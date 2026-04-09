オーガニックタオルブランド「Hippopotamus」より、夏のオフスタイルに最適なパイル地ショートパンツが登場
2026年4月15日（水）、Hippopotamusよりパイル地ショートパンツをリリース。
”Hippopotamusの心地よいパイル地に、ずっと触れていたい”という願いを叶えるアイテムが登場。
いつものデニムの次に手に取りたくなる、この夏Hippopotamusが提案する新しい定番スタイル。
いつもと気分を変えて、色や素材の表情を楽しめる、パイル地のショートパンツが新しいミニマルスタイル。
オーガニックコットン＆バンブー ショートパンツ GRIZZLY (グリズリー)
こだわりの素材で、日常を特別に
履き込むほどに育っていくデニムのように、履くほどにより肌に馴染む心地よい素材感。
それが、このパイル地ショートパンツの最大の魅力です。
そして、計算されつくした幅・長さが生み出す洗練されたシルエットが、ラフすぎないこなれ感を演出してくれます。
Hippopotamusが生み出した、コットンレーヨンを組み合わせた独自素材の織りと光沢感が、スタイリッシュさを引き立てます。
コーディネートによって、街着にも、リゾートや旅着としても、自由におしゃれを楽しめるアイテムに仕上がりました。
リラックス & スタイリッシュ
柔らかな風合いと軽やかな履き心地が魅力のショートパンツ。
気負わず着られるリラックス感がありながら、どこか洗練された印象を与えてくれる一着です。
王道スタイルのデニムのように、エイジレスに、タイムレスに。
世代やシーンを問わず取り入れられる、新しいスタンダード。
長く愛用したくなる、夏の定番スタイルのご提案です。
オーガニックコットン＆バンブー ショートパンツ NAVY (ネイビー)
＜素材を引き立てるカラーラインアップ＞
CASSIS（カシス）
NAVY（ネイビー）
GRIZZLY（グリズリー）
パイル素材の豊かな表情を際立たせる、スタイリングに取り入れやすいカラーバリエーション。
濃密な発色が魅力の CASSIS（カシス）、端正で洗練された NAVY（ネイビー）、ニュアンスのあるやわらかな GRIZZLY（グリズリー） の3色を展開。
リラックスウェアでありながら、スタイルにさりげない存在感を添えるカラーリングです。
＜快適な着用感を考えたディテール＞
前ポケット×2
後ろポケット×1
前後にポケットを配置し、使いやすさを考えた程よい深さで設計。日常の動作を妨げない、快適なバランスに仕上げています。
＜商品情報＞
商品名：オーガニックコットン＆バンブー ショートパンツ
価格：\20,900（税込）
カラー：NAVY（ネイビー）、CASSIS（カシス）、GRIZZLY（グリズリー）
サイズ：フリーサイズ
ウエスト：76cm／ヒップ：118cm／わたり：36.5cm／股上：29cm／股下：16cm／裾幅：33cm／前ポケット口：14cm／後ろポケット口：14cm
素材：有機栽培綿63％ × 再生竹繊維37％（パイル地）
別布：ナイロン100％
【About HIPPOPOTAMUS】
HIPPOPOTAMUS〈ヒポポタマス〉は、個性的なカラーリングと上質な心地よい素材にこだわったオーガニックタオルブランドとして2007年に誕生しました。
Made in Japanだからこそ、作り手と対話を重ねて、妥協のない、質の高いものづくりを実現してきました。寝具、ベビーアイテムなども加わり、日常に彩りと心地よさを届けるライフスタイルブランドとして、こだわりの商品を生み続けています。大きく口を開けたカバのロゴデザイン。これは、「長年愛されるものづくりをしたい」という創業者の想いを、幼い頃から好きだったカバでデザインすることで表現しました。ブランド名にも、その愛情が込められています。HIPPOPOTAMUSのタオルは、製織・染色・縫製までを一貫生産することで、こだわり抜いた品質を実現。自然やアート、歴史からインスピレーションを受けた個性的な色彩は、タオルブランドの中でも独自の世界観を作り出しています。使うほどに愛着が深まり、暮らしに優しく寄り添うプロダクトは、どれも心を豊かにしてくれるものばかりです。
【販売開始】
2026年4月15日(水)
【販売店舗】
・Hippopotamus Online Shop
・Hippopotamus 白金店
・伊勢丹新宿店 本館5F（Hippopotamus In Shop）
【会社概要】
社名:株式会社 HPS
住所:〒113-0033 東京都文京区本郷1-21-5第4太平ビル5F
TEL : 03-3817-0855
WEB : http://hippopotamus.co.jp
Instagram :https://www.instagram.com/hippopotamus_japan/?hl=ja
Facebook : https://www.facebook.com/organic.hippopotamus