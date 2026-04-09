千葉観光の″Hub″となる千葉市初のブティックホテル「THE TSUBAKIMORI Hotel & Residence」が、ホテル併設のビストロ＆Barと共に、5月7日(木)グランドオープン！

株式会社拓匠開発「THE TSUBAKIMORI Hotel & Residence」外観と千葉公園の桜

拓匠開発グループ（株式会社拓匠開発ホールディングス、Goodies株式会社、株式会社Good and、株式会社エレキャスリゾート）は、2026年5月7日（木）、JR千葉駅徒歩10分、千葉公園の目の前に、とっておきの26室が迎えるブティックホテル「THE TSUBAKIMORI Hotel & Residence」を開業いたします。ブティックホテルとは、デザインや世界観にこだわり、少数の客室でその土地ならではの特別な時間を提供する小規模ホテルのことで、千葉市では初※の誕生となります。

※自社調べ（2026年4月9日（木）現在）

これまで成田空港を経由した観光客が、成田エクスプレスを使って通過することの多かった本エリアに、新たな宿泊拠点を作ることで、「現代の宿場町」として、成田空港や都内からの観光客が、千葉全体を回遊するきっかけを生み出すことを目指しています。

【THE TSUBAKIMORI Hotel & Residence │３つの注目ポイント】

1.空間デザインにこだわりぬいた客室と館内

本ホテルは、千葉市の花である「オオガハス」をイメージしたピンクと緑を基調として構成されています。また、本ホテルでは、レセプションをあえて4階に設置。ギネス世界記録にも登録されている世界的に珍しい千葉都市モノレールが走る様子を、目の前でご覧いただけます。

千葉都市モノレールと視線が交わる4階レセプションレセプションからの千葉公園の眺め

こだわりの26室限定のお部屋は、それぞれのタイプごとに異なるテーマカラーでデザインされていて、宿泊そのものが特別な体験となるように設計しております。また、すべてのお部屋が目の前の千葉公園を臨むパークビューとなっています。

バルコニー（スタンダード）客室（スタンダード）浴室（スーペリア）客室（スーペリア）こだわりのインテリア客室からのパークビュー

最上階には、1日1組限定の椿森スイートをご用意。プライベートルーフトップバルコニーとサウナが付いています。お部屋のどこからでも目の前に広がる景色を独り占めできる、特別な空間です。自然に近い環境の中で、旅の疲れを癒し、また新たな旅のはじまりへと「いい日々をつないでいく」、非日常な日常をお届けします。

2. 同ホテルにビストロ「Call me Anne」とBar「西陽 ‑Seiyou‑」がOPEN

ペントハウスタイプの特別なスイートルームプライベートルーフトップバルコニーとサウナご宿泊予約 :https://tsubakimori-hotel.com/reservation

本ホテル1階には、オールデイビストロ「Call me Anne」が、先駆けて2026年4月15日（水）にプレOPENします。「千葉公園のお隣に、パリのビストロを。」をコンセプトに、モーニングからランチ、ディナーまで、1日を通してまるでパリにいるかのような優雅なひとときを提供いたします。宿泊のお客様だけでなく、街を歩くすべての方に、パリの風をお届けします。

「Call me Anne」外観パース「Call me Anne」内観パース公園を眺めながらモーニングパリの風を感じるカフェタイム特別なディナーで思い出を刻む

そして、レセプションのある4階には、Bar「西陽 -Seiyou- 」がOPEN。西日が千葉公園の空をゆっくりと染めていく特別な時間を目の前で味わうことができます。宿泊者の方も、ふらりと立ち寄られた方も、お酒と空間に身をゆだねるうちに、気づけば自分の輪郭が少しずつほどける陶酔感に包まれていきます。千葉の恵みを味わう“千産千消”を大切に、地元の老舗和菓子店「菓匠 ささや」とコラボした大福や、この場所でしか飲めないカクテル、オリジナルビールなどをご提供いたします。

3. 世界で活躍するアーティストによるサウンドスケープとアートでお出迎え

Bar「西陽‑Seiyou‑」カウンターBar「西陽‑Seiyou‑」から見る夕日地元の老舗和菓子店「菓匠 ささや」コラボの大福オリジナルビール・とろぱぴぷぺぽまどろみぱぴぴゃ

レセプションのある4Fでは、世界で活躍する2名のアーティストによるサウンドスケープとアートが皆様をお出迎えいたします。

まずは音の景色。この場所にふさわしい空間をつくるため、サウンドスケープの制作依頼を作曲家のHIROSHI WATANABEさんにご依頼しました。近年は大阪関西万博「ウォータープラザ」エリアでの楽曲制作をご担当されるなど、国内外で活躍されています。

千葉公園の自然と呼応する“音の景色”として設計された館内BGMは、空間にそっと溶け込みながら、訪れる人の感覚を静かにひらきます。時間帯ごとに移ろう全8つのエピソードが、一日の流れとともに心地よいリズムを生み出し、記憶に残る滞在体験へと導きます。

作曲家／DJ／Producer／Remixer

HIROSHI WATANABE

東京音楽大学附属高等学校コントラバス料、バークリー音楽大学 Music Synthesis 科卒。国内外で楽曲リリースやリミックス、CM、TVドラマ、アニメ、映画、舞台、イベント音楽など幅広く制作を手掛け、コナミ「Beatmania」シリーズにも多数のヒット曲を提供。

そして、宿泊者限定のラウンジに飾られるアートは、デンマーク・コペンハーゲンを拠点に活動するアーティストBenny Brankovic（ベニー・ブランコヴィッチ）さんが手がけます。本ホテルのオープンニングにあたり、完全オリジナルで取り組んでいただいたアートです。圧倒的な迫力をお楽しみください。

本ホテルのためのオリジナルアート

Benny Brankovic（ベニー・ブランコヴィッチ）

絵画・彫刻・陶芸・インスタレーションを横断し、素材や空間、感覚的体験を探求する作品を制作。ブランド「Le Fix」の創設者として、Star Wars／Disney、Clarks、Umbroなどとのコラボレーションや、Dover Street Marketでの発表でも知られる。ヨーロッパやアジアを中心に国際的に活動し、北京・798芸術区での展示や、日本での制作も行っている。

◎メディアの皆様向けの「個別内覧会」を実施いたします

本ホテルOPENの前に、メディアの皆様を対象とした個別内覧会を実施いたします。実際にオープン前の館内をご覧いただき、ご取材いただける貴重な機会となっております。開業に向けて、地域回遊のイベント等様々な取り組みも企画中ですので、ご興味のある方はぜひ個別内覧会へお越しください。

対象日：2026年4月13日（月）～5月1日（金）※土日・祝を除く

時間：10時～17時の間で1時間、ご都合の良い日をお知らせください。

連絡先：kad-koho@takusho.co.jp／043-309-2011（株式会社拓匠開発 荒井）

■施設概要施設名称：THE TSUBAKIMORI Hotel & Residence

所在地：千葉市中央区椿森１丁目21番32号

構造：地上8階

客室数：26室（21平方メートル ×20室、34平方メートル ×5室、61平方メートル サウナ付×1室）

開業日：2026年5月7日（木）

アクセス：JR千葉駅 徒歩10分、千葉都市モノレール「千葉公園駅」至近

公式サイト：https://tsubakimori-hotel.com/

Instagram：https://www.instagram.com/the_tsubakimori_hotel/