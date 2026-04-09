Hero Egg、文科省「N-E.X.T.ハイスクール構想」に対応したDX教育支援プログラムを提供開始

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、これまで延べ15,000名を超える企業へのAI研修実績で培った知見を活かし、文部科学省が示す高校教育改革の方向性を踏まえ、高校の教育DXやDXハイスクール推進を支援する新たな教育プログラムの提供を開始します。STEAM教育、探究学習、生成AI活用、外部専門人材との連携を通じて、学校現場が抱える「何から始めればよいか分からない」という課題に伴走し、2040年を見据えたデジタル人材育成の実装を支援します。これまでに延べ15,000名超のAI研修や、防災教育、学生主体のAIイベント運営支援で培った知見を、高校教育の現場へ還元してまいります。

背景：2040年を見据えた「高校教育の再定義」

現在、日本の教育現場は「2040年問題」と呼ばれる労働力需給ギャップや、生成AIをはじめとするテクノロジーの急速な進展という大きな転換点に立っています。文部科学省が令和8年2月に公表した高校教育改革のグランドデザインに基づき、当社が運営する次世代型教育拠点「Hero Egg（ヒーローエッグ）」は、高校段階から理数・デジタル素養を飛躍的に高め、生徒が自らの手で未来を切り拓く主体的な学びへと劇的に転換することを目指します。

文科省「N-E.X.T.ハイスクール構想」と対応する取り組み

文部科学省が推進する「N-E.X.T.ハイスクール構想」では、2040年を見据えた次世代人材育成に向け、学びの変革、STEAM教育の強化、学習機会の拡張といった方向性が示されています。 当社ではこれらの方向性に対応し、既に社会実装しているデジタルソリューションを教育現場向けに最適化し、提供しています。

高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）への伴走方針

- New Transformation（新しい変革）への対応能動的な学びの創出 【実績例】中高生自らが企画・運営を行うAIフェス「EGG JAMフェス」など、生徒が先端技術を「使う」側から「社会に届ける」側へと回るプロジェクト型学習を支援。主体的に問いを立てる力の育成に貢献します。- New Excellence（新たな卓越性）への対応実社会と連動したSTEAM教育【実績例】奈良市立登美ヶ丘北中学校での「Fortniteを活用した防災体験会」など、ゲームエンジンや3DCGを活用した文理横断的な探究活動を支援し、実践的な学びを提供します。- New Education（新しい教育）への対応地理的制約を超えた機会の保障 【実績例】DX教育施設「Hero Egg」の全国展開やメタバース空間での授業配信により、地域に依存しない高度な学習機会の提供を支援します。

本構想は「DXハイスクール」の採択基準（評価項目）に対応した具体的なメニューを備えています。

共創パートナー（高等学校・自治体・企業）の募集

- 外部専門人材との連携が求められる学校に対し、産業界で培った知見を活かして「情報II」や探究学習の設計・実施を伴走支援します。- 校内ICTスペースや地域施設を、児童生徒や住民が集うデジタルものづくり拠点として活用するための企画・運営を支援します。- 新学科・新コース設計や、デジタルスキルを可視化する評価指標の検討など、未来志向の教育課程づくりを支援します。

当社と共に、2040年の社会を支える「未来のHERO」を育成するパートナーを広く募集いたします。

Hero Eggについて

- 教育機関様：DXハイスクール採択を目指し、特色ある学校づくりを志す学校法人・教育委員会様。- 自治体様：教育を通じた地方創生や、デジタル人材の地元定着を推進される自治体様。- 企業様：教育現場への知見提供やオープンイノベーションを通じて、次世代社会を共に創造するパートナー企業様。

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

オフィシャルサイト：https://heroegg.com/

住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

【Hero Eggに関するお問い合わせ先】：info@heroegg.com

共創パートナー（一緒にやりたい人）募集！

Hero Eggでは、本構想を共に推進する以下のパートナーを募集しています。

分野：AI・サイエンス・クリエイティブ・グローバル・アントレプレナーなど

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。 2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）：[https://x.com/metaheroes_100]

公式LINE：[https://lin.ee/K9vdyLx]