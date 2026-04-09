オーガニックタオルブランド「Hippopotamus」より、夏のオフスタイルに最適なパイル地ショートパンツが登場

株式会社HPS2026年4月15日（水）、Hippopotamusよりパイル地ショートパンツをリリース。

”Hippopotamusの心地よいパイル地に、ずっと触れていたい”という願いを叶えるアイテムが登場。

いつものデニムの次に手に取りたくなる、この夏Hippopotamusが提案する新しい定番スタイル。

いつもと気分を変えて、色や素材の表情を楽しめる、パイル地のショートパンツが新しいミニマルスタイル。

オーガニックコットン＆バンブー ショートパンツ GRIZZLY (グリズリー)こだわりの素材で、日常を特別に

履き込むほどに育っていくデニムのように、履くほどにより肌に馴染む心地よい素材感。

それが、このパイル地ショートパンツの最大の魅力です。

そして、計算されつくした幅・長さが生み出す洗練されたシルエットが、ラフすぎないこなれ感を演出してくれます。

Hippopotamusが生み出した、コットンレーヨンを組み合わせた独自素材の織りと光沢感が、スタイリッシュさを引き立てます。

コーディネートによって、街着にも、リゾートや旅着としても、自由におしゃれを楽しめるアイテムに仕上がりました。

リラックス & スタイリッシュ

柔らかな風合いと軽やかな履き心地が魅力のショートパンツ。

気負わず着られるリラックス感がありながら、どこか洗練された印象を与えてくれる一着です。

王道スタイルのデニムのように、エイジレスに、タイムレスに。

世代やシーンを問わず取り入れられる、新しいスタンダード。

長く愛用したくなる、夏の定番スタイルのご提案です。

オーガニックコットン＆バンブー ショートパンツ NAVY (ネイビー)＜素材を引き立てるカラーラインアップ＞CASSIS（カシス）NAVY（ネイビー）GRIZZLY（グリズリー）

パイル素材の豊かな表情を際立たせる、スタイリングに取り入れやすいカラーバリエーション。

濃密な発色が魅力の CASSIS（カシス）、端正で洗練された NAVY（ネイビー）、ニュアンスのあるやわらかな GRIZZLY（グリズリー） の3色を展開。

リラックスウェアでありながら、スタイルにさりげない存在感を添えるカラーリングです。

＜快適な着用感を考えたディテール＞前ポケット×2後ろポケット×1

前後にポケットを配置し、使いやすさを考えた程よい深さで設計。日常の動作を妨げない、快適なバランスに仕上げています。

＜商品情報＞

商品名：オーガニックコットン＆バンブー ショートパンツ

価格：\20,900（税込）

カラー：NAVY（ネイビー）、CASSIS（カシス）、GRIZZLY（グリズリー）

サイズ：フリーサイズ

ウエスト：76cm／ヒップ：118cm／わたり：36.5cm／股上：29cm／股下：16cm／裾幅：33cm／前ポケット口：14cm／後ろポケット口：14cm

素材：有機栽培綿63％ × 再生竹繊維37％（パイル地）

別布：ナイロン100％

【About HIPPOPOTAMUS】

HIPPOPOTAMUS〈ヒポポタマス〉は、個性的なカラーリングと上質な心地よい素材にこだわったオーガニックタオルブランドとして2007年に誕生しました。

Made in Japanだからこそ、作り手と対話を重ねて、妥協のない、質の高いものづくりを実現してきました。寝具、ベビーアイテムなども加わり、日常に彩りと心地よさを届けるライフスタイルブランドとして、こだわりの商品を生み続けています。大きく口を開けたカバのロゴデザイン。これは、「長年愛されるものづくりをしたい」という創業者の想いを、幼い頃から好きだったカバでデザインすることで表現しました。ブランド名にも、その愛情が込められています。HIPPOPOTAMUSのタオルは、製織・染色・縫製までを一貫生産することで、こだわり抜いた品質を実現。自然やアート、歴史からインスピレーションを受けた個性的な色彩は、タオルブランドの中でも独自の世界観を作り出しています。使うほどに愛着が深まり、暮らしに優しく寄り添うプロダクトは、どれも心を豊かにしてくれるものばかりです。

【販売開始】

2026年4月15日(水)

【販売店舗】

・Hippopotamus Online Shop

・Hippopotamus 白金店

・伊勢丹新宿店 本館5F（Hippopotamus In Shop）

【会社概要】

社名:株式会社 HPS

住所:〒113-0033 東京都文京区本郷1-21-5第4太平ビル5F

TEL : 03-3817-0855

WEB : http://hippopotamus.co.jp

Instagram :https://www.instagram.com/hippopotamus_japan/?hl=ja

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