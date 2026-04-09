元ハガキ職人のパーソナリティが綴る愛と教養のラジオ100年史『教養として知っておきたいラジオの世界』4/17(金)発売

株式会社日本実業出版社

株式会社日本実業出版社（東京都新宿区、代表取締役社長：杉本淳一）は書籍『教養として知っておきたいラジオの世界』を2026年4月17日（金）に発売します。

ラジオの成り立ちから長寿番組の舞台裏や名物パーソナリティ列伝まで、ラジオに関する多様な事柄を解説していきます。

本書の内容

大正末期、東京・芝浦で「あーあー、聴こえますか」と産声を上げ、2025年に100年の節目を迎えた日本のラジオ放送。

今日では、青春時代に情報の源泉として親しんだシニア層のみならず10代・20代のリスナーにも身近な存在に。東京ドームで開催されたラジオ番組のイベントに20代を中心とした若手リスナーが参加したり、2010年にサービスを開始したスマートフォン等でラジオが楽しめる「radiko」の利用率が右肩上がりで推移するなど脚光を浴びています。

本書は、元オールナイトニッポンの常連者投稿者でパーソナリティとなった著者が、ラジオの愉しみ方を、独自の視点でわかりやすく解説します。

・ラジオの成り立ちと聴かれ方の変化

・スポーツの実況中継や英会話ブームとラジオの関係

・アイドルDJやアニラジはどのようにして生まれたのか

・主要ラジオ局の長寿番組にはどんなものがあるか

・ラジオ史に残る名物パーソナリティは誰か など

奥深いラジオの世界を凝縮した一冊。

読むほどにラジオがもっと聴きたくなること間違いなしです。

現場の生の声を収録

人気番組の制作者やパーソナリティのインタビューを介した「知られざる逸話」も紹介しています。

・「うどうのらじお」パーソナリティ 有働由美子さん

・株式会社ニッポン放送 長濱純さん

こんな人におすすめ

・ラジオリスナー

・メディア関係者

・ラジオ局などエンタメ業界で働きたい人

構成

第1章 ラジオの誕生と普及

第2章 ラジオ放送の歴史〈前編〉

第3章 ラジオ放送の歴史〈後編〉

第4章 音声メディアの特性と進化

第5章 ラジオの現場を深掘りする

第6章 伝説の番組とパーソナリティ

第7章 コトブキツカサの追憶

著者プロフィール

コトブキツカサ

本名：佐野忠宏。1973年11月16日生まれ。静岡県富士宮市出身。和光大学人文学部芸術学科中退。学生時代よりラジオ番組にネタハガキを送る常連投稿者として活躍。学業と並行して芸能事務所に所属しタレント活動を開始。2010年からは映画を紹介する仕事を本格的に始め、ラジオをはじめとする数々のメディアで活躍。ラジオで映画を語る「映画パーソナリティ」として確固たる実績を積む。チャッターボックス所属。

濱口英樹（監修）

ラジオパーソナリティ／構成作家

歌謡曲愛好家として雑誌やWEBに寄稿するかたわら、CD／DVDの企画監修・選曲・解説を担当。ラジオ番組のパーソナリティ・構成作家としても活動。主な著書に『ヒットソングを創った男たち~歌謡曲黄金時代の仕掛人』（シンコーミュージック）、『作詞家・阿久悠の軌跡 没後10年・生誕80年 完全保存版』（リットーミュージック）などがある。

書籍情報

書名： 教養として知っておきたいラジオの世界

著者： コトブキツカサ

定価： 1,980円（税込）

判型：46判並製

頁数：288頁

発売日： 2026年4月17日（金）

ISBN： 978-4-534-06265-9

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4534062656

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18515469

会社情報

会社名：株式会社日本実業出版社

代表取締役社長：杉本淳一

所在地：東京都新宿区市谷本村町3-29 フォーキャスト市ヶ谷

コーポレートサイト：https://www.njg.co.jp/book/

公式X（Twitter）：@NJG_pr

https://x.com/NJG_pr