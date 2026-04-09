宝飾品小売大手の周大福社が、エンドツーエンドの小売計画ケイパビリティを強化するためo9 デジタルブレインを導入

o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

サプライチェーン計画プラットフォームを提供するo9ソリューションズ（所在地：米国テキサス州ダラス、CEO：チャクリ・ゴッテムカラ、以下、当社）は、中国屈指の宝飾品小売企業である周大福（チョウ・タイ・フック）社が、エンドツーエンドの小売計画ケイパビリティを強化するため当社のo9 デジタルブレインを導入したことを発表しました。

1929年に創業し、香港に本社を置く周大福社は、約6,000の小売店舗を展開し、約20万件のSKUを取り扱っています。同社は、需要の高い製品の欠品を最小限に抑え、各店舗に最適なプロダクトミックスを届けるためのアロケーション機能を強化し、サプライチェーンを市場の需要に適合させ、補充サイクルを迅速化するデータドリブンな小売計画プロセスの構築を目指していました。

同社は、アソートメント計画、マーチャンダイズ財務計画、生産計画、アロケーション、および補充計画を単一プラットフォーム上で統合でき、かつ柔軟性と拡張性に優れたo9 デジタルブレインを採用。これまで部門ごとに分断されていた小売計画プロセスの一元管理を目指します。

周大福社の情報通信アプリケーション 副ジェネラルマネージャーであるジー・ジュン・フー氏は、次のように述べています「中国を代表する宝飾品小売企業の1社として、計画プロセスの変革を推進し、グローバルな注文集約とサプライチェーンの統合を通じ、お客様のニーズに応えることは最優先事項です。o9を単なるプラットフォームベンダーとしてだけでなく、小売サプライチェーンと戦略的計画の最適化を支援する長期的な戦略パートナーとして共働することを嬉しく思います。」

当社の共同創業者兼CEOであるチャクリ・ゴッテムカラは「グローバル小売企業が需要の変化や激しい逆風に直面する中、テクノロジーへの投資を通じてサプライチェーンのレジリエンスを強化する企業こそが、競争優位性を維持し、変化に俊敏に対応できます。周大福様の小売計画ケイパビリティを統合し、ビジネス全体でデータに基づいたシームレスな意思決定を支援できることを光栄に思います」と述べています。

※本プレスリリースは、2026年3月に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。内容および解釈については英語版が優先されます。

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o9ソリューションズについて

米国ダラスに本拠を置くo9ソリューションズ（オーナイン・ソリューションズ）は、AI搭載の次世代サプライチェーンプランニングプラットフォーム『o9 デジタルブレイン』を提供しています。多様な業界の大手企業に導入されているo9 デジタルブレインは、需要予測や供給計画、統合事業計画などのソリューションを通じ、企業のDXを強力に支援しています。

詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください：https://o9solutions.com/ja/(https://o9solutions.com/ja/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-chow-tai-fook-selected-o9)

日本法人概要

社 名 o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

設 立 2018年4月

代表者 代表取締役社長 イゴール・リカロ（本社社長・COO兼任）

代表取締役カントリーマネージャー ブラッド・パーム

所在地 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス 12階

本 社 米国テキサス州ダラス