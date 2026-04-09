Contentsquare、グローバルパートナーを表彰する「2026 CSQ Partner Awards」受賞企業を発表

Contentsquare Japan合同会社

デジタル顧客体験分析のリーディングカンパニーであるContentsquare Japan合同会社（本社：東京都千代田区）は、この度、2026年度のパートナー企業を表彰する「CSQ Partner Awards」の受賞企業を発表しました。本アワードは、Contentsquareのプラットフォームを活用し、顧客に有意義なインパクトを提供することで、卓越したビジョン、コミットメント、およびイノベーションを示したグローバルなパートナーを表彰するものです。

CSQ Partner Awardsについて

Contentsquareにとって、パートナー企業様はお客様のデジタル戦略における長期的な成功を確実にするために不可欠な存在です。本アワードは、Contentsquareソリューションの提供と顧客のデジタル体験向上において、特に卓越した貢献を果たしたパートナーの功績を称えることを目的としています。

世界各国から選ばれた受賞企業の中で、日本のソフトバンク株式会社が、アジア太平洋および日本（APJ）地域のトップパートナーとして2年連続で「CSQ APJ Solution Partner of the Year」を受賞しました。

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ソフトバンク株式会社の受賞部門：CSQ APJ Solution Partner of the Year

「CSQ APJ Solution Partner of the Year」は、ContentsquareのAPJ地域における成長と顧客維持に最も大きな影響を与えたパートナーに贈られます。

ソフトバンク株式会社は、Contentsquareとの共通目標の達成と、デジタル体験の改善を通じたお客様への著しい価値提供において、卓越した貢献を果たしたことが高く評価されました。特に、多額の成約実績および将来の成長を牽引する大規模な案件創出に加え、「Executive Briefing Center（EBC）」へのContentsquareの組み込みや、組織全体での専門知識習得に向けた積極的な投資が受賞の決定的な要因となりました。

Contentsquare Japan合同会社 カントリーマネージャー 堀井 健一郎からのコメント

「この度のソフトバンク様の2年連続となる『APJ Solution Partner of the Year』受賞を心よりお祝い申し上げます。今回の受賞は、貴社が日本市場における企業のデジタル変革と持続的な成長に多大なる貢献をされた確かな証です。

昨年度、貴社には営業・技術部門を合わせて数百名の方々にトレーニングを受講いただくなど、専門性の向上に多大なるご支援を賜りました。また、Executive Briefing Center（EBC）でのご紹介や共同セミナーの開催、さらにはターゲット企業への戦略的な共同アプローチに至るまで、多角的な活動を通じて数多くの新規顧客獲得や大規模な案件創出を実現することができました。

今後も、Contentsquareは貴社との戦略的アライアンスを一層強固にし、革新的なデジタル体験分析の価値をより多くの日本企業様へ届けてまいります。パートナーの皆様と共に、日本のデジタルエコシステムの発展と、すべてのお客様へより良いデジタル体験を提供することに全力を尽くしていく所存です」

本プレスリリースについては弊社サイト https://contentsquare.com/ja-ja/press/contentsquare-2026-csq-partner-awards/ からもご覧いただけます。

Contentsquareについて

デジタル体験アナリティクスをリードするContentsquareは、あらゆる規模の企業が顧客を理解し、シームレスな顧客体験を大規模に実現できるよう、必要なインサイトを提供します。当社が誇るオールインワン型のエクスペリエンス・インテリジェンス・プラットフォームは、さまざまなチャネルにおける顧客の行動、センチメント、意図に関する状況を踏まえた豊富なインサイトを提供し、企業がウェブ、モバイル、アプリ環境で適切な顧客体験を継続的に提供できるよう支援します。世界中で130万以上のウェブサイトがContentsquareのAI主導のプラットフォームを活用し、ビジネスの成長と顧客ロイヤルティの向上を達成しながら、絶えず変化する世界で効率的に事業を展開しています。詳細については、https://contentsquare.com/ja-ja/ をご覧ください。