: https://prtimes.jp/data/corp/178235/table/6_1_364a95d4efc82789e4702a1fdffd3523.jpg?v=202604091051 ]

出典：FNNプライムオンライン(https://www.fnn.jp/articles/-/968654)

関西の中学受験では、集団塾で入試全体のカリキュラムや競争環境に触れつつ、個別指導で弱点補強や志望校別対策を行える点が評価され、「集団塾＋個別指導」の併用が約6割を占めます。

集団塾だけでは対応しきれない理解度の差や学習進度の調整を個別指導で補えるため、学習効率を高めやすくなります。

各志望校の出題傾向に合わせたきめ細かな対策が可能になる点も、併用が選ばれる大きな理由となっている。

また、大手進学塾でのカリキュラムの圧倒的な物量により、子どもたちの学習時間が飽和状態となり「未消化」が発生します。

その問題を解決するのが個別指導塾の役割となっています。

大手進学塾の構造的課題：浜学園・馬渕教室・希学園の分析

関西中学受験対策の大手進学塾には、それぞれ長年の合格実績に裏打ちされた完成度の高いカリキュラムがあります。

有名な3校についてそれぞれのカリキュラムについて分析します。

浜学園：学習量が多い中で生じやすい“理解の未消化”に注意

浜学園のVクラスでは質の高い授業が提供される一方、学習量の多さが課題となります。

多くの生徒は「最高レベル特訓」や「志望校別特訓」などをほぼフルで受講しますが、その結果、宿題をこなすこと自体が目的化し、中身の伴わない学習に陥るケースも少なくありません。

特に算数では、解説で理解したつもりでも自力で解けない「浮きこぼれ」や「消化不良」が頻発します。

浜学園の公開テストで高い偏差値を維持するためには、膨大な課題の中から自分に必要な問題を選び、深く理解する学習が必要ですが、集団授業のためその「選別」までは手が回らないのが実情です。

