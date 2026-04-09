腸活を始めた・興味をもったきっかけ1位は「健康維持」。取り組んだ人が実感した体調の変化とは？

株式会社NEXER

■腸活への関心が広がる今、そのきっかけと実感を調査

近年、健康や美容の観点から「腸活」への関心が高まっています。

ヨーグルトや発酵食品を意識して食べたり、腸内環境を整えるサプリメントを取り入れたりと、日常生活の中で腸を意識する人が増えてきました。

ということで今回は協和薬品株式会社と共同で、事前調査で「腸活に取り組んでいる、または関心がある」と回答した全国の男女400名を対象に「腸活・腸内環境改善」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと協和薬品株式会社による調査」である旨の記載

・協和薬品株式会社（https://kyowa-yakuhin.co.jp/）へのリンク設置

「腸活・腸内環境改善に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月13日 ～ 3月24日

調査対象者：事前調査で「腸活に取り組んでいる、または関心がある」と回答した全国の男女

有効回答：400サンプル

質問内容：

質問1：腸活を始めた、あるいは興味をもったきっかけは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：腸活のためにどのような方法を実践していますか？（複数回答可）

質問4：腸活サプリを選ぶ際に最も重視することは何ですか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：腸活を始めてから実感した体調の変化はありますか？

質問7：どのような変化ですか？（複数回答可）

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■25.3％が、「健康維持のため」に腸活を始めた・興味をもったと回答

まず、腸活を始めた、あるいは興味をもったきっかけについて聞いてみました。

最も多かった回答は「健康維持のため」で25.3％でした。

次いで「便秘を改善したかったから」が23.0％、「免疫力向上を意識したから」が18.5％と続きます。

漠然とした健康維持を目的とする方が多い一方で、便秘やお腹の不快感など、具体的な体の悩みがきっかけとなっているケースも目立ちます。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「健康維持のため」と回答した方

・腸内環境を整えることで体が健康になることを知ったから。（30代・女性）

・内臓は今は大丈夫だが将来は分からないので今のうちから対策しておきたい。（30代・男性）

・花粉症に悩まされているのでいつも以上に乳酸菌を意識して摂っています。（50代・女性）

「便秘を改善したかったから」と回答した方

・便秘による腹痛が辛くて、どうにかしたかったから。（30代・女性）

・妊娠中から便秘になって産後も治らなかったから。（30代・女性）

・体重が増えていく一方で、よく考えたら何日も便秘が続いていることに気づき、ことの深刻さを実感したから。（30代・女性）

「免疫力向上を意識したから」と回答した方

・風邪などの病気全般にかかるリスクを減らすため。（20代・男性）

・持病があって治療のために免疫力をアップさせる必要があったので。（40代・男性）

・仕事のパフォーマンスアップのため。（40代・男性）

腸活のきっかけは実にさまざまですが、「体の不調をなんとかしたい」という切実な声から、「将来の健康を見据えて今から準備したい」という前向きな意識まで幅広い理由が見られました。

便秘改善を求める方には生活に支障をきたすほど悩んでいるケースもあり、免疫力向上を意識する方には仕事や日常のパフォーマンスを高めたいという声も目立ちます。

■76.4％が腸活に「ヨーグルトを食べる」を実践していると回答

続いて、腸活に取り組んでいる方に、実践している方法を聞いてみました。

最も多かったのは「ヨーグルトを食べる」で76.4％でした。

次いで「納豆を食べる」が60.1％、「食物繊維を意識した食事」と「適度な運動をする」がともに52.7％でした。

発酵食品を中心とした食生活の改善に取り組む方が多いことがわかります。

ヨーグルトや納豆など、手軽に取り入れられる食品が上位を占めているのも特徴的です。

■腸活サプリ選びで最も重視されるのは「成分の種類と量」

続いて、腸活サプリメントを利用している方に、サプリを選ぶ際に最も重視することを聞いてみました。

最も多かったのは「成分の種類と量」で29.2％でした。

次いで「価格」が20.8％、「メーカーの信頼性」が16.7％と続きました。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「成分の種類と量」と回答した方

・効果がありそうなものを選択したいから。（40代・女性）

・効かなきゃ意味が無い。（50代・男性）

・種類がたくさんあるので厳選しないといけないから。（60代・男性）

「価格」と回答した方

・家計の負担にならない価格。（30代・女性）

・価格が手ごろでないと続けるのは難しい。（40代・男性）

・毎日のことなので安く済ませたい。（50代・男性）

「メーカーの信頼性」と回答した方

・いい加減なメーカーが多い。（70代・男性）

・メーカーの信頼性は重要なポイントだ。（70代・男性）

サプリ選びには「しっかり効果を得たい」という気持ちがうかがえます。成分重視派が最多であることから、なんとなくではなく、配合されている成分をきちんと確認したうえで選びたいという意識が感じられます。

価格面を気にする声も多く、毎日続けるものだからこそコストパフォーマンスは欠かせないようです。さらにメーカーの信頼性を重視する方からは、品質に対する厳しい目が向けられていることがわかります。

■60.1％が腸活を始めてから「体調の変化がある」と回答

続いて、腸活に取り組んでいる方に、体調の変化を実感したかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方が60.1％、「ない」と回答した方が39.9％でした。

6割以上の方が何らかの体調変化を感じているということは、腸活に手応えを感じている人が多いと言えそうです。

■68.5％が「便通が改善した」と回答

続いて、腸活を始めてから実感した体調の変化がある方に、具体的な変化を聞いてみました。

最も多かったのは「便通が改善した」で68.5％でした。

次いで「お腹の張りが軽減した」が24.7％、「食生活への意識が高まった」が22.5％でした。

便通改善がダントツの1位であることは、腸活を始めたきっかけに「便秘改善」が多かったことと一致しています。加えて、肌の調子や疲労感、気分の安定といった腸以外の部分にまで変化を感じている声もあるようです。

■まとめ

今回の調査では、腸活を始めたきっかけとしてもっとも多かったのが「健康維持のため」でした。年齢を問わず、多くの人が腸の健康に関心を持っていることがわかります。

実践方法ではヨーグルトや納豆など身近な発酵食品が中心で、手軽さが継続のポイントとなっているようです。そして腸活を続けている方の約6割が体調の変化を実感しており、中でも便通の改善を挙げた方が最多でした。

腸内環境を整えることは日々の快適さだけでなく、肌や気分、睡眠の質にまで良い影響を与える可能性があります。まだ始めていない方も、まずは毎日の食事に発酵食品を一品加えることから、自分に合った腸活を試してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと協和薬品株式会社による調査」である旨の記載

・協和薬品株式会社（https://kyowa-yakuhin.co.jp/）へのリンク設置

【協和薬品株式会社について】

代表取締役：蜷川 雄一

本社：〒939-8152 富山県富山市経力163番地

TEL：076-429-7722

事業内容：健康食品の企画・製造・販売、化粧品の製造・販売、医薬部外品の販売、医薬品の卸

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作