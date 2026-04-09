【株式会社やまと】つくり手と東京でつながる「さんちフェス」初開催

株式会社やまと

きもの専門店を展開する株式会社やまと（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋孝行）は、沖縄県八重山諸島で織られてきた伝統織物「ミンサー帯」の魅力を広く伝える取り組みとして、2026年5月を「ミンサー帯月間」とし、さまざまな企画を実施いたします。

そのメイン企画として、一般財団法人きものの森と共催で、2026年5月2日（土）から5月4日（月・祝）までの3日間、東京・渋谷区の株式会社やまと本社ビルにて、つくり手と出会い、ものづくりの背景にふれるイベント「さんちフェス」を初開催いたします。

■つくり手と出会い、ものづくりの背景にふれる3日間「さんちフェス」

「さんちフェス」は、日本各地のきものの産地（さんち）のつくり手と出会い、ものづくりの魅力に触れることができるイベントです。

会場には、沖縄・八重山の「ミンサー帯」、福岡の木綿きもの「久留米絣」、そしてきものを仕立てる「和裁士」など、各地のつくり手が集います。作品や道具、染料の展示に加え、体験企画やトークイベントを通して、きものの背景にある文化や技術を体感いただけます。

来場者は、つくり手から直接話を聞き、実際に手を動かしながら、日本の手仕事の魅力を“見て・学んで・体験する”ことができます。

「さんちフェス」特設ページ :https://www.kimono-yamato.co.jp/event/sanchi-fes2605/

■来場者とともに帯を織る、参加型の特別企画も実施

沖縄・八重山ミンサーのさんちからは、竹富島・石垣島それぞれを拠点とするつくり手、島仲氏と佐藤氏が来場。会場では、来場者とともに一つのミンサー帯を織り上げる参加型の特別企画を実施します。

つくり手から直接教わりながら工程に触れることで、ものづくりをより身近に感じていただけます。

また、久留米絣のさんちからは、久保かすり織物の久保氏が来場。会場では「絣糸解き体験」を実施し、柄が生まれる仕組みを実際に手を動かしながら体感いただけます。

さらに、島仲氏と久保氏によるパネルディスカッションも開催予定です。さんちの歴史や風土、そこに生きる人々の営みがどのようにものづくりに結びついているのかを語ります。あわせて質問会も実施し、来場者とつくり手が直接言葉を交わす機会を設けます。

加えて、一級和裁士（長田氏）による実演では、反物からきものへと仕立てられる過程や運針の技術を間近で紹介します。生地を無駄にせず、仕立て直しながら長く着続けることができる和裁には、日本の暮らしに根付く“もったいない”の精神が息づいています。

■来場者の投票でつながる「ミンサー帯コンクール」同時開催

会場では、八重山諸島のつくり手たちが織り上げた新作のミンサー帯100本展示し、来場者の投票によって作品を表彰する「ミンサー帯コンクール」も同時開催いたします。

五つと四つの絣模様には「いつ（五）の世（四）までも、末永く仲睦まじく」という想いが込められ、「愛の織物」とも呼ばれるミンサー帯。

それぞれ異なる色柄や風合いの中から、来場者自身が心に響いた帯を選び、投票いただきます。

帯にはつくり手のメッセージも添えられ、選ぶ体験を通して、その技術や想いに触れていただけます。

なお、昨年に京都・新風館で開催した同コンクールには426名の方にご参加いただきました。今年は会場を東京に移し、さらなる来場者との接点創出を目指します。

本コンクールは2013年より開催しており、沖縄の伝統織物の魅力を伝え、次世代へつなぐ取り組みとして継続しています。

■五感で楽しむ“さんち”の魅力

会場内は自由に撮影いただけるほか、沖縄の文化を五感で感じていただける企画として、八重山そばやアイスのご提供（有料）もご用意しています。

お一人での来場はもちろん、ご友人やご家族とともに、多彩な体験をお楽しみいただけます。

■ミンサー帯月間について

株式会社やまとでは、5月4日の「ミンサーの日」に合わせ、5月を「ミンサー帯月間」と位置づけ、伝統織物の魅力を広く発信する取り組みを行っています。

本イベントを通して、ミンサー帯の認知拡大にとどまらず、きものの背景にある産地や文化への理解を深め、つくり手と生活者をつなぐ取り組みを推進してまいります。

■開催概要

イベント名：さんちフェス（ミンサー帯コンクール同時開催）

日程：2026年5月2日（土）～5月4日（月・祝）

時間：10:00～17:30（最終日は16:00まで）

会場：株式会社やまと 本社ビル10階（東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3）

入場：無料

◎一部ワークショップは有料にて事前予約を承ります。

特設ページURL：https://www.kimono-yamato.co.jp/event/sanchi-fes2605/

主催：一般財団法人きものの森／株式会社やまと

■本イベントが目指すもの

ものづくりの価値は、その背景にある土地の歴史や風土、そして人の営みによって育まれています。

本イベントでは、それぞれのさんちが持つ個性や魅力に触れながら、日本のものづくりの多様性と奥深さを体感いただけます。

■一般財団法人きものの森

1978年に前身である一般財団法人「衣服研究振興会」を設立。きものに関わる技術の継承・発展を目的に活動し、2017年より現名称に変更。これまでも奄美や有松などの産地において、織り手・絞り手の後継者育成を支援してまいりました。2025 年より、沖縄県の喜如嘉において、芭蕉布の技術継承を目的に設立された芭蕉布協働工房「ぱちぱち」への助成を開始。これからも、世界中の人々にきもの文化を楽しんでいただけるよう、さまざまな角度から和装振興活動を実施してまいります。

Official Site：https://kimononomori.com/

■株式会社やまと

株式会社やまとは、1917年創業のきもの専門店です。

「共創 －お客様、さんち、社会と共に－」という理念のもと、「きものでエキサイティングな世の中をつくる」というビジョンを掲げ、各ものづくりさんちとお客様とともにきものと日本文化をアップデートし続けています。

さまざまな取り組みを通じ、きもの文化の新しい価値を提案しています。

■コーポレートサイト：https://www.kimono-yamato.co.jp/

■Instagram：@yamato_kimonodreammakers(https://www.instagram.com/yamato_kimonodreammakers/)