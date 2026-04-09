賃貸物件選びの重視ポイント1位は「立地・周辺環境」。費用・設備それぞれのこだわりとは？

株式会社NEXER

■賃貸物件を探すとき、あなたは何を一番大切にしていますか？

新生活のスタートや転勤、家族構成の変化など、さまざまな理由で賃貸物件を探す機会は訪れます。家賃や立地、設備など気になるポイントはいくつもありますが「最も重視する条件」と聞かれたら、どれを選ぶでしょうか。

ということで今回はスミカエ神戸三宮と共同で、事前調査で「賃貸物件に住んだことがある」と回答した全国の男女500名を対象に「賃貸物件を探すときに最も重視する条件」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとスミカエ神戸三宮による調査」である旨の記載

・スミカエ神戸三宮（https://sumikae-sannomiya.com/）へのリンク設置

・該当記事（https://sumikae-hyogo.com/page/survey/costs_facilities）へのリンク設置

「賃貸物件を探すときに最も重視する条件に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月5日 ～ 3月18日

調査対象者：事前調査で「賃貸物件に住んだことがある」と回答した全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：賃貸物件を選ぶ際、最も重要だと思う条件は何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：「立地・周辺環境」において、特に重視する条件は何ですか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：「費用・経済性」において、特に重視する条件は何ですか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：「建物・設備」において、特に重視する条件は何ですか？

質問8：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■40.6％が、賃貸物件選びで最も重視するのは「立地・周辺環境」と回答

まず、賃貸物件を選ぶ際に最も重要だと思う条件について聞いてみました。

その結果「立地・周辺環境」が40.6％で最多、「費用・経済性」が38.2％で僅差の2位でした。

この2つで全体の約8割を占めています。「建物・設備」を選んだ方も一定数おり、住み心地やこだわりを大切にする方の存在もうかがえました。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「立地・周辺環境」と回答した方

・通勤の利便性やスーパーやコンビニなどとの距離は長期的に見ても比較的重要だと思うから。（10代・男性）

・最寄駅から遠すぎたり不便な場所だと生活しづらいから。（30代・女性）

・家の近くにスーパー、飲食店、よく行く施設などがあった方が生活がしやすいから。（30代・男性）

「費用・経済性」と回答した方

・なるべく家賃が安い家に住んでお金を浮かせて、その浮いた分を食費や趣味など別のことに使いたいため。（30代・女性）

・費用が予算外だとそもそも候補に入らない。（30代・女性）

・支払いできる金額でなければ、安定して生活できないから。（40代・男性）

「建物・設備」と回答した方

・設備が整っていないと住み心地が悪くて長期的には住めなさそうだから。（30代・女性）

・自分のこだわりたい部分だから。（30代・女性）

・必要最低限の設備は欲しいから（40代・女性）

立地を重視する人は通勤や買い物の利便性を、費用を重視する人は家賃を抑えて生活にゆとりを持ちたいという声が目立ちました。建物・設備を選んだ方は住み心地の良さを重視しており、どの条件にも日々の暮らしに直結する理由がありました。

■「立地・周辺環境」を重視する人の33.0％が、特に「駅までの徒歩時間」を重視すると回答

続いて、賃貸物件を選ぶ際に「立地・周辺環境」が最も重要だと回答した方に、特に重視する条件について聞いてみました。

最も多かったのは「駅までの徒歩時間」で33.0％でした。

次いで「コンビニ・スーパーなど生活利便性」が21.7％、「通勤・通学の利便性」が21.2％となり、上位3項目で約76％を占めました。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「駅までの徒歩時間」と回答した方

・車を持っていないので駅が近いほうが便利であるから。（30代・女性）

・駅から近いだけでいろいろ我慢できる。（30代・女性）

・毎日通う場所なので、あまり遠くないところがいい。（40代・女性）

「コンビニ・スーパーなど生活利便性」と回答した方

・生活の時短につながるから。（30代・男性）

・買い物が遠いと日常生活に不便さを感じるので、できるだけ近い方がいいです。（30代・女性）

・食料品などを買うときに近くにあると便利だから。（40代・女性）

「通勤・通学の利便性」と回答した方

・朝、ゆっくり寝れるから。（10代・女性）

・毎日利用するため生活に影響するから。（30代・男性）

・通勤、通学にかかる時間はなるべく少なくしたい。（40代・男性）

駅までの距離を重視する方は、車を持たないため駅の近さが大切だという声が目立ちました。買い物の利便性を挙げた方は、日々の食料品調達が遠いとストレスになるという実感を語っています。

■「費用・経済性」を重視する人の92.7％が、特に「月々の家賃」を重視すると回答

続いて、賃貸物件を選ぶ際に「費用・経済性」が最も重要だと回答した方に、特に重視する条件について聞いてみました。

最も多かったのは「月々の家賃」が92.7％と圧倒的なトップでした。

次いで「初期費用（敷金・礼金など）」は4.7％、「管理費・共益費」と「家賃の値上がりリスク」が各1.0％と続きました。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「月々の家賃」と回答した方

・固定費を抑えて節約したいから。（20代・男性）

・家賃が少しでも安いと生活に余裕ができるから。（30代・女性）

・家賃を浮かせて、その浮いた分のお金で美味しいものを食べたり、好きなものを買いたい。（30代・女性）

「初期費用（敷金・礼金など）」と回答した方

・初期費用が1番かさむから。（40代・女性）

・まとまったお金が必要になるので。（60代・女性）

・入居時に礼金敷金とかまとまった金額がいるので注意しておきたい。（70代・男性）

月々の家賃を重視する方からは、固定費を抑えて節約したいという堅実な声が多く聞かれました。家賃を抑えた分を趣味や食費に充てたいという前向きな意見も目立ちます。

■「建物・設備」を重視する人は、「間取り」「築年数」が同率1位

続いて、賃貸物件を選ぶ際に「建物・設備」が最も重要だと回答した方に、特に重視する条件について聞いてみました。

その結果「間取り」と「築年数」が各20.0％で同率1位になりました。

次いで「広さ」「水回り設備」「日当たり・風通しの良さ」「駐車場・駐輪場」が各12.0％と続きます。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「間取り」と回答した方

・狭いとストレスだから。（30代・女性）

・使いやすい間取りの方がいいから。（30代・女性）

・間取りの良しあしは生活水準に直結する。（50代・男性）

「築年数」と回答した方

・きれいな所に住みたいから。（30代・女性）

・新しいのが良いから。（40代・男性）

・築年数が一番心配です。（60代・男性）

間取りについては、狭さがストレスになるという声や使いやすさが生活水準に直結するという意見がありました。築年数を挙げた方はきれいな環境で暮らしたいという希望や建物への不安を理由にしています。

■まとめ

今回の調査では、賃貸物件選びで最も重視される条件は「立地・周辺環境」と「費用・経済性」に大きく集中していました。

立地派は駅までの距離や買い物の利便性を、費用派は月々の家賃を最重視しており、日常生活に直結する項目が上位を占めています。建物・設備を重視する方の意見は多様で、個人のこだわりが色濃く反映されていました。

賃貸物件を探す際には、自分にとって譲れない条件を明確にしたうえで、信頼できる不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとスミカエ神戸三宮による調査」である旨の記載

・スミカエ神戸三宮（https://sumikae-sannomiya.com/）へのリンク設置

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【スミカエ神戸三宮について】

会社名：株式会社エスネクト

所在地：〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通5丁目1-1 キャナルタウンイースト1F

TEL：078-686-0530

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作