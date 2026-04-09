「エンジニアの役割の変化に向き合うConference 2026」開催決定！基調講演に『達人プログラマー』著者・中島 聡氏・広木 大地氏が登壇

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、2026年6月17日（水）・18日（木）に、「エンジニアの役割の変化に向き合うConference 2026」をオンラインで開催することを発表します。また、本カンファレンスのスポンサーも募集中です。

生成AIの進化や事業環境の急速な変化を背景に、エンジニアに求められる役割は拡張しています。「実装」にとどまらず、「何を作るか」の決定、「どこまで責任を負うか」の判断、そして「技術と事業の接続」を担うことが、より強く求められるようになりました。本カンファレンスでは、「エンジニアの役割が実際にどこまで広がっているのか」「その広がった責任範囲の中で、何を軸に決めるべきなのか」という切り口で、役割の変化・事業との接続・キャリアの選択肢・組織設計まで、エンジニアを取り巻く変化を多角的に取り上げます。

◆ 開催概要

◆ 本カンファレンスで扱う主なテーマ

◆ 基調講演者のご紹介

スポンサーに関するお問い合わせはこちら :https://forms.gle/8TD3wqyCqJNd3a8x7[表: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/222_1_f32df6ef98136f706463fbfdb2ad5801.jpg?v=202604091051 ]- エンジニアの役割はなぜ／どのように変わってきているのか- エンジニアは技術領域だけでなく、事業・プロダクト・組織に対してどのように関わるべきなのか- 責任範囲が広がる中で、どのような判断軸を持つべきなのか- どのようなキャリアの選択肢が出てきているのか- これらの変化を支える組織設計とは何かDave Thomas 氏

The Pragmatic Bookshelf 共同創業者／プログラマー・著者・コンサルタント

Andy Huntとともに『達人プログラマー』（The Pragmatic Programmer）を執筆。世界的ベストセラーとなった同書は20周年記念版も刊行されている。2001年、「アジャイルソフトウェア開発宣言」の原署名者のひとりとして参加。Andy Huntとともに出版社 The Pragmatic Bookshelf を設立（現在までに約800タイトル・300万部超を出版）。最新著書はsimplicity: sustainable, humane, and effective software development（2025年）

中島 聡 氏

一般社団法人シンギュラリティ・ソサエティ 代表理事

1960年生まれ。米国シアトル在住。工学修士（早稲田大学大学院）・MBA（米ワシントン大学）。NTT電気通信研究所を経て、設立間もないマイクロソフト日本法人へ転職。3年後に米国本社へ移り、ソフトウェア・アーキテクトとしてWindows95、Internet Explorer 3.0／4.0の開発に従事。

起業家：UIEvolution/Xevo（米国）

著書：『2034 未来予測―AI（きみ）のいる明日』（徳間書店）

メルマガ「週刊Life is beautiful」を毎週火曜日発行（まぐまぐ）

広木 大地 氏

日本CTO協会理事／株式会社レクター 代表取締役

2008年に株式会社ミクシィに入社。同社メディア開発部長、開発部部長、サービス本部長執行役員を務めた後、2015年退社。株式会社レクターを創業。技術経営アドバイザリー。著書『エンジニアリング組織論への招待』がブクログ・ビジネス書大賞、翔泳社技術書大賞受賞。一般社団法人日本CTO協会理事。朝日新聞社社外CTO。

◆ 特別登壇者のご紹介

<登壇者一覧（追加登壇予定）>

◆ 協賛メリット

- nrs ／成瀬 允宣 氏（なるセミ代表／Findy Freelance顧問）- 大久保 貴之 氏（NOT A HOTEL株式会社 上級執行役員 CTO）- ミノ駆動 氏（合同会社DMM.com）- 加茂 雄亮 氏（株式会社ディー・エヌ・エー グループエグゼクティブ / AI・データ戦略統括部 統括部長）- 長瀬 慶重 氏（株式会社サイバーエージェント 専務執行役員（技術担当））- 柳川 慶太 氏（BASE株式会社 執行役員兼YELLBANK事業責任者）- 秋葉 拓哉 氏（Sakana AI株式会社 Staff Research Scientist）- 川口 恭伸 氏（YesNoBut株式会社 代表取締役社長 / アジャイルコーチ）

本カンファレンスでは、スポンサー企業を募集しております。

本イベントは、単なる露出機会ではなく、

- 意思決定を担うミドル～シニア層エンジニアとの接点創出- 企業としての判断基準や価値観の発信- 採用広報における思想・スタンスの明確化

を実現する場として設計しています。

登壇企業や詳細プログラムは今後順次発表予定です。

お問い合わせはこちら :https://forms.gle/8TD3wqyCqJNd3a8x7

上記のフォームからお問い合わせいただいた企業には、協賛プランの詳細資料をお送りするとともに、担当者より詳細説明の面談日時をご案内いたします。なお、スポンサーの募集枠には限りがございます。お申し込みが予定数に達し次第、受付を締め切らせていただく場合がございますので、お早めにお問い合わせください。また、フォームをご利用いただけない場合は、下記までご連絡いただけますと幸いです。

【スポンサーご応募・お問い合わせ先】

ファインディ株式会社（東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階）

担当者：神田（findy_tools@findy.co.jp）

◆ ファインディ株式会社について

2016年に創業した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者：代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト：https://findy.co.jp/- IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp03