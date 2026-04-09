オウルテック×ドコモ　オリジナル防災商品『備える充電器(TM)』をドコモからMakuakeにて先行発売 自宅・外出時・災害時に大活躍する1台3役の充電器

株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田義晃）と連携し、オリジナルの防災商品『備える充電器(TM)』を開発しました。

ドコモは、本製品を応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて2026年4月16日（木）10:00 より先行販売を開始します。

本製品は、自宅ではACアダプタ、外出時はモバイルバッテリー、災害時は非常用電源として使える1台3役の充電器です。蓄光素材を本体に採用し、停電時でもすぐに見つけられるほか、発火・発熱を防ぐあんしん・あんぜん設計など、ドコモ純正品質の厳しい基準をクリアしています。

■ 『備える充電器(TM)』の主な特長

1. 【「蓄光素材」を採用】

蓄光素材を本体に採用しているため、停電時でもすぐに見つけられます。

2. 【1台３役のすぐれもの】

災害時は非常用電源として、自宅ではACアダプタ、外出時はモバイルバッテリーとして利用可能。本体内蔵の蓄電池に自動で充電を行うため、普段使いがそのまま備えになります。

3. 【ドコモのあんしん・あんぜん設計】

発火や発熱事故を防ぐため、ドコモの厳しい安全基準（ショート対策、異常検知機能など）をクリア。

4. 【防災の輪を広げる寄付活動】

本製品の売上の1%相当を、ドコモから特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）「災害支援そなえ令和基金(https://jvoad-kikin.jp/)」へ寄付します。

（寄付対象期間は2026年12月31日まで）

災害支援そなえ令和基金

https://jvoad-kikin.jp/(https://jvoad-kikin.jp/)

■ Makuakeプロジェクト概要

・プロジェクト期間：2026年4月16日（木）10:00～2026年6月15日（月）22:00

・プロジェクトページURL：https://www.makuake.com/project/docomo_sonaeru/

・リターン例：『備える充電器(TM)』最大30％OFF

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。