タイソンズアンドカンパニーが手がける人気ベーカリー「breadworks」が関西初上陸！2026年4月9日(木)、京都・聖護院にグランドオープン

株式会社タイソンズアンドカンパニー

株式会社タイソンズアンドカンパニー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：寺田心平）は、東京・天王洲、表参道で展開するベーカリー「breadworks（ブレッドワークス）」を、2026年4月9日(木)、京都・聖護院にオープンいたします。

「パンのある素敵な日常」をコンセプトに掲げるbreadworksは、2010年に誕生しました。自家製酵母を用いたバゲットや、小麦の香りが際立つ食パン、季節を感じるデニッシュなど、すべて粉から手作りした多彩なラインナップを展開しています。歴史と静寂が残る京都・聖護院の街並みに寄り添い、パンを通して豊かなライフスタイルを提案し、訪れる人々に特別なひとときをお届けします。

breadworks聖護院のヘッドベーカーを務める北山二平は、「breadworks天王洲」や東京・麹町の「No.4」で技術と感性を磨いてきました。No.4の代名詞である、素材の甘みと水分を最大限に引き出す「湯種製法」を用いた商品に加え、北山が聖護院のために開発したオリジナル商品も多数ご用意。breadworksが大切にする「日々の暮らしに寄り添う上質なパン作り」をモットーに、ひとつひとつ丁寧に焼き上げています。

注目メニュー

京都限定商品として、希少な北海道産小麦「キタノカオリ」に風味豊かな石臼挽き粉をブレンドした「αバゲット」や、No.4で親しまれているレシピをベースに、食べやすいサイズ感にこだわった「No.4フレンチトーストが登場。さらに、北海道小麦の甘みを最大限に引き出し、吸い付くようなもっちりとした食感が特徴の「湯種パンドミ」をはじめ、breadworksで圧倒的な人気を誇る「ブルックリンドーナツ」など、約50種類のラインナップをご用意しています。

店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19286/table/37_1_53266d624eb79acb2e601d9aafe2a597.jpg?v=202604091051 ]

breadworksとは

breadworks は、「パンのある素敵な日常」をテーマに、タイソンズアンドカンパニー が2010年に東京・天王洲でオープンしたベーカリーショップ。隣接するブルワリーレストラン T.Y.HARBOR のビール酵母を使ったビアブレッドをはじめ、食事に合うハード系のパンなど、約40種類の焼き立てパンを店内で焼き上げる。店内では焼き立てのパンをその場で楽しめるほか、デリやケーキショップも併設。パンを中心に、日常の中で気軽に立ち寄れる場所として多くの人々に親しまれている。現在は天王洲と表参道に店舗を展開しており、京都・聖護院店は3店舗目。

https://www.tysons.jp/breadworks/

TYSONS & COMPANYとは

「T.Y.HARBOR」「CICADA」「IVY PLACE」をはじめとした世界観のあるレストランの運営や、ビールやパン、コーヒーなど自社製クラフトの製造を行う、食のマルチブランドカンパニー。

https://www.tysons.jp/