馬渕教室：過密スケジュール下での時間配分が重要に

馬渕教室では、6年生後半になると通塾日数が増え、帰宅後も深夜まで宿題に追われる生活が常態化しています。

睡眠不足は集中力の低下を招き、模試でのケアレスミスや自信喪失につながり負の連鎖を生みます。

合格を勝ち取る家庭は、個別指導を導入して塾の授業の予備知識を先に仕入れ、宿題の優先順位をプロに決めてもらうことで効率的なサイクルを維持しています。

希学園：拘束時間が長い環境の中で“自分で考える時間”をどう確保するか

希学園は面倒見の良さで知られ、自習室での拘束時間も長いです。

しかし、塾で全てを完結させようとするあまり、子供が一人で思考を深める時間が削られるリスクも孕んでいます。

難問にじっくり向き合う思考の体力を養うためには、集団の中で埋もれるのではなく、プロ講師と一対一で対話し、思考プロセスを矯正していく時間も必要です。

【個別の会 独自検証】併用が成功する家庭の3つの特徴

個別の会独自の蓄積してきた指導事例を整理・分析した結果、併用が効果的に機能しやすい家庭には共通する特徴があることが明らかになりました。

「勝てるパターン」を3つご紹介します。

特徴1：個別指導を「戦略的アウトソーシング」と捉えている

成功する家庭の保護者は、自分が子どもに教えることの限界を早期に悟っています。

特に中学受験の算数や理科は高度で、大学入試に近い思考法が必要です。

親が教えると解法の違いから混乱や親子衝突を招くことも少なくありません。

そのため個別指導を家庭学習のアウトソーシングと位置づけ、親はスケジュール管理や精神面の支えに専念し、学習内容はプロ講師に任せるのです。

役割分担が明確な家庭ほど、子どもは迷わず勉強に集中できます。

特徴2：集団塾のオプション講座を「取捨選択」する勇気を持っている

大手塾では不安を抱える保護者に多くのオプション講座が勧められますが、すべてをこなそうとすると学習が破綻する可能性もあります。

成功する家庭は個別指導の助言を活用し、必要な講座だけを選ぶ柔軟な取捨選択をしています。

例として、浜学園のマスターコースの理解が不十分なまま、難度の高い講座を増やすことは大きな負担になる可能性があります。

基礎となる平常授業を個別指導で完璧にすることが、結果として最難関合格への近道となると成功者は熟知しています。

特徴3：子供の性格に合わせた「伴走者」を選定している

中学受験は精神的に未熟な小学生が挑む過酷な競争で、講師との相性が結果に影響を及ぼす要因の一つと考えられます。

成功する家庭は、学力だけでなく子どもの性格に合い、励ましと指導のバランスを取れる伴走者となる講師を慎重に選んでいます。

個別の会では相性の良い講師を選べる仕組みも評価されています。

信頼できる大人との関係は塾の競争環境の中での精神的な避難所となり、粘り強い学習姿勢につながっています。

科目別・具体的な併用戦略：算数・理科・国語の最適解

個別指導の併用により集団塾ではカバーしきれない「関西特有の出題傾向」への対策が可能になります。

各科目別の併用戦略を詳しく解説します。

算数：難問の「自力再現」を可能にする思考の矯正

関西最難関校である灘や甲陽学院の算数は、単なるパターン学習では太刀打ちできません。

集団塾で紹介される鮮やかな解法に感動しても、いざ自分で解こうとすると再現できないことがあります。これは、解法に至るまでの「最初の一歩」をどのように踏み出すかという思考プロセスが、十分に身についていないためです。

個別指導では、解く手の動きや図の描き方、計算の余白の使い方までを見ながら思考の迷いをその場で矯正し、難問を自力で解く力を育てます。

さらに必要に応じて高校数学の概念まで踏み込んだ「常識を超えた先取り」で、より有利に学習を進められる場合があり、記述力の向上につながるケースや、短期間で成績が伸びた事例も見られます。

理科：暗記から「現象の理解」への転換

理科、特に物理や化学の計算問題では、算数と同様に苦戦する受験生が多く見られます。

集団塾では公式の暗記に偏りがちな単元でも、個別指導では現象の仕組みから丁寧に説明を受けることで、応用の利く知識へと理解を深めることができます。

また、記述問題についても、個別の添削を受けることで、点数をもらえるキーワードの盛り込み方を習得できます。

国語：記述の「空白」を埋める論理的アプローチ

関西の女子最難関（神戸女学院など）や難関男子校では、長文記述が出題されます。

多くの受験生は記述を苦手としており、白紙で提出してしまうことも少なくありません。

個別の会での検証によると、記述の苦手な生徒には「まず制限時間を設けずに書かせ、そこから不要な要素を削る」という指導が効果的です。

自分の主観を排除し、本文の根拠に基づいた解答を作成するプロセスをマンツーマンで繰り返すことで、国語の偏差値を短期間で5～10引き上げることが可能になります。

中学受験における経済的投資と家庭の役割

個別指導の併用は、家庭経済に少なからぬ負担を強いるものです。

しかし、そのコストをどのように捉えるかが、受験の結果を左右すると言えます。

塾費用の相場と「見えないコスト」の検証

中学受験に必要な費用は、学年が上がるごとに増大します。

以下の表は、関西圏における一般的な塾費用の目安をまとめたものです。

関西圏における一般的な費用目安として、当会が公開情報や相談事例をもとに整理した参考値です。

実際の金額は塾や受講講座数によって異なります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/178235/table/6_2_231338ec8f0065446cbb133c55919da8.jpg?v=202604091051 ]

※あくまで関西圏における一般的な費用目安であり、当会が公開情報や相談事例をもとに整理した参考値です。

実際の金額は塾や受講講座数によって異なります。

年間で約200万円に及ぶ出費は家計にとって大きな負担ではあるものの、学習の抜けを防ぎ、必要な対策を補うための投資と捉える家庭もあります。

特に6年生の追い込み期に個別指導を導入することで、集団塾での未消化課題を一掃し、合格可能性を高めることは、将来的な私立中高一貫校での教育環境を考えれば「理に適った投資」といえます。

父親の孤立を防ぐ「チーム受験」の構築

関西の調査データによると、中学受験における相談相手として「妻」や「両親」が挙げられる一方で、一部の調査では、中学受験に関わる父親の中に孤立感を抱える層が一定数存在することも示されています。

成功する家庭では、個別指導の講師や教室長を「第三の相談役」としてチームに組み込んでいます。

プロの客観的な視点から現状を分析し、父親に対しても理論的に進捗を共有することで、家庭内でのコンセンサスが形成されやすくなります。

父親が「感情的な批判者」ではなく「冷静な軍師」として機能できる環境を整えることが、家族一丸となった受験を可能にします。

学年別・併用スタートの最適なタイミング

「いつから併用を始めるべきか」という問いに対して、個別の会では「課題の芽が小さいうちに」と答えています。

小4・小5：土台作りと「中だるみ」の回避

中学受験のカリキュラムは小4から本格化しますが、小5が最大の山場となります。

この時期に「比」や「割合」といった重要概念でつまずくと、小6での挽回は極めて困難になります。

小5の段階で主要単元につまずくと、小6での立て直しに大きな負担が生じることがあります。

そのため、早めの補強が効果的に働く場合があります。

また、この時期の「先取り学習」が、小6での演習時間を確保するための最大の武器となります。

小6秋：志望校特化型へのシフト

6年生の秋以降は、もはや「全範囲の復習」をしている時間はありません。

徹底的に志望校の過去問を分析し、出題傾向を意識したピンポイントな対策が求められます。

この時期の個別指導は、過去問の添削、弱点単元の最終補強、そしてメンタルサポートという極めて重要な役割を担います。

個別の会が提言する「後悔しない中学受験」

中学受験は、結果が全てだと思われがちです。

しかし、個別の会が目指しているのは、その過程において子供が「自ら考え、課題を克服する力」を身につけることです。

入塾試験を行わず、どんな学力の生徒でも受け入れるという方針は、適切な指導環境さえあれば子供は必ず伸びるという確信があるからです。

集団塾の過酷な競争に疲れ果てた生徒、あるいは逆にトップを走り続けて孤独を感じている生徒。

それぞれの居場所として個別指導塾が機能し、集団塾とのシナジー（相乗効果）を生み出したとき、奇跡のような合格が現実のものとなります。

成功する家庭は、データを冷静に分析し、システムを賢く利用し、最後は子供を信じて見守っています。

本調査が、関西で中学受験に挑む全ての家庭にとって、一筋の光明となれば幸いです。

結論：集団塾×個別指導を最強の武器にするために

以上の分析から明らかなように、現代の関西中学受験において、集団塾と個別指導の併用はもはや「特殊な戦略」ではなく、合格者の過半数が実践する「標準的な攻略法」です。

しかし、その目的が単なる点数稼ぎであってはなりません。

併用が成功する家庭に共通するのは、以下の3点に集約されます。

1.目的の明確化: 個別指導を「何を解決するための時間」にするかが明確であること。

2.情報の共有: 集団塾での成績推移や学習状況を、個別指導講師と密に共有すること。

3.子供の主体性: 最終的には子供自身が「自分のためにこの時間がある」と実感できる環境を作ること。

関西中学受験という険しい山を登りきるためには、集団塾という「強力なエンジン」と、個別指導という「精密なナビゲーター」の両方が必要です。

この二つを高い次元で融合させたとき、志望校の門は必ず開かれます。

個別の会は、これからも関西の全受験生とその家庭に寄り添い、真の「成功」をサポートし続けていきます。

【調査概要】

調査対象：関西圏（大阪・兵庫・京都・奈良）の中学受験経験者およびその保護者、ならびに「個別の会」に在籍した過去5年間の生徒指導データ

調査期間：2021年～2025年（直近の傾向を反映）

調査方法：内部指導データの解析、卒塾生・保護者へのアンケートおよびヒアリング調査、Web教育メディア等の公開データとの照合

調査主体：個別の会(https://kobetsu-kai.com/)

有効回答数/データ数：延べ1,500件以上