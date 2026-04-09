札幌中心部で“3名利用を中心とした複数名ステイ”に対応。トリプルルームを105室へ大幅増設【グランドメルキュール札幌大通公園】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社クラシックトリプル（ソファベッド時）

北海道・札幌の中心部に位置するシティホテル「グランドメルキュール札幌大通公園」（北海道札幌市中央区／総支配人：水野 俊平）は、インバウンド需要の高まりや宿泊スタイルの多様化を背景に、3名利用を中心とした複数名向け客室「クラシックトリプル」の大幅な増設を実施しました。

近年、札幌では訪日外国人旅行者の増加に伴い、長期滞在やグループ旅行、ファミリー層の利用が拡大しており、複数人で1室に宿泊できる客室へのニーズが高まっています。こうした背景を受け、当ホテルでは従来のビジネス利用を中心とした1～2名向け客室構成を見直し、トリプルルームの拡充を行いました。

今回の改装により、3名で宿泊可能な客室「クラシックトリプル」は、従来の16室から105室へと大幅に拡大。友人同士の旅行や家族旅行、インバウンドを含むグループでの滞在など、幅広い利用シーンに対応し、札幌観光の新たな拠点としての価値向上を目指します。

今後も「グランドメルキュール札幌大通公園」では、国内外の多様な宿泊ニーズに対応しながら、札幌ならではの魅力を体感できる滞在価値の創出に取り組んでまいります。

客室一覧

「グランドメルキュール札幌大通公園」滞在のポイント

クラシックトリプル 滞在の様子ローカルディスカバリー アイヌ文様入りペンダント組立体験[表: https://prtimes.jp/data/corp/52177/table/856_1_50070001bea54fe3c27c573b0e0c5ee6.jpg?v=202604091051 ]客室（クラシックトリプル/ソファセット時）客室（スーペリアツイン）客室（クラシックジュニアスイート）

北海道の食文化を味わう朝食ビュッフェ

プルドポークベネディクト朝の光が差し込む開放的なレストラン

天井が高く開放的なビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）」では、北海道ならではの素材や食文化を活かした朝食をビュッフェスタイルで提供しています。北海道産バターミルクを使用したクラシックパンケーキをはじめ、札幌のスープカレー文化を代表する人気店「GARAKU」の味を、ホテルの朝食ビュッフェに合わせて食べやすくアレンジしたオリジナルスープカレーもお楽しみいただけます。

また、日本海・太平洋・オホーツク海に囲まれた北海道ならではの魚介や、広大な大地で育まれた野菜など、北の大地の恵みを活かした多彩なメニューを取り揃えています。

さらに、開業2周年を迎えた2026年4月1日より、レストランではFood & Beverageの新コンセプト「マルシェ」をイメージしたシグネチャーメニューの提供を開始。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、そして旅先ならではの「新鮮な体験」をお届けします。中でも、北海道産バターミルクを使用したクラシックパンケーキで仕上げた「プルドポークベネディクト」は、ホテルおすすめの逸品です。

滞在を彩るラウンジ体験

開放的なラウンジバータイム

15:00よりオープンするラウンジでは、赤・白ワインやビールなどのアルコール類に加え、コーヒーや紅茶、ハーブウォーターなどのソフトドリンクをご用意。チェックイン後や夕食前のひとときに、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

21:00以降はバータイムとして、1日の締めくくりにふさわしい大人の時間を演出。季節限定のカクテルやその土地ならではの逸品とともに、旅の余韻に浸るひとときを提供します。

グランドメルキュール札幌大通公園について

ホテル外観大きな窓が特徴の朝食レストランこの土地ならではの魅力に出会えるアクティビティ

札幌の中心部に位置し、大通公園まで徒歩約3分の好立地に建つ都市型ホテル。地下鉄大通駅からも徒歩圏内で、観光の拠点としてはもちろん、出張や長期滞在などビジネスユースにも便利なロケーションです。24平方メートル 以上のゆとりある客室を備え、トリプルルームの拡充によりファミリーやグループ旅行にも幅広く対応。館内には札幌市内でも有数の規模を誇るボールルームをはじめ、大小さまざまなコンベンションホールやミーティングルームを備え、会議や展示会、パーティーなど多様なMICEイベントにも対応します。北海道の食材を活かしたレストランでの食体験も、旅のひとときを豊かに彩ります。

【所在地】〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西11丁目1番地1

【TEL】03-6627-4630（予約センター）

【料金】1泊朝食付 18,500円～（2名1室利用時の1名料金、税・サ込み）

【公式サイト】https://grand-mercure-sapporo-odoripark.jp/

【アクセス】札幌・大通公園まで約3分。JR札幌駅からタクシーで約5分。

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統・エレガンス・本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュールは10カ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、グランドメルキュール・リオデジャネイロ・コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年4月9日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。