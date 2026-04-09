「2026年サンリオキャラクター大賞」×プリ機『Hyper shot（ハイパーショット）』本日4月9日より期間限定コラボがスタート！

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下 フリュー）は、プリントシール（以下 プリ）機『Hyper shot（ハイパーショット）』にて、今年で41回目を迎えた株式会社サンリオのキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」とのコラボレーション（以下、コラボ）を、4月9日（木）から5月24日（日）までの期間限定で実施いたします。

本コラボでは、「2026年サンリオキャラクター大賞」のテーマである「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」を表現したシールデザイン全6種をご用意しました。メガホンやポンポンを持った“チア風”のキャラクターたちを大きくあしらった、可愛くエールを送るデザインが魅力です。さらに、今年は撮影画面をはじめとしたゲーム画面にもキャラクターたちが登場。プリ体験を盛り上げてくれます。

そして今回は、プリの撮影を通して「2026年サンリオキャラクター大賞」への投票が可能に。プリ機からの投票数が最も多かったキャラクターには「フリュー プリ賞」が授与されます。『Hyper shot』の「サンリオキャラクター大賞」プリコラボモードで撮影をした方が参加でき、キャラクターとプリで可愛く想い出を残しながら“推しキャラクター”を応援できる、ファン必見の企画です。

また、フリュープライズからも「2026年サンリオキャラクター大賞」にエントリーしているキャラクターたちをモチーフとしたアイテムが4月より登場します。“推しキャラクター”のアイテムを持って一緒に撮影すると、コラボの世界観をよりお楽しみいただけます。

＜「2026年サンリオキャラクター大賞」×プリ機『Hyper shot』 コラボ概要＞

１.“チア風”のキャラクターたちが可愛い「2026年サンリオキャラクター大賞」のシールデザイン＆ゲーム画面を搭載

２.プリを撮って“推しキャラクター”を応援！対象機種の撮影で「2026年サンリオキャラクター大賞」への投票が可能に

■コラボ詳細

１. “チア風”のキャラクターたちが可愛い「2026年サンリオキャラクター大賞」のシールデザイン＆ゲーム画面を搭載

本コラボでは、ハローキティ、クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコのシールデザインをご用意。それぞれをイメージしたカラーをベースに、メガホンやポンポンを手にしたキャラクターを大きくあしらった、応援ムードあふれるデザインが魅力です。

さらに、今年はシールデザインだけでなく、撮影画面や落書き画面等のゲーム画面にもキャラクターたちが登場します。“チア風”のキャラクターたちが画面に現れ、撮影中も楽しい雰囲気を演出します。

プリ機『Hyper shot』コラボシール選択画面イメージ

また、撮影後にシールデータをお手持ちのスマートフォンにダウンロード*することも可能。キャラクター入りのシールデータは、待ち受け画面に設定したり、「2026年サンリオキャラクター大賞」参加キャラクターへの応援メッセージと共にSNSにアップするのもおすすめです。

＊・・・ダウンロードには、画像取得・閲覧サービス『ピクトリンク』への登録（無料）が必要です。

[実施期間] 2026年4月9日（木）～5月24日（日）

[対象機種] 『Hyper shot』

[対象店舗] 『Hyper shot』設置のアミューズメント施設等

店舗検索：https://sp.pictlink.com/sp/s/OSNixygv

[コラボ内容] シールデザイン全6種類、サンリオキャラクターズ仕様の画面デザイン

[撮影方法] 『Hyper shot』にて、「2026年サンリオキャラクター大賞」プリコラボモードを選択

[紹介ページ] https://sp.pictlink.com/sp/s/3c0PCPhK

ハローキティクロミマイメロディポムポムプリンシナモロールポチャッコ

２.プリを撮って“推しキャラクター”を応援！対象機種の撮影で「2026年サンリオキャラクター大賞」への投票が可能に

今年のサンリオキャラクター大賞では通常の投票に加え、プリ撮影を通して投票することが可能に。さらに、プリ機からの投票数が最も多かったキャラクターには、「フリュー プリ賞」が授与されます。対象機種『Hyper shot』の「2026年サンリオキャラクター大賞」プリコラボモードで2回撮影し、2回分のシールIDを入力することで1回の投票が可能です。プリ撮影を通じて投じる1票が“推しキャラクター”の力になる、ファン必見の企画をお楽しみください。

[投票期間] 2026年4月9日（木）～5月24日（日）

[結果発表日] 2026年6月28日（日）予定

[対象機種] 『Hyper shot』

[投票方法]

１.コラボ期間中にフリューのプリ機『Hyper shot』の「2026年サンリオキャラクター大賞」プリコラボモードにて2回撮影

２.フリューの画像取得・閲覧サービス『ピクトリンク』内の特設ページにて、撮影したシール紙に印刷される15桁のID（2回分）を入力すると、「2026年サンリオキャラクター大賞」の投票ページに移動します。

※投票には2回分の撮影のシールID が必要です。

※複数回撮影した場合は、その分の投票が可能です。

※1回の撮影でシールIDは2つ発行されますが、どちらか一方のIDをご入力ください。

※既に投票が完了しているIDでの追加・重複投票は、最初に応募したもの以外は無効になります。

※投票対象は「2026年サンリオキャラクター大賞」にエントリーする90キャラクターです。

＜「2026年サンリオキャラクター大賞」とは＞

「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれた90キャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベントです。

今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。「Smiling Ovation（スマイリングオベーション）」は、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンのみなさまが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントにしたいというサンリオの想いが込められています。

≪株式会社サンリオ公式HP≫ https://www.sanrio.co.jp/

≪2026年サンリオキャラクター大賞公式サイト≫ https://ranking.sanrio.co.jp/

＜プリントシール機『Hyper shot』 とは＞

『Hyper shot』は、選べる3つの盛れ感と2つのアングルが特徴のプリ機です。写りは「無加工風」「プリ盛れ」「ナチュ盛れ」の3種類から選択可能。画角はハイアングルとアップを搭載し、シーンや好みに合わせた撮影をお楽しみいただけます。

さらに、「4分割シール」や撮影中の様子を残せる「撮影中動画」など、思い出を何度でも見返したくなるコンテンツも充実。男女問わず幅広い層から支持を集めています。

≪プリ機『Hyper shot』リリース≫ https://www.furyu.jp/news/2025/05/hypershot/

(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670355

※本リリースに記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。

※一部店舗では、対象機種に本コラボレーションコースが搭載されていない場合がございます。

※Hyper shot、プリコラボモード、フリュープライズ、ピクトリンク 他は、フリュー株式会社の商標、または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。