コミュニティ運営は「内製」から「共創」へ。enco、ワークショップ無償提供で新たな運営モデルを提示

株式会社enco

企業成長の原動力となる「新価値創造ができる社員」の育成サービスを展開する株式会社enco（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小林延光）は、企業・団体が運営するユーザーコミュニティ向けに、ワンデイワークショップを無料提供するパートナーシップ企画を開始しました。

本取り組みは、コミュニティ運営における「コンテンツ不足」「運営リソース不足」といった課題に対し、企画から実施までを一体化した形で支援し、実践的なプログラムを提供することで解決を図るものです。

■なぜ今コミュニティ支援なのか

近年、BtoB・BtoCを問わず、多くの企業が「顧客との継続的な関係構築」を目的にコミュニティ運営へ参入しています。

一方で、現場では次のような課題が顕在化しています。

- 価値あるイベントコンテンツを継続的に企画できない- 企画・運営リソースが不足している- エンゲージメントが維持できず関係性が深まらないため、参加者が離脱してしまう

特にオフラインイベントは、「企画・登壇者・設計」すべてにおいて負担が大きく、実施したくても踏み出せない企業が多いのが実情です。つまり、コミュニティは“立ち上げること”から“機能させ続けること”へと課題が移行していると言えます。

■解決策：コンテンツの外部化という新しいコミュニティ運営モデル

本取り組みの特徴は、コミュニティ運営における「コンテンツ供給」を外部パートナーが担う点にあります。

従来コミュニティの価値は、自社でコンテンツを継続的に生み出し続けることに依存しており、担当者の負担やリソース制約がボトルネックとなっていました。

本施策では、外部の専門プログラムを組み込むことで自社だけでは生み出しにくい視点や刺激を取り入れながら、

- 企画・設計の負担をかけずにイベントを実施できる- 専門性の高いコンテンツにより、参加満足度を高められる- オフラインで生まれた熱量をコミュニティ全体へ波及させられる

といった価値を提供します。

その結果、コンテンツの質を担保しながら運営負荷を増やすことなく、継続的な価値提供とコミュニティの活性化を両立するという、新しいコミュニティ運営のあり方を実現します。

■encoの取り組み概要：ユーザーコミュニティ向け無料ワークショップ提供企画とは

encoはこれらの課題に対し、コミュニティの活性化と参加価値の向上を実現する実践型コンテンツとして、新価値創造ワークショップの無償提供を開始しました。

本施策では、encoが提供する複数のワークショップコンテンツを、企業コミュニティ向けにパッケージ化して提供します。

特徴

- 通常12時間以上のプログラムを、約2.5時間に凝縮- 参加者が主体的にアウトプットする実践型設計- コミュニティ内の対話・関係性を深めるエンゲージメント設計

コミュニティ運営者は、企画負担をかけることなく、質の高いオフラインイベントを実施することが可能になります。

■今後の展開

encoは今後本取り組みを通じてコミュニティを持つ企業・団体との連携を拡大し、コミュニティが「顧客接点」から価値創出の場へと進化する支援を進めてまいります。

現在、ワークショップ提供先となるパートナーコミュニティを募集しています。

■ 社名「enco」に込めた想い

株式会社encoは、「人と企業の成長を通じて持続可能な社会を実現する」ことをミッションに、新価値創造プログラムの運営を行っています。弊社は名古屋市を拠点としながら、企業が社会に新たな価値を届け、日々の業務に変化をもたらす取り組みを進めるための、実践を通じて伴走するプログラムを展開しています。受講者が主体的に課題解決に取り組む力を養い、企業文化の変革と長期的な成長を促します。

また「enco」という名前には、“encourage＝勇気づける”という想いが込められています。

私たちが提供するのは、ノウハウではなく、“自分らしさを軸に、周囲を巻き込み、行動を起こす力”。

その力が育ったとき、人も組織も本質的に変わっていく。

その瞬間に立ち会うことが、私たちencoの使命であり、原点です。

企業名：株式会社enco

代表取締役：小林延光

本社所在地：451-0042 愛知県名古屋市西区那古野二丁目14番1号

設立日：2024年10月

ビジョン： 人を、企業を、成長させる。企業成長の原動力となる、新商品・新サービスを生み出せる社員の養成サービスを展開しています。

事業内容：能力開発、組織開発のための研修事業

コーポレートサイト：https://www.enco.co.jp/