シェア180、京都・一乗寺で学生寮を49室のコリビングへ再生

株式会社シェア１８０

愛知県名古屋市を拠点に11都道府県でシェアハウスの企画・運営・コンサルティングを行う「株式会社シェア180」（代表取締役社長：伊藤 正樹 以下シェア180）は、京都市左京区一乗寺にて、学生寮をリノベーションした大型シェアハウス「SHARE HOUSE 180°一乗寺」を、2026年3月26日にリニューアルオープンいたしました。本物件はシェア180の京都初となる全49部屋の大型コリビング拠点です。

京都大学・京都芸術大学が徒歩圏に位置し、留学生や大学院生のリモートワーカーや関西に転勤してきた外国籍エンジニアなど多様なバックグラウンドを持つ居住者が混在するエリアで、「住む」だけでなく、働き・学び・つながれる住環境を提案します。

本物件では、WEBミーティング可能な個室ブース付きのワークスペース、様々な器具を完備した本格的なフィットネスルーム、多様な入居者が快適に利用できるよう設計されたリビング・ダイニングを設けました。

また、シェア180では、オンライン内覧・電子契約・ネイティブやバイリンガルスタッフによる外国語（6か国語）での対応・海外クレジットカード決済など、国内外問わずオンラインでスムーズに手続きができる仕組みを導入しております。さらに、入居者専用アプリを通じたイベント・部活動など、全国のシェア180物件を横断した“つながりのある暮らし”も提供しています。

SHARE HOUSE 180°一乗寺

https://www.sharehouse180.net/houses/share-house-180-ichijoji/

1. シェアハウスオープンに至った背景

女性専用学生寮から、多世代・多国籍が集うコリビングへ

従来の学生寮は入居対象や用途が限定され、募集期を逃すと稼働率が不安定化しやすく、資産運用の観点では出口戦略の選択肢が限られるという課題がありました。近年は学生の学習スタイルの変化や社会人のリモートワーク定着により、住まいに求められる機能が多様化しています。

「SHARE HOUSE 180°一乗寺」は、既存建物の構造を最大限に活用しながら、学習・仕事・交流・健康づくりを支える共用設備を融合。女性専用・学生限定から、学生・社会人・外国籍居住者が共存する次世代型コリビングへと再構成しました。

シェア180が目指すのは、一人で集中できる時間と、仲間とリラックスできる時間の両方を大切にできるコミュニティです。人と人がつながり、多様な価値観が生まれるこの空間が、入居者の暮らしを180度変えるきっかけになることを目指しています。

2. SHARE HOUSE 180°一乗寺の概要

名称 SHARE HOUSE 180°一乗寺（シェアハウスワンエイティ イチジョウジ）

部屋数 49部屋

企画・運営 株式会社シェア180

設計・工事 株式会社アッププラス

所在地 京都府京都市左京区一乗寺北大丸町3-3

交通 叡山電鉄叡山本線「一乗寺」駅 徒歩4分

築年月 1974年2月

構造 RC造5階建て

【特徴1】ワークスペース＆フィットネスルーム完備

WEBミーティング対応の個室ブースを備えたワークスペースを設置。ランニングマシン・ベンチ・ダンベルなどを完備した本格的なフィットネスルームも利用可能。リモートワーカーから試験勉強中の学生まで、日常的に使えます。

玄関直近のリビング・ダイニングはカフェのような温かみのあるデザイン。窓側テーブル席・ソファ席・カウンター席から気分に合わせて選べ、一人でも複数人でも快適に過ごせます。

【特徴2】全室家具家電付き個室。水回り付きプランも選択可

水回り共用のシンプルプランと、キッチン・トイレ付きの独立プランを用意。２F～５Fの各階にランドリー・洗面・トイレ・シャワールームがあり、水回りは女性専用エリアも設けているため、初めての一人暮らしや女性の方でも安心して新生活をスタートしていただけます。

【特徴3】国際交流と京都ならではの利便性

学校や職場などの特定のコミュニティ以外の友人ができるのが、シェアハウスならではの醍醐味です。SHARE HOUSE 180°一乗寺は便利な立地にあるため外国籍の入居者も多く、また、京都芸術大学や京都大学も近くにあり学生も多いエリアです。

国籍や属性が違う人と一緒に生活することで、日常の何気ない会話を通じて多様な文化に触れ、新しい発見や価値観に出会うきっかけになります。

また、下鴨神社や京都御所、銀閣寺といった観光エリアにも近いので、京都ならではの豊かな住環境も満喫できます。

4. オープンハウスのご案内（メディア関係者歓迎）

実際の空間をご覧いただける内覧会を開催いたします。

空き家活用やシェアハウス運営に興味をお持ちの皆様、ぜひお越しください。

【 開催詳細 】

・日時 2026年5月14日（木）10:00～17:00

※各回1時間程度、内容は同一です

・場所 〒606-8114京都府京都市左京区一乗寺北大丸町３－３

・費用 無料（要事前予約）

・定員 各回10名程度

・見学会用WEBページ

https://www.sharehouse180.net/forowner/tour/sharehouse180-ichijoji-openhouse2026/

【ご参加のお申し込み】

ご参加ご希望の方は、下記のフォームにてお申し込みをお願い致します。

・お申込みフォーム

https://forms.gle/Nh2XHFWKHETGVEdt9

※申込締切：2026年5月12日（火）

【 備 考 】

・駐車場はございません。公共交通機関や近くのコインパーキングをご利用ください。

・同じ時間帯に複数お申込みをいただいた場合、別の時間帯へのご移動をお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。

3. 今後の展開

シェア180は、空き家や遊休不動産のシェア事業化を行い、シェアハウスの企画から立ち上げ、集客、運営までのトータルサポートを行っております。今後は新規物件の立ち上げや事業買収を加速し、関東・関西を中心に全国的に活動し、コンサルティングの拡充も行って参ります。リノベーションや新築による不動産の価値創りのみならず、入居者様・利用者様の暮らし方についても提案をさせて頂き、他と確立された住まい方の提案をしてまいります。

4. 株式会社シェア180 会社概要

社名 株式会社シェア１８０

所在地 愛知県名古屋市昭和区福江二丁目１番３１号

設立 2014年7月2日

代表取締役 伊藤正樹

事業内容 シェア型住宅の開発・運営・再生コンサルティング、

ポータルサイト事業(SHARE HOUSE 180°：https://www.sharehouse180.net/)

ホームページ https://www.sharehouse180.net/

5. 本件に関するお問い合わせ

株式会社シェア180

担当 広報チーム

住所 愛知県名古屋市昭和区福江2-1-31

Tel 052-898-2714

Mail customer@sharehouse180.net

Web https://www.sharehouse180.net